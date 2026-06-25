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Актьорът Джо Манганиело разкри, че се бори с животозастрашаваща диагноза, довела до ампутация

Актьорът Джо Манганиело разкри, че се бори с животозастрашаваща диагноза, довела до ампутация

25 Юни, 2026 12:58 1 123 3

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Звездата от „Професия: стриптийзьор“ не уточнява в какво точно се изразява ампутацията

Актьорът Джо Манганиело разкри, че се бори с животозастрашаваща диагноза, довела до ампутация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Джо Манганиело разкри, че е преминал през тежка здравословна криза, свързана с животозастрашаващи автоимунни заболявания, довели дори до ампутация.

49-годишният актьор, познат с ролите си в „Спайдър-мен“, „Професия: стриптийзьор“ и „Истинска кръв“, разказва за преживяното в предстоящите си мемоари „Bloodlines“. В описанието на книгата се посочва, че Манганиело е страдал от поредица автоимунни състояния, засегнали щитовидната жлеза, храносмилателната система, кожата, белите дробове и очите му.

Здравословната му битка е продължила седем години и е включвала хронична болка, животоспасяваща хирургична намеса, екзистенциална криза и продължителна борба за оцеляване. Според резюмето лекарите дълго време не са имали ясен отговор какво причинява състоянието му.

Когато медицинските специалисти не успели да дадат категорично обяснение, актьорът потърсил и нетрадиционни форми на подкрепа. В книгата се споменават шамани, езически ритуали, древни митове, стари семейни документи и възраждане на собствената му духовност като част от пътя му през болестта.

Джо Манганиело е проучил подробно и родословието си, като открил предци, преживели арменския геноцид, както и други членове на семейството, страдали от хронични заболявания.

„Това беше най-брутално трудният период в живота ми, нещо, което не бих пожелал и на най-големия си враг, но също така и най-голямото ми приключение“, казва актьорът пред People.

По думите му писането на книгата му е помогнало да погледне преживяното от дистанция и да види страданието като процес, който го е променил необратимо. Джо Манганиело не уточнява обаче кога точно е преминал през здравословната криза.

Актьорът беше женен за София Вергара от 2015 до 2024 г. Двамата се разделиха, като посочиха, че причината е отказът на актрисата да има повече деца. През юни 2025 г. Манганиело предложи брак на Кейтлин О’Конър.

Мемоарите „Bloodlines“ се очаква да излязат на 13 октомври.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор
    Дрън дрън... Написал книжка... Т.е. някой я е написал вместо него...

    13:14 25.06.2026

  • 2 Еводебил

    1 2 Отговор
    По скоро психиатър му трябва на този а и на всички "умници" прочели въросната книга.

    Коментиран от #3

    13:26 25.06.2026

  • 3 д-р.Менгеле

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еводебил":

    имам ваксина за теб

    14:14 25.06.2026