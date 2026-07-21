Хит оферта на морето - лежим по бански върху DARA срещу 15 евро

Не става въпрос за някакво неприлично предложение, а за най-новия хит по родното Черноморие.
Търговци масово продават плажни хавлии, които са с лика на победителката в последното издание на „Евровизия“. Различните дизайни предлагат да легнете върху цялото тяло на DARA или само върху огромно изрисувано лице. Има и варианти с надписи „Бангаранга“, без да е използвано лицето на талантливата млада певица.
Плажните хавлии се продават за около 13-15 евро, като търговци разказват, че продуктът се радва на голям интерес, тъй като Дара продължава да е популярна не само сред българските, но и сред чуждестранните туристи.
Проверка на „България Днес“ показа, че плажна кърпа с DARA може да си поръчате и от интернет, като изненадващо цената там е по-висока, отколкото на сергиите в родните курорти – 19 евро.
По-рано този месец DARA постави нов рекорд за българската музика, след като песента ѝ „Бангаранга“ официално се превърна в най-слушаното българско парче в историята на Spotify (световноизвестно музикално приложение за легално слушане на музика). Така изпълнителката изпревари досегашния лидер Азис и неговия хит „Сен Тропе“, който години наред оглавяваше класацията.
Изпълнителката отбеляза рекорда с кратко видео в Инстаграм, на което танцува от радост. Към него тя отправи и специален жест към Азис с думите: „Обичаме те, Азис“.
В момента DARA е и най-слушаният български изпълнител в „Спотифай“ с близо 3,9 милиона месечни слушатели, пише hotarena.net.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Журналистика!!!!!
Коментиран от #2
07:33 21.07.2026
2 И по зле ще става
До коментар #1 от "оня с коня":Не се кахъри
07:36 21.07.2026
3 Дзак
07:38 21.07.2026
4 Ще си я купя
07:38 21.07.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #6
07:39 21.07.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не е ли по добре с Искра Фидосова.
Хавлията ще е 5 квадрата,🤣🤣🤣🤣
07:42 21.07.2026
7 Мокър пешкир
07:42 21.07.2026