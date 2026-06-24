Актрисата Даяна Ханджиева се сгоди за бащата на трите си деца (СНИМКИ)

Актрисата Даяна Ханджиева получи романтично предложение за брак от своя любим – баскетболиста Кристиян Ставрев. Специалният момент се е случил на морския бряг, сред свещи, цветя и одеяло във формата на сърце.
Щастливата майка сподели и кадри от щастливото събитие и добави с доза самоирония: "Малко смешно ще е да напиша “Казах ‘Да’!”, при положение, че всяка вечер заедно приспиваме трите “Да-та”, които ни свързват за цял живот.’“.
Двамата вече са родители на три деца - едногодишните близначки Ваяна и Елеонора и Антони, който е роден на 6 декември 2023 г. Разликата във възрастта между момченцето и неговите по-малки сестрички е година и половина.
Поради малката разлика в годините на децата, актрисата неведнъж е говорила открито в публичното пространство за реалните предизвикателства на родителството с три толкова малки деца едновременно. Още два месеца след раждането на двете момиченца тя чистосърдечно описа ситуацията в дома им с думите, че леглото е тясно, а сънят е кратък, но въпреки това сърцето ѝ е пълно и щастието е безмерно, припомня plovdiv24.bg.
Двойката все още се радва на емоциите от годежа и не споделя дали е започнала приготовленията за сватбата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да му мислят
13:36 24.06.2026
2 идиоти вън
13:36 24.06.2026
3 Виждащ
Да се сгодиш за бащата на трите си деца???
Как е посмяла?
13:42 24.06.2026
4 ГОЛЯМ ТЕШКАР
13:46 24.06.2026
5 Сила
СА МЕГА , ТЪПО БАНАЛНИ И СЕЛСКИ !!!
14:10 24.06.2026
6 "Голяма любов"
14:10 24.06.2026