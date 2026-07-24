Матю Макконъхи отново подхрани слуховете, че с Уди Харелсън са братя (СНИМКИ)

Матю Макконъхи отбеляза 65-ия рожден ден на дългогодишния си приятел и колега Уди Харелсън с публикация, която отново насочи вниманието към необичайната теория, че двамата може да имат биологична връзка.

„От друга майка? Честит рожден ден, братко“, написа 56-годишният носител на „Оскар“ към стара снимка, на която двамата актьори се прегръщат. Формулировката е закачка с популярния израз „брат от друга майка“, но и с реалните съмнения, които Макконъхи и Харелсън публично обсъждат от няколко години.

Слуховете започнали, след като майката на Матю Макконъхи, Кей, казала на Харелсън, че е „познавала“ баща му. По думите на актьорите интонацията и паузата в признанието подсказвали, че става дума за повече от обикновено познанство.

Двамата впоследствие установили, че майката на Макконъхи е била разделена със съпруга си Джеймс около периода, когато синът ѝ е заченат. Бащата на Уди Харелсън, Чарлз Харелсън, също се е намирал в Тексас по това време.

Уди Харелсън нееднократно е заявявал, че е готов да направи ДНК тест. Макконъхи обаче признава, че решението е по-трудно за него, тъй като положителен резултат би променил представата му за бащата, който го е отгледал. До момента двамата не са обявили да са се подлагали на генетично изследване.

Историята вече е превърната и в основа на новия им комедиен сериал „Brothers“. В продукцията на Apple TV двамата играят измислени версии на самите себе си, чието дългогодишно приятелство е разтърсено от разкритието, че може действително да са братя.

Сюжетът започва, след като провалена сватба на дъщерята на Уди го отвежда заедно със семейството му в ранчото на Матю в Остин. Там майката на Макконъхи, изиграна от Холанд Тейлър, неволно разкрива пазена от десетилетия семейна тайна. Докато Уди търси доказателства за евентуалното роднинство, Матю обмисля кандидатура за губернатор на Тексас.

Комедията се състои от осем половинчасови епизода. Първите два ще бъдат пуснати на 23 септември 2026 г., след което всяка сряда ще излиза по един нов епизод до 4 ноември. Матю Макконъхи и Уди Харелсън са също изпълнителни продуценти на сериала.

В актьорския състав участват още Холанд Тейлър, Натали Мартинес, Британи Ишибаши, Нолан Алмейда, Ела Грейс Хелтън, Ноа Карганила, Хайди Куан и Уна Яфе.

Макконъхи и Харелсън се запознават през 1997 г. при проби за костюми за филма „EDtv“. По-късно работят заедно в „Surfer, Dude“ и в първия сезон на „Истински детектив“, а приятелството им постепенно обхваща и техните семейства.

„Моите деца го наричат чичо Уди, а неговите ме наричат чичо Матю“, разказа Макконъхи през 2023 г. Той допълни, че роднините им понякога ги бъркат дори на снимки.

Засега въпросът дали двамата действително са полубратя остава без отговор. За Уди Харелсън и Матю Макконъхи обаче неяснотата вече се е превърнала както в семейна шега, така и в сюжет за общия им телевизионен проект.