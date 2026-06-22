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Мистериозната DJ Самсара идва в България за нова песен с Дара (ВИДЕО)

Мистериозната DJ Самсара идва в България за нова песен с Дара (ВИДЕО)

22 Юни, 2026 14:31 1 300 18

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  • мистерия

Арабската диджейка ще вдигне парти в София през уикенда

Мистериозната DJ Самсара идва в България за нова песен с Дара (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световноизвестната диджейка, чието лице никой не е виждал - Самсара, пристига в България през предстоящия уикенд.

Една от най-разпознаваемите и същевременно най-загадъчни фигури на съвременната електронна сцена е проявила желание да се запознае с нашата победителка от "Евровизия" - Дара. Самата певица неведнъж е споделяла, че международната сцена за нея е бъдеще и много иска да си партнира с известни в цял свят музиканти.

Самсара от своя страна се превърна в световен феномен благодарение на милионите последователи и гледания в TikTok, като същевременно успява да запази своята самоличност далеч от публичното пространство. Досега никой не е виждал истинското ѝ лице. За да видят участието ѝ, в дискотека в Лозенец идват представители на международните бизнес среди, сред които предприемачи, инвеститори, банкери, собственици на компании, пише hotarena.net.

Иначе на участието си Самсара ще се запознае и друг свой световноизвестен колега - испанския диджей и продуцент Джо Дийм - артист с международна кариера, както и с членове на автомобилните клубове в Европа.

Междувременно Дара сподели в интервю за италианското издание на "Ролинг Стоун", че тъй като е дипломирана с профил народно пеене, бъдещите ѝ мащабни проекти ще преплитат съвременния попзвук с БГ фолклор. Дара беше и специален гост на най-престижните гръцки музикални награди в зала "Таекун До" в Атина. Изпълнението ѝ на "Бангаранга" изправи хилядната гръцка публика на крака.

По време на изненадваща церемония гръцкият музикален лейбъл "Panik Records" удостои нашето момиче със златна плоча за "Бангаранга". Песента бетонира позицията си на номер 1 в гръцките дигитални класации в продължение на седмици. Гръцката връзка е силна, тъй като съавтор на парчето е известният гръцки хитмейкър Димитрис Контопулос.

Веднага след това Дара се връща за снимките на "Гласът на България", където ще влезе в ролята на треньор в новия сезон на обичаното музикално шоу по bTV.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    16 0 Отговор
    Баджаците може да се виждат, лицето не!

    Коментиран от #7

    14:32 22.06.2026

  • 2 честен ционист

    10 0 Отговор
    Казах ви аз, че Ранга Банга е на пущунски, а не на никакъв си измискен карибски..

    14:33 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цецка с фереджето

    7 0 Отговор
    Исцръцкаха ми се в устатта

    14:45 22.06.2026

  • 5 333

    5 0 Отговор
    А Тишо само у брадата у устата...

    14:46 22.06.2026

  • 6 чул недочул

    4 2 Отговор
    "съвременния попзвук с БГ фолклор" най-сигурният начин да се провалиш! Много опитаха и всички плакаха😉 Просто не се получава!

    14:47 22.06.2026

  • 7 наблюдател

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спиро":

    Това нещо е траверса.

    14:58 22.06.2026

  • 8 Боги

    3 0 Отговор
    Самсар в превод е пор, а самара?

    Коментиран от #18

    15:13 22.06.2026

  • 9 ХАХАХА

    1 0 Отговор
    A СЕГА ТИНТЕРИ МИНТЕРИ.6456

    15:14 22.06.2026

  • 10 Злоба

    4 0 Отговор
    За мен е световно неизвестна и такава ще остане.

    15:16 22.06.2026

  • 11 Хейт

    5 0 Отговор
    Записа ще бъде в Кауфланд Рекърдс.

    15:17 22.06.2026

  • 12 Реалност

    4 0 Отговор
    Тоя самсуняк е травестит, така че е нормално да се видят с Дарина и да обсъдят следващия гей парад.

    15:17 22.06.2026

  • 13 а на бездарка

    4 0 Отговор
    Боядисаната мутра , да си татуира кокорчо и шгбтппдб до него

    15:18 22.06.2026

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Че това музика ли е , само прилича на такава .

    15:19 22.06.2026

  • 15 Прилики и разлика

    3 0 Отговор
    И двете не са показване, но едната се усетила и си покрила лицето:)

    15:21 22.06.2026

  • 16 ФК ЛАНСКИ СНЕГ

    1 0 Отговор
    ТАЗ ОТ ФИГ.1☝
    ЩО СИ Е СЛОЖИЛА БИКИНИТЕ НА ГОР.УСТНА..

    15:23 22.06.2026

  • 17 ЕстетЪ

    1 0 Отговор
    Това е оная, от Дюс Бигалоу...с члена на лицето🤣🤣🤣

    15:42 22.06.2026

  • 18 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боги":

    В наше село и викат кокарджа.

    15:56 22.06.2026