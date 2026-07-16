Меган Маркъл ще бъде гост-жури в австралийския "Мастършеф", но зрителите готвят бойкот (СНИМКА)

Меган Маркъл ще участва като гост-жури в австралийското издание на кулинарното риалити предаване „MasterChef“, съобщи телевизионната мрежа Network 10. Епизодът с участието на херцогинята на Съсекс ще бъде излъчен на 26 юли. От телевизията посочиха, че тя ще се включи в едно от предизвикателствата, като представи интереса си към храната, домакинството и сезонните продукти.

В публикуван кадър от снимачната площадка 44-годишната Маркъл позира заедно с кулинарните експерти По Линг Йоу, София Левин и Жан-Кристоф Новели.

Paramount Skydance, собственик на Network 10, я определи в официално съобщение като предприемач, хуманитарен деятел и запален любител-готвач.

По време на участието си Маркъл поставя задача на състезателите да приготвят ястия със сезонни съставки, като ги свържат с лични истории и преживявания.

„Привлякоха ме две неща – любовта ми към храната и любовта ми към Австралия. Решението беше лесно“, заяви тя.

Меган допълни, че приема поканата като признание и се радва на възможността да оценява ястията на участниците.

В епизода състезателите трябва да приготвят „ястие, достойно за херцогиня“, използвайки предварително подбрани продукти. Сред тях са моркови, йерусалимски артишок, брюкселско зеле, целина, австралийски мед, макадамия, дюли, лимони, ябълки, мандарини и ягоди.

От участниците се очаква не само да използват сезонни съставки, но и да вложат личен елемент в представянето на своите рецепти.

Участието на Меган Маркъл предизвика смесени реакции в социалните мрежи. Част от зрителите заявиха, че няма да гледат епизода, като поставиха под въпрос кулинарната ѝ квалификация и използването на титлата „херцогиня“. Други потребители приветстваха участието ѝ и определиха появата ѝ в предаването като нова професионална възможност.

Интересът на съпругата на принц Хари към готвенето беше двигателна сила в предаването на Netflix „With Love, Meghan“, в което тя посрещаше известни гости и готвачи в къща в Калифорния, близо до семейното имение в Монтесито. Сериалът приключи след два сезона, като не беше подновен за трети. По информация на американски медии решението е било свързано със спад на зрителския интерес.

Netflix прекрати и прякото си участие в лайфстайл марката на Маркъл As Ever. Стрийминг платформата обаче продължава да разработва други проекти с нея и принц Хари, включително екранизации на книгите „Meet Me at the Lake“ и „The Wedding Date“.