Хаос и скука: Зрителите останаха разочаровани от първото шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026

Първото музикално шоу в почивката на финал в историята на световните първенства по футбол предизвика противоречиви реакции въпреки участието на Мадона, Джъстин Бийбър, BTS, Шакира и други световни звезди.

Спектакълът се състоя на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд по време на финала между Испания и Аржентина. Програмата беше организирана от фронтмена на Coldplay Крис Мартин, но част от критиците я определиха като разпокъсана, претрупана и лишена от ясна творческа посока.

Бившият английски национал Уейн Рууни даде най-категоричната оценка в ефира на BBC Sport: „Харесвам много от тези изпълнители, но според мен беше пълна глупост“, заяви той след края на шоуто.

Мадона откри програмата с хита си „Music“, придружена от танцьори с ролкови кънки. Изпълнението ѝ беше последвано от необичаен преход към героя Анимал от „Мъпетите“, който свири на барабани по време на версия на „Seven Nation Army“ на The White Stripes.

След това BTS представиха „Dynamite“, а актьорът Джейсън Судейкис се появи в образа на телевизионния треньор Тед Ласо, за да представи Джъстин Бийбър. Канадският певец рязко промени темпото с акустично изпълнение на „Everything Hallelujah“. Шакира и Бърна Бой върнаха по-динамичната атмосфера с песента „Dai Dai“, определена като официално музикално заглавие на турнира.

Historic first World Cup Final halftime show just delivered 🔥



Bieber, Madonna, Shakira, BTS & more. Curated by Chris Martin — global vibes only!



Who stole the show for you? #WorldCupHalftime pic.twitter.com/FD75Js2k1t — Andray (@andrayofficial) July 20, 2026

Финалът на спектакъла събра Coldplay, диригента Густаво Дудамел и детския хор PS22. Децата излязоха с цветни футболни фланелки, а на терена беше изписана думата „Love“ около изображение на земното кълбо.

В социалната мрежа X зрители също отправиха остри критики. Един от тях оцени шоуто с пет от десет и написа:

„Мадона, Бийбър и децата в края можеха да бъдат премахнати. Деветдесет процента от участието на Мадона изглеждаше предварително записано. Изборът на песен на Бийбър беше лош. От еуфория към приспиване и отново към еуфория. Разбирам посланието, но можеше да участват само BTS и Шакира.“

Друг потребител определи спектакъла като „културна деградация“ и „болезнено празен цирк“. Трета реакция го описва като „разпокъсан, тематично хаотичен и без каквато и да е ясна визия“.

Шоуто беше част от инициативата на FIFA и Global Citizen за набиране на средства за достъп на деца до качествено образование и футбол. Според организаторите фондът е събрал над 50 млн. долара при поставена цел от 100 млн. долара.

Сред присъстващите на финала бяха редица известни личности от киното и шоубизнеса. Испания спечели световната титла след победа с 1:0 над Аржентина след продължения.