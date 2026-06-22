Мистериозната DJ Самсара идва в България за нова песен с Дара (ВИДЕО)

Световноизвестната диджейка, чието лице никой не е виждал - Самсара, пристига в България през предстоящия уикенд.
Една от най-разпознаваемите и същевременно най-загадъчни фигури на съвременната електронна сцена е проявила желание да се запознае с нашата победителка от "Евровизия" - Дара. Самата певица неведнъж е споделяла, че международната сцена за нея е бъдеще и много иска да си партнира с известни в цял свят музиканти.
Самсара от своя страна се превърна в световен феномен благодарение на милионите последователи и гледания в TikTok, като същевременно успява да запази своята самоличност далеч от публичното пространство. Досега никой не е виждал истинското ѝ лице. За да видят участието ѝ, в дискотека в Лозенец идват представители на международните бизнес среди, сред които предприемачи, инвеститори, банкери, собственици на компании, пише hotarena.net.
Иначе на участието си Самсара ще се запознае и друг свой световноизвестен колега - испанския диджей и продуцент Джо Дийм - артист с международна кариера, както и с членове на автомобилните клубове в Европа.
Междувременно Дара сподели в интервю за италианското издание на "Ролинг Стоун", че тъй като е дипломирана с профил народно пеене, бъдещите ѝ мащабни проекти ще преплитат съвременния попзвук с БГ фолклор. Дара беше и специален гост на най-престижните гръцки музикални награди в зала "Таекун До" в Атина. Изпълнението ѝ на "Бангаранга" изправи хилядната гръцка публика на крака.
По време на изненадваща церемония гръцкият музикален лейбъл "Panik Records" удостои нашето момиче със златна плоча за "Бангаранга". Песента бетонира позицията си на номер 1 в гръцките дигитални класации в продължение на седмици. Гръцката връзка е силна, тъй като съавтор на парчето е известният гръцки хитмейкър Димитрис Контопулос.
Веднага след това Дара се връща за снимките на "Гласът на България", където ще влезе в ролята на треньор в новия сезон на обичаното музикално шоу по bTV.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спиро
Коментиран от #7
14:32 22.06.2026
2 честен ционист
14:33 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цецка с фереджето
14:45 22.06.2026
5 333
14:46 22.06.2026
6 чул недочул
14:47 22.06.2026
7 наблюдател
До коментар #1 от "Спиро":Това нещо е траверса.
14:58 22.06.2026
8 Боги
Коментиран от #18
15:13 22.06.2026
9 ХАХАХА
15:14 22.06.2026
10 Злоба
15:16 22.06.2026
11 Хейт
15:17 22.06.2026
12 Реалност
15:17 22.06.2026
13 а на бездарка
15:18 22.06.2026
14 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
15:19 22.06.2026
15 Прилики и разлика
15:21 22.06.2026
16 ФК ЛАНСКИ СНЕГ
ЩО СИ Е СЛОЖИЛА БИКИНИТЕ НА ГОР.УСТНА..
15:23 22.06.2026
17 ЕстетЪ
15:42 22.06.2026
18 Хасковски каунь
До коментар #8 от "Боги":В наше село и викат кокарджа.
15:56 22.06.2026