Дара изненада с мил жест варненски сладкар, след като му вързаха тенекия за торта (ВИДЕО)

Една непотърсена торта, отказана в последния момент от клиент, се превърна в история с щастлив край, която се разпространи в социалните мрежи. А неочакваната ѝ развръзка дойде благодарение на Дара.

Ситуацията се развива във Варна, където сладкарят Явор Геров получава спешна поръчка за торта с еднорог за детски рожден ден. Макар графикът му вече да е препълнен със сватби и други ангажименти, той решава да направи компромис, пише Шоу Блиц.

„Обясних на майката първоначално, че няма как да успея, тъй като графикът ми е доста натоварен. Тя ми каза, че детето ѝ ще остане без торта и много мечтае за такава. Реших да подходя с разбиране и да направя добра услуга“, разказва Явор в първоначалното видео, в което споделя разочарованието си от неуважението на лошите клиенти.

След като успява да пренареди задачите си, младият сладкар завършва тортата дори по-рано от уговореното и уведомява клиентката. Отговорът обаче идва часове по-късно и буквално го оставя без думи: „Задръж си я, вече нямаме нужда от нея.“

Вместо да изхвърли красивата торта, Явор публикува видео в социалните мрежи с надеждата някой да я спаси от изхвърляне.

Тогава се случва нещо, което изобщо не е очаквал. Сред десетките хора, които му пишат с интерес към тортата с еднорог, се оказва и тазгодишната победителка в Евровизия Дара. По това време певицата е в родната си Варна, където семейството ѝ се готви да отпразнува 17-ия рожден ден на по-малката ѝ сестра Моника.

Търсейки оригинална торта, Дара попада именно на видеото на Явор. За съжаление, непотърсената торта вече е намерила нов собственик.

Певицата обаче е толкова очарована от сладкаря, че заедно правят планове за нова торта, подходяща за рожденичката.

„Предложих да направя нещо, което да подхожда на повода и възрастта на сестра ѝ. Дара ми се довери почти изцяло за визията и вкуса. Благодаря ѝ безкрайно за доверието“, разказва сладкарят в ново видео, в което е много по-радостен и обнадежден.

За рождения ден на Моника той създава специален розов сладкарски шедьовър за млада дама, а Дара лично посещава студиото му, за да го вземе и да се срещне с него. Варненецът споделя с възхищение колко впечатлен от останал от нея не само като певица, но и като човек.

„Освен невероятен артист, на когото искрено се възхищавам, този жест ми показа, че Дара е прекрасен човек. Изключително земна, усмихната, разговорлива и естествена. Не мога да бъда по-щастлив като неин фен“, разказва радостният сладкар Явор.