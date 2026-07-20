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Хаос и скука: Зрителите останаха разочаровани от първото шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026

Хаос и скука: Зрителите останаха разочаровани от първото шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026

20 Юли, 2026 17:31 918 11

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  • световно първенство по футбол-
  • мадона-
  • шакира-
  • джъстин бийбър

Изпълнението на Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и BTS понесе сериозни критики

Хаос и скука: Зрителите останаха разочаровани от първото шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026 - 1
Кадри: Youtube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първото музикално шоу в почивката на финал в историята на световните първенства по футбол предизвика противоречиви реакции въпреки участието на Мадона, Джъстин Бийбър, BTS, Шакира и други световни звезди.

Спектакълът се състоя на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд по време на финала между Испания и Аржентина. Програмата беше организирана от фронтмена на Coldplay Крис Мартин, но част от критиците я определиха като разпокъсана, претрупана и лишена от ясна творческа посока.

Бившият английски национал Уейн Рууни даде най-категоричната оценка в ефира на BBC Sport: „Харесвам много от тези изпълнители, но според мен беше пълна глупост“, заяви той след края на шоуто.

Мадона откри програмата с хита си „Music“, придружена от танцьори с ролкови кънки. Изпълнението ѝ беше последвано от необичаен преход към героя Анимал от „Мъпетите“, който свири на барабани по време на версия на „Seven Nation Army“ на The White Stripes.

След това BTS представиха „Dynamite“, а актьорът Джейсън Судейкис се появи в образа на телевизионния треньор Тед Ласо, за да представи Джъстин Бийбър. Канадският певец рязко промени темпото с акустично изпълнение на „Everything Hallelujah“. Шакира и Бърна Бой върнаха по-динамичната атмосфера с песента „Dai Dai“, определена като официално музикално заглавие на турнира.

Финалът на спектакъла събра Coldplay, диригента Густаво Дудамел и детския хор PS22. Децата излязоха с цветни футболни фланелки, а на терена беше изписана думата „Love“ около изображение на земното кълбо.

В социалната мрежа X зрители също отправиха остри критики. Един от тях оцени шоуто с пет от десет и написа:

„Мадона, Бийбър и децата в края можеха да бъдат премахнати. Деветдесет процента от участието на Мадона изглеждаше предварително записано. Изборът на песен на Бийбър беше лош. От еуфория към приспиване и отново към еуфория. Разбирам посланието, но можеше да участват само BTS и Шакира.“

Друг потребител определи спектакъла като „културна деградация“ и „болезнено празен цирк“. Трета реакция го описва като „разпокъсан, тематично хаотичен и без каквато и да е ясна визия“.

Шоуто беше част от инициативата на FIFA и Global Citizen за набиране на средства за достъп на деца до качествено образование и футбол. Според организаторите фондът е събрал над 50 млн. долара при поставена цел от 100 млн. долара.

Сред присъстващите на финала бяха редица известни личности от киното и шоубизнеса. Испания спечели световната титла след победа с 1:0 над Аржентина след продължения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    15 0 Отговор
    Скука си беше, трябваше Бай Дончо да врътне един денс🤣

    17:35 20.07.2026

  • 2 Дзак

    8 1 Отговор
    Да бяха пуснали Дона Съммър от Аржентина 78.

    Коментиран от #9

    17:41 20.07.2026

  • 3 Зрител

    11 0 Отговор
    Всички бяха на плейбек.Бийпър беше най- автентичен,но мудна песен.Спази се неписаното правило- когато пее Шакира,печели Испания.

    17:42 20.07.2026

  • 4 Ми БТС

    14 0 Отговор
    Как не припаднаха от жега с тея якета, а Шакира цял живот не се научи да танцува и да пее хубави песни.

    17:42 20.07.2026

  • 5 Краварите да

    11 2 Отговор
    Ги правят тези неща по време на техните измислени спортове. И без това те са безинтересни. Всъщност може би правят шоу с известни личности, за да задържат публиката. Футболът е друго нещо!

    17:46 20.07.2026

  • 6 .....

    7 0 Отговор
    Неделна скука,завършила с боксов мач😂🤣🎶🥳🎉😂

    17:53 20.07.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    5 0 Отговор
    АМИ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ
    ТА ДАЖЕ И ШКАФ ОПЕРА....
    ИМАТ КОПЧЕ...ВКЛ./ИЗКЛ. ...И
    ШПИКЕРИТЕ ПО ТВ
    ДА ПИТАТ КО ЗНАЧИ....
    КОМАНДИРОВКА КО ПОЧИВКА☝
    И ДА СЕ НАУЧАТ ЧЕ ВОДАТА СЕ ПИЕ🍻
    А И КАТО СЕ ВЪРНАТ ДА ИНИЦИИРАТ
    РЕФЕН ДУМ...ДАЛИ ПО ВРЕМЕ
    НА ФИЛМИ.И ШУА ДА ИМА ПРЕКЪСВАНИЯ
    ЗА ХИДРАТАЦИЯ ИЛИ КАК
    МУ ВИКАХА...РЕКЛАМИ....😀

    18:09 20.07.2026

  • 8 Кофти

    8 2 Отговор
    То цялото Световно беше хаос и скука, те за едни музиканти се притесняват...

    18:13 20.07.2026

  • 9 да уточним

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Музиката 78-ма за световното в Аржентина е на Енио Мориконе. За мен най- впечатляваща е тази от 1982-ра в Испания-Los Fabulosos Cadillacs-,, Matador,, и 1990год- Италия наДжана Нанини-,, Un estate Italiana,,

    Коментиран от #10

    18:30 20.07.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "да уточним":

    Толкова си го гледал!

    18:49 20.07.2026

  • 11 Един от осем милярда

    1 0 Отговор
    Това беше най-просташкия финален мач, който съм гледал. Истинския финален спектакъл беше Англия:Франция. Този беше завършване на първенството. Испанците играят космически футбол а Аржентина меко казано, цигански и просташки. Меси бил доказал, че е гений. Според журналистите ли? Очевидно е футболно издание на джуджето Хаяско. Успяха да отвратят света с мръснишкото си присъствие. Тръмп и ИнфантиЛо в нескопосно шоу беше само черешката.

    19:00 20.07.2026