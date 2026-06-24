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Актрисата Даяна Ханджиева се сгоди за бащата на трите си деца (СНИМКИ)

Актрисата Даяна Ханджиева се сгоди за бащата на трите си деца (СНИМКИ)

24 Юни, 2026 13:31 1 283 6

  • даяна ханджиева-
  • актриса-
  • годеж-
  • баскетболист-
  • кристиян ставрев-
  • семейство

Баскетболистът Кристиян Ставрев направи романтичното предложение на плажа

Актрисата Даяна Ханджиева се сгоди за бащата на трите си деца (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Даяна Ханджиева получи романтично предложение за брак от своя любим – баскетболиста Кристиян Ставрев. Специалният момент се е случил на морския бряг, сред свещи, цветя и одеяло във формата на сърце.

Щастливата майка сподели и кадри от щастливото събитие и добави с доза самоирония: "Малко смешно ще е да напиша “Казах ‘Да’!”, при положение, че всяка вечер заедно приспиваме трите “Да-та”, които ни свързват за цял живот.’“.

Двамата вече са родители на три деца - едногодишните близначки Ваяна и Елеонора и Антони, който е роден на 6 декември 2023 г. Разликата във възрастта между момченцето и неговите по-малки сестрички е година и половина.

Поради малката разлика в годините на децата, актрисата неведнъж е говорила открито в публичното пространство за реалните предизвикателства на родителството с три толкова малки деца едновременно. Още два месеца след раждането на двете момиченца тя чистосърдечно описа ситуацията в дома им с думите, че леглото е тясно, а сънят е кратък, но въпреки това сърцето ѝ е пълно и щастието е безмерно, припомня plovdiv24.bg.

Двойката все още се радва на емоциите от годежа и не споделя дали е започнала приготовленията за сватбата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да му мислят

    1 2 Отговор
    Годеж - поздравления, но ако сключат брак ще бъдат санкционирани с предвиждания "данък семейство" за второто си жилище.

    13:36 24.06.2026

  • 2 идиоти вън

    3 4 Отговор
    Смешници!!! А блага ракия ке пиеме ли?!?!?!

    13:36 24.06.2026

  • 3 Виждащ

    9 1 Отговор
    Ооо, невероятно, това е нещо изключително и извън нормите.
    Да се сгодиш за бащата на трите си деца???
    Как е посмяла?

    13:42 24.06.2026

  • 4 ГОЛЯМ ТЕШКАР

    4 1 Отговор
    ТЯ ЩЕ СЪЖАЛЯВА

    13:46 24.06.2026

  • 5 Сила

    6 0 Отговор
    Тия селяци не разбраха ли вече , че неща от типа на "сватба на плажа по бели гащи " , с потури и цървули на къра в лавандулата , балони с транспаранти и сърчица или предложения за брак на публични места ( парад , мач , турнир по шах , чалготеки , дюнерджийници , театрални постановки , читалището в село Езерово и т.н.)
    СА МЕГА , ТЪПО БАНАЛНИ И СЕЛСКИ !!!

    14:10 24.06.2026

  • 6 "Голяма любов"

    2 0 Отговор
    Но още помним две големи заигравки едновременно с един фокусник и един пилот в един реалити формат... Този баскетболист дали е забравил...

    14:10 24.06.2026