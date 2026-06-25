Филмовата академия кани 529 нови членове, сред които Джейкъб Елорди, Джена Ортега и др.

Джейкъб Елорди, Тиана Тейлър, Джена Ортега, Джон Бърнтал и новият изпълнителен директор на Disney Джош Д’Амаро са сред 529-те поканени да се присъединят към новия випуск членове на Американската академия за кинематографично изкуство и наука.

Списъкът за 2026 г. включва 95 номинирани за „Оскар“, сред които 21 носители на отличието, както и трима лауреати на награди за научни и технически постижения. Броят на поканените е малко по-малък от миналогодишните 534 души, но съставът на новия випуск отново показва усилията на Академията да разшири международното и демографското си представителство.

„Радваме се да поканим тази забележителна група кинотворци и професионалисти от целия свят да се присъединят към Академията“, заявиха в общо изявление изпълнителният директор на организацията Бил Крамър и президентът ѝ Линет Хауъл Тейлър. По думите им тазгодишният випуск е допринесъл съществено за развитието на световната филмова индустрия.

Според данните на Академията 42% от поканените са жени, 56% са представители на слабо представени общности, а 53% идват от 60 държави и територии извън САЩ. Делът на представителите на слабо представени общности отбелязва ръст спрямо 45% през 2025 г. и показва, че продължаващата вече десетилетие политика за диверсификация на организацията остава активна.

Ако всички поканени приемат членството, общият брой на членовете на Академията, включително почетните, ще достигне 11 319 души, а гласуващите членове ще бъдат 10 338. След добавянето на новия випуск съставът на Академията ще бъде 36% жени, 25% представители на слабо представени общности и 22% международни членове.

В актьорския клон попадат някои от най-коментираните имена в Холивуд през последните години. Сред тях са звездите от „Франкенщайн“ Джейкъб Елорди и Миа Гот, Джена Ортега от „Бийтълджус Бийтълджус“ и „Смъртта на еднорог“, Джулия Гарнър от „Weapons“ и Джош О’Конър от „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“.

Към актьорския клон са поканени още Пади Консидайн, Симу Лиу, Антъни Рамос, Скут Макнейри, Тиг Нотаро, Бил Скарсгард и Ууд Харис, както и Джон Бърнтал, Дейвид Дастмалчиан и Джемейн Клемент. Сред имената, които мнозина биха очаквали вече да са членове на Академията, са Стивън Фрай, Джош Гад, Лили Рейб, Джени Слейт и Матийо Амалрик, познат от „Скафандърът и пеперудата“.

Сред новите членове са и утвърдени фигури от различни звена на киноиндустрията, включително режисьорите Джеймс Понсълд и Юджийн Аш, документалистът Андрю Джареки, певицата и автор на песни Сара Барейлис, продуцентът Илай Буш и сценаристът Дан Фогълман. Покани получават и част от творческия екип зад отличения с „Оскар“ „KPop Demon Hunters“ и песента „Golden“, включително режисьорите Крис Апелханс и Маги Канг, както и музикалната артистка EJae.

В режисьорския клон влизат няколко от най-обсъжданите автори на годината. Сред тях са Зак Крегър, познат с „Weapons“ и „Barbarian“, братята Бени и Джош Сафди, мексиканските режисьори Алонсо Руиспаласиос и Фернанда Валадес, както и Рейвън Джаксън, поканена след дебюта си „All Dirt Roads Taste of Salt“. В списъка са още южнокорейският режисьор Ким Джи-ун и китайският кинематографист Гуан Ху.

Девет души са поканени от повече от един клон и ще трябва да изберат към кой да се присъединят при приемането на членството. Сред тях са двамата братя Сафди, режисьорът на „Sirāt“ Оливер Лаш, както и Крис Лавис, Флорънс Миай, Мачек Шчербовски и Конъл Джоунс.

Сред поканените ръководители в индустрията е Джош Д’Амаро от Disney, както и Денис Лим от New York Film Festival и Лиз Дженкинс, главен бизнес директор на NBCUniversal Entertainment.

Секторът на маркетинга и публичните комуникации също е силно представен. Покани са получили Емили Лу Олдрич от Accolade Publicity, Джонатан Епстийн от Strategy PR, Даниел Фрайберг от Independent Film Company, Маделин Хамънд от Critics Choice, Джош Харутунян от Divergent PR, Меган Мос от Narrative PR и Росио Чичаро Гутиерес от dosD3.

Едно от забележимите отсъстващи имена от редиците на Академията остава Райън Куглър, сценарист и режисьор на „Грешници“, който миналата година разкри, че е отказал покана за членство преди почти десетилетие. Съпругата му и продуцентска партньорка Зинзи Куглър също не фигурира в тазгодишния списък, въпреки че влезе в историята като първата филипинка, номинирана за най-добър филм, и едва третата чернокожа жена с признание в тази категория. Двамата станаха и първата чернокожа семейна двойка с номинации за „Оскар“.

Както обичайно, членството в Академията не става чрез кандидатстване, а чрез покана и спонсорство в рамките на 19-те клона на организацията и една обща членска категория. Номинираните за „Оскар“ се разглеждат автоматично в годината на номинацията си и не се нуждаят от спонсори. Всички останали преминават през оценка от изпълнителните комитети на съответните клонове, Комитета по членство и Управителния съвет.

Академията уточнява, че демографската информация се предоставя от кандидатите, когато това е възможно, или се изготвя на базата на публично достъпни данни и се потвърждава при приемането на поканата. Само онези, които официално приемат членството, ще бъдат добавени към списъците на организацията през тази година.