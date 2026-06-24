Петя Буюклиева на 67 г.: "Жена на всички времена"

Петя Буюклиева днес празнува своя 67-и рожден ден. Родена на 24 юни 1959 г. в Асеновград, тя повече от четири десетилетия остава сред най-силните и характерни гласове в българската музика.

Музикалният ѝ път започва още в ранна детска възраст. От четиригодишна свири на пиано и цигулка, а по-късно завършва Музикалното училище в Пловдив със специалност пиано. След това продължава образованието си в Държавната музикална академия в София, където изучава поп и джаз пеене в класа на проф. Стефан Анастасов.

Първите ѝ професионални изяви са в началото на 80-те години като солистка на оркестър „София“ и на Биг бенда на Българското национално радио. Още тогава впечатлява със своя мощен вокален диапазон и сценично присъствие. Първата ѝ записана песен е „Водопад“, но истинският пробив идва през 1985 г. с песента „Откритие“, която я превръща в една от новите звезди на българската естрада.

Година по-късно Буюклиева печели Голямата награда на международния фестивал „Златният Орфей“ – едно от най-престижните музикални отличия в България по онова време. През кариерата си е носител на десетки награди от международни конкурси и фестивали в Европа и извън нея.

Сред най-популярните песни в репертоара ѝ са „Жена на всички времена“, „Понеделник сутрин“, „Обич“, „Последната спирка“, „Шумна самота“ и много други, които и днес звучат по радиостанциите и концертните сцени.

Любопитен факт е, че през годините Петя Буюклиева е изнасяла концерти в десетки държави и е споделяла сцена с международни звезди като Тото Кутуньо, Кайли Миноуг, Ким Уайлд и Джери Ли Луис. През 2009 г. тя е сред беквокалистите на Красимир Аврамов по време на участието му на конкурса „Евровизия“ в Москва.

И днес изпълнителката остава активна на музикалната сцена. Тя продължава да записва нови песни, да участва в концерти, телевизионни проекти и фестивали.