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Хит оферта на морето - лежим по бански върху DARA срещу 15 евро

Хит оферта на морето - лежим по бански върху DARA срещу 15 евро

21 Юли, 2026 07:31 635 7

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  • дара-
  • плажни хавлии-
  • на морето

13 - 15 евро струва, за да легнем върху DARA

Хит оферта на морето - лежим по бански върху DARA срещу 15 евро - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Не става въпрос за някакво неприлично предложение, а за най-новия хит по родното Черноморие.

Търговци масово продават плажни хавлии, които са с лика на победителката в последното издание на „Евровизия“. Различните дизайни предлагат да легнете върху цялото тяло на DARA или само върху огромно изрисувано лице. Има и варианти с надписи „Бангаранга“, без да е използвано лицето на талантливата млада певица.

Плажните хавлии се продават за около 13-15 евро, като търговци разказват, че продуктът се радва на голям интерес, тъй като Дара продължава да е популярна не само сред българските, но и сред чуждестранните туристи.

Проверка на „България Днес“ показа, че плажна кърпа с DARA може да си поръчате и от интернет, като изненадващо цената там е по-висока, отколкото на сергиите в родните курорти – 19 евро.

Хит оферта на морето - лежим по бански върху DARA срещу 15 евро
Снимка: Интернет

По-рано този месец DARA постави нов рекорд за българската музика, след като песента ѝ „Бангаранга“ официално се превърна в най-слушаното българско парче в историята на Spotify (световноизвестно музикално приложение за легално слушане на музика). Така изпълнителката изпревари досегашния лидер Азис и неговия хит „Сен Тропе“, който години наред оглавяваше класацията.

Изпълнителката отбеляза рекорда с кратко видео в Инстаграм, на което танцува от радост. Към него тя отправи и специален жест към Азис с думите: „Обичаме те, Азис“.

В момента DARA е и най-слушаният български изпълнител в „Спотифай“ с близо 3,9 милиона месечни слушатели, пише hotarena.net.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 0 Отговор
    Оффффф
    Журналистика!!!!!

    Коментиран от #2

    07:33 21.07.2026

  • 2 И по зле ще става

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Не се кахъри

    07:36 21.07.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    И тя да легне, не си Интересен!

    07:38 21.07.2026

  • 4 Ще си я купя

    0 2 Отговор
    Само да е качествена. Момичето носи положителни емоции и прослави България. Стига сте злобеели!

    07:38 21.07.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Време е за плажна хавлия с лика на Йотова или Петрашкова.

    Коментиран от #6

    07:39 21.07.2026

  • 6 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не е ли по добре с Искра Фидосова.
    Хавлията ще е 5 квадрата,🤣🤣🤣🤣

    07:42 21.07.2026

  • 7 Мокър пешкир

    0 0 Отговор
    След европоничките и еврохавлии.

    07:42 21.07.2026