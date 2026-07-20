Дара изненада с мил жест варненски сладкар, след като му вързаха тенекия за торта (ВИДЕО)

Една непотърсена торта, отказана в последния момент от клиент, се превърна в история с щастлив край, която се разпространи в социалните мрежи. А неочакваната ѝ развръзка дойде благодарение на Дара.
Ситуацията се развива във Варна, където сладкарят Явор Геров получава спешна поръчка за торта с еднорог за детски рожден ден. Макар графикът му вече да е препълнен със сватби и други ангажименти, той решава да направи компромис, пише Шоу Блиц.
„Обясних на майката първоначално, че няма как да успея, тъй като графикът ми е доста натоварен. Тя ми каза, че детето ѝ ще остане без торта и много мечтае за такава. Реших да подходя с разбиране и да направя добра услуга“, разказва Явор в първоначалното видео, в което споделя разочарованието си от неуважението на лошите клиенти.
След като успява да пренареди задачите си, младият сладкар завършва тортата дори по-рано от уговореното и уведомява клиентката. Отговорът обаче идва часове по-късно и буквално го оставя без думи: „Задръж си я, вече нямаме нужда от нея.“
Вместо да изхвърли красивата торта, Явор публикува видео в социалните мрежи с надеждата някой да я спаси от изхвърляне.
Тогава се случва нещо, което изобщо не е очаквал. Сред десетките хора, които му пишат с интерес към тортата с еднорог, се оказва и тазгодишната победителка в Евровизия Дара. По това време певицата е в родната си Варна, където семейството ѝ се готви да отпразнува 17-ия рожден ден на по-малката ѝ сестра Моника.
Търсейки оригинална торта, Дара попада именно на видеото на Явор. За съжаление, непотърсената торта вече е намерила нов собственик.
Певицата обаче е толкова очарована от сладкаря, че заедно правят планове за нова торта, подходяща за рожденичката.
„Предложих да направя нещо, което да подхожда на повода и възрастта на сестра ѝ. Дара ми се довери почти изцяло за визията и вкуса. Благодаря ѝ безкрайно за доверието“, разказва сладкарят в ново видео, в което е много по-радостен и обнадежден.
За рождения ден на Моника той създава специален розов сладкарски шедьовър за млада дама, а Дара лично посещава студиото му, за да го вземе и да се срещне с него. Варненецът споделя с възхищение колко впечатлен от останал от нея не само като певица, но и като човек.
„Освен невероятен артист, на когото искрено се възхищавам, този жест ми показа, че Дара е прекрасен човек. Изключително земна, усмихната, разговорлива и естествена. Не мога да бъда по-щастлив като неин фен“, разказва радостният сладкар Явор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #17
15:03 20.07.2026
2 баба Славуца
15:04 20.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #18
15:05 20.07.2026
4 пръц
Коментиран от #5
15:06 20.07.2026
5 честен ционист
До коментар #4 от "пръц":На тортата е пишело Банго, ама я е правил на Бангаранга.
15:08 20.07.2026
6 Красимир Петров
Коментиран от #11
15:19 20.07.2026
7 Дара
15:26 20.07.2026
8 Явно някои хора имат нужда от възпитание
Аз затова си взимам хонорара предварително. Ако се откажат по - късно проблема си е при тях.
Защо правя така ли? Ами има поговорка: Парен каша, айран духа.
Та това е подхода ми за съжаление. Така съм научил и сина ми.
Съвсем наскоро обаче, понеже се опари за пореден път от некоректни клиенти ми се оплака, че са му отказали участие. Клиент на завидна позиция е поръчал участие и когато е станало въпрос за депозит е казал, че всички го познават и да се откаже от думата си е изключено. На практика обаче се получава точно обратното.
Та още една поговорка: Парата в ръката, .... нататък я знаете.
Коментиран от #13
15:28 20.07.2026
9 Германец
15:32 20.07.2026
10 Анонимен
15:35 20.07.2026
11 Анонимен
До коментар #6 от "Красимир Петров":Пусни си да слушаш "Притури се планината" в нейно изпълнение и тогава пак коментирай...
15:38 20.07.2026
12 Стенли
15:46 20.07.2026
13 Освалдо Риос
До коментар #8 от "Явно някои хора имат нужда от възпитание":Вие със сина Ви да не би да сте циркови изпълнители, или пък може би стриптизьори?
15:56 20.07.2026
14 Ама
16:28 20.07.2026
15 Боли ме
16:33 20.07.2026
16 Туртьо
16:49 20.07.2026
17 оня с коня
До коментар #1 от "Зевс":духаай го беНЕЩСТНИК
17:01 20.07.2026
18 само питам
До коментар #3 от "честен ционист":на тебе като ти го барат с ръкавици ли ти го барат бе бастун?
17:03 20.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 оня с коня
17:08 20.07.2026
21 .....
17:17 20.07.2026