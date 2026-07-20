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Дара изненада с мил жест варненски сладкар, след като му вързаха тенекия за торта (ВИДЕО)

Дара изненада с мил жест варненски сладкар, след като му вързаха тенекия за торта (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 14:58 2 453 21

  • дара-
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  • варна-
  • жест

Майсторът на тортите направи специална торта за рождения ден на сестрата на певицата

Дара изненада с мил жест варненски сладкар, след като му вързаха тенекия за торта (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Една непотърсена торта, отказана в последния момент от клиент, се превърна в история с щастлив край, която се разпространи в социалните мрежи. А неочакваната ѝ развръзка дойде благодарение на Дара.

Ситуацията се развива във Варна, където сладкарят Явор Геров получава спешна поръчка за торта с еднорог за детски рожден ден. Макар графикът му вече да е препълнен със сватби и други ангажименти, той решава да направи компромис, пише Шоу Блиц.

„Обясних на майката първоначално, че няма как да успея, тъй като графикът ми е доста натоварен. Тя ми каза, че детето ѝ ще остане без торта и много мечтае за такава. Реших да подходя с разбиране и да направя добра услуга“, разказва Явор в първоначалното видео, в което споделя разочарованието си от неуважението на лошите клиенти.

След като успява да пренареди задачите си, младият сладкар завършва тортата дори по-рано от уговореното и уведомява клиентката. Отговорът обаче идва часове по-късно и буквално го оставя без думи: „Задръж си я, вече нямаме нужда от нея.“

Вместо да изхвърли красивата торта, Явор публикува видео в социалните мрежи с надеждата някой да я спаси от изхвърляне.

Тогава се случва нещо, което изобщо не е очаквал. Сред десетките хора, които му пишат с интерес към тортата с еднорог, се оказва и тазгодишната победителка в Евровизия Дара. По това време певицата е в родната си Варна, където семейството ѝ се готви да отпразнува 17-ия рожден ден на по-малката ѝ сестра Моника.

Търсейки оригинална торта, Дара попада именно на видеото на Явор. За съжаление, непотърсената торта вече е намерила нов собственик.

Певицата обаче е толкова очарована от сладкаря, че заедно правят планове за нова торта, подходяща за рожденичката.

„Предложих да направя нещо, което да подхожда на повода и възрастта на сестра ѝ. Дара ми се довери почти изцяло за визията и вкуса. Благодаря ѝ безкрайно за доверието“, разказва сладкарят в ново видео, в което е много по-радостен и обнадежден.

За рождения ден на Моника той създава специален розов сладкарски шедьовър за млада дама, а Дара лично посещава студиото му, за да го вземе и да се срещне с него. Варненецът споделя с възхищение колко впечатлен от останал от нея не само като певица, но и като човек.

„Освен невероятен артист, на когото искрено се възхищавам, този жест ми показа, че Дара е прекрасен човек. Изключително земна, усмихната, разговорлива и естествена. Не мога да бъда по-щастлив като неин фен“, разказва радостният сладкар Явор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    32 13 Отговор
    Страх ме е да си отворя хладилника, че да не изскочи безДара и оттам.

    Коментиран от #17

    15:03 20.07.2026

  • 2 баба Славуца

    19 2 Отговор
    И аз изненадах с не много мил жест хасковския сладуран Асан Насилев като му вързах тенекия с жената-котка.

    15:04 20.07.2026

  • 3 честен ционист

    20 8 Отговор
    Сложи ръкавици бре, пацан.

    Коментиран от #18

    15:05 20.07.2026

  • 4 пръц

    15 3 Отговор
    Не му остава нищо друго освен тортата оттук насетне торта да се казва бангаранга може би привържениците на Дара ще го засипят с поръчки.

    Коментиран от #5

    15:06 20.07.2026

  • 5 честен ционист

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "пръц":

    На тортата е пишело Банго, ама я е правил на Бангаранга.

    15:08 20.07.2026

  • 6 Красимир Петров

    14 13 Отговор
    Стига сте величини тази "певица".Това,че вика и вие не значи,че може да пее

    Коментиран от #11

    15:19 20.07.2026

  • 7 Дара

    9 8 Отговор
    е велика! Поклон!

    15:26 20.07.2026

  • 8 Явно някои хора имат нужда от възпитание

    15 2 Отговор
    Да поръчаш по този начин нещо и после да постъпиш по подобен начин е най-малко непристойно.
    Аз затова си взимам хонорара предварително. Ако се откажат по - късно проблема си е при тях.
    Защо правя така ли? Ами има поговорка: Парен каша, айран духа.
    Та това е подхода ми за съжаление. Така съм научил и сина ми.
    Съвсем наскоро обаче, понеже се опари за пореден път от некоректни клиенти ми се оплака, че са му отказали участие. Клиент на завидна позиция е поръчал участие и когато е станало въпрос за депозит е казал, че всички го познават и да се откаже от думата си е изключено. На практика обаче се получава точно обратното.
    Та още една поговорка: Парата в ръката, .... нататък я знаете.

    Коментиран от #13

    15:28 20.07.2026

  • 9 Германец

    11 1 Отговор
    НА БЪЛГАРИ ВИНАГИ ИМ ВЗИМАЙТЕ ПАРИТЕ В АВАНС!

    15:32 20.07.2026

  • 10 Анонимен

    7 1 Отговор
    Красива история и красива изработка във видеото!

    15:35 20.07.2026

  • 11 Анонимен

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    Пусни си да слушаш "Притури се планината" в нейно изпълнение и тогава пак коментирай...

    15:38 20.07.2026

  • 12 Стенли

    5 0 Отговор
    Така е има много некоректни хора , преди години майка ми плети на една кука голяма покривка за маса и жената която я беше поръчала поиска още допълнителни да се увеличи размера на покривката и накрая отказа да я вземе , майка ми беше много разочарована защото беше вложила много труд ,а и преждата също беше от нея , дори бяха познати с въпросната жена защото живееше в съседния блок

    15:46 20.07.2026

  • 13 Освалдо Риос

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Явно някои хора имат нужда от възпитание":

    Вие със сина Ви да не би да сте циркови изпълнители, или пък може би стриптизьори?

    15:56 20.07.2026

  • 14 Ама

    0 0 Отговор
    Защо отказваш така торти, бе?

    16:28 20.07.2026

  • 15 Боли ме

    1 1 Отговор
    х у я

    16:33 20.07.2026

  • 16 Туртьо

    2 1 Отговор
    Лоша реклама нЕма. И за тортаджията, и за бангарангинята.

    16:49 20.07.2026

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    духаай го беНЕЩСТНИК

    17:01 20.07.2026

  • 18 само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    на тебе като ти го барат с ръкавици ли ти го барат бе бастун?

    17:03 20.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с коня

    0 1 Отговор
    ей затова ви разправям че трябва да гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    17:08 20.07.2026

  • 21 .....

    0 0 Отговор
    Капаро

    17:17 20.07.2026