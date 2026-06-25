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Майкъл Кейн даде гласа си на изкуствен интелект за нов прочит на аудиокнигата "Одисея"

Майкъл Кейн даде гласа си на изкуствен интелект за нов прочит на аудиокнигата "Одисея"

25 Юни, 2026 16:31 429 0

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  • изкуствен интелект

93-годишният филмов ветеран е позволил на компания за аудиопроекти да използва гласа му чрез изкуствен интелект

Майкъл Кейн даде гласа си на изкуствен интелект за нов прочит на аудиокнигата "Одисея" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сър Майкъл Кейн се завръща към публиката по необичаен начин – не с нова актьорска роля, а с дигитално възпроизведения си глас в аудиокнига по „Одисея“ на Омир. Проектът на ElevenLabs излиза малко преди премиерата на новия филм на Кристофър Нолан по класическия древногръцки епос, в който Мат Деймън влиза в ролята на Одисей.

93-годишният британски актьор не е записвал текста лично. Вместо това компанията използва официално лицензирана AI версия на гласа му, създадена с негово съгласие. Така един от най-разпознаваемите тембри в британското кино става разказвач на 13-часова аудиопродукция, включваща музика, звукови ефекти и допълнителни гласове на персонажи.

ElevenLabs представя проекта като първата оригинална аудиокнига на своето подразделение ElevenProductions. Компанията позиционира продукцията като съвременен начин за връщане към устната традиция, чрез която „Одисея“ е достигала до слушателите векове преди да бъде възприемана основно като текст за четене.

„Одисея“ никога не е била създадена, за да бъде възприемана само в тишина. В продължение на векове тя е била разказвана на глас“, посочват от компанията в промоционалните материали към проекта.

Изборът на Майкъл Кейн не е случаен. Макар да не участва в новия филм на Кристофър Нолан, актьорът е сред най-дългогодишните и разпознаваеми сътрудници на режисьора. Той се появява в трилогията „Черният рицар“, както и в „Престиж“, „Генезис“, „Интерстелар“, „Дюнкерк“ и „Тенет“.

Новата филмова адаптация на „Одисея“ на Нолан е сред най-очакваните заглавия на 2026 г. Продукцията на Universal Pictures е планирана за световна премиера на 17 юли 2026 г. и събира силен актьорски състав, сред който са Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Чарлийз Терон.

Аудиокнигата на ElevenLabs очевидно използва нарастващия интерес към Омировия епос около предстоящия филм. Посланието на компанията е директно – преди зрителите да гледат кинопрочита на Нолан, могат да чуят оригиналната история в нова технологична форма.

Проектът обаче неизбежно поставя отново въпроса за ролята на изкуствения интелект в киното, аудиокнигите и развлекателната индустрия. След стачките в Холивуд през последните години темите за дигиталните реплики, съгласието на изпълнителите и заплащането при използване на техния образ или глас останаха сред най-чувствителните за актьори, сценаристи и продуценти.

Майкъл Кейн вече е част от каталога на ElevenLabs за лицензирани емблематични гласове. В него фигурират и други разпознаваеми имена от културата и развлеченията, включително Стан Лий и Арт Гарфънкъл. Сред инвеститорите в компанията е и Матю Макконъхи.

Когато обяви партньорството си с ElevenLabs, Кейн защити използването на технологията с аргумента, че целта не е замяна на човешките гласове, а разширяване на възможностите им. По думите му дигиталните инструменти могат да дадат нов живот на класически истории, ако се използват със съгласие и ясно определени права.

Появата на „Одисея“ с AI гласа на Майкъл Кейн идва в момент, когато Холивуд все по-активно търси границата между технологичната иновация и защитата на творческия труд. Затова проектът е не само маркетингово продължение на интереса към филма на Нолан, но и пореден тест за това как публиката и индустрията ще приемат дигитално възпроизведените гласове на големите звезди.


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