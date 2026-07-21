Хит оферта на морето - лежим по бански върху DARA срещу 15 евро

Не става въпрос за някакво неприлично предложение, а за най-новия хит по родното Черноморие.

Търговци масово продават плажни хавлии, които са с лика на победителката в последното издание на „Евровизия“. Различните дизайни предлагат да легнете върху цялото тяло на DARA или само върху огромно изрисувано лице. Има и варианти с надписи „Бангаранга“, без да е използвано лицето на талантливата млада певица.

Плажните хавлии се продават за около 13-15 евро, като търговци разказват, че продуктът се радва на голям интерес, тъй като Дара продължава да е популярна не само сред българските, но и сред чуждестранните туристи.

Проверка на „България Днес“ показа, че плажна кърпа с DARA може да си поръчате и от интернет, като изненадващо цената там е по-висока, отколкото на сергиите в родните курорти – 19 евро.

Снимка: Интернет

По-рано този месец DARA постави нов рекорд за българската музика, след като песента ѝ „Бангаранга“ официално се превърна в най-слушаното българско парче в историята на Spotify (световноизвестно музикално приложение за легално слушане на музика). Така изпълнителката изпревари досегашния лидер Азис и неговия хит „Сен Тропе“, който години наред оглавяваше класацията.

Изпълнителката отбеляза рекорда с кратко видео в Инстаграм, на което танцува от радост. Към него тя отправи и специален жест към Азис с думите: „Обичаме те, Азис“.

В момента DARA е и най-слушаният български изпълнител в „Спотифай“ с близо 3,9 милиона месечни слушатели, пише hotarena.net.