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Риана нажежи градусите в розовo дантелено бельо (СНИМКИ)

Риана нажежи градусите в розовo дантелено бельо (СНИМКИ)

24 Юли, 2026 19:58 871 8

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Многодетната майка се върна към ангажиментите си за линията си Savage x Fenty

Риана нажежи градусите в розовo дантелено бельо (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Певицата и бизнесдама Риана представи новата колекция Luxe Lace на своята марка Savage X Fenty с фотосесия в плажен стил.

38-годишната изпълнителка публикува в Instagram серия кадри, на които позира с розов дантелен комплект, включващ корсет и бельо. Част от снимките са заснети в надуваем басейн и с плажни аксесоари, използвани като фон за рекламната кампания.

„Лукс. Дантела. Запознайте се с най-меката ни еластична дантела досега“, написа Риана към публикацията. Новата линия е представена като комбинация от мека разтеглива материя, оформяща конструкция и модели, предназначени за ежедневно носене.

Фотосесията идва около десет месеца след раждането на третото дете на Риана и рапъра A$AP Rocky. Дъщеря им Роки Айриш Майърс е родена на 13 септември 2025 г. Двойката има и двама синове, RZA Атълстън Майърс, роден през 2022 г., и Райът Роуз Майърс, роден през 2023 г.

Малко преди представянето на колекцията Риана направи рядко концертно участие заедно с американския рапър и продуцент Джей Зи. Тя се появи като специален гост на негов концерт на стадион „Янки“ в Ню Йорк и изпълни „Run This Town“ и „Bitch Better Have My Money“.

Шоуто започна със значително закъснение заради проблеми с достъпа и съображения за безопасност, след като голям брой хора се струпаха пред входовете. Джей Зи обясни пред публиката, че организаторите са изчакали, за да избегнат риск от инциденти.

Появата на Риана беше първото ѝ голямо сценично изпълнение от около две години. Реакциите към представянето ѝ бяха смесени, като част от почитателите приветстваха завръщането ѝ, а други коментираха ограничената ѝ концертна активност през последните години.

Преди дни пък певицата и нейният партньор A$AP Rocky бяха сред известните гости на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Испания спечели титлата след победа с 1:0 над Аржентина.


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  • 4 ъъъъъъ

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    И тая цветната била нажежила някого...? Освен евро джадайте-едва ли някой би я пооледнал даже...

    20:14 24.07.2026

  • 5 От Факултето

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    20:24 24.07.2026

  • 6 Ттттт

    5 0 Отговор
    На черна циганка розово много и ходи.

    20:28 24.07.2026

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    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

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  • 8 Хахаха

    2 0 Отговор
    С бельо като на трътлеста баба...

    20:42 24.07.2026