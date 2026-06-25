Майкъл Кейн даде гласа си на изкуствен интелект за нов прочит на аудиокнигата "Одисея"

Сър Майкъл Кейн се завръща към публиката по необичаен начин – не с нова актьорска роля, а с дигитално възпроизведения си глас в аудиокнига по „Одисея“ на Омир. Проектът на ElevenLabs излиза малко преди премиерата на новия филм на Кристофър Нолан по класическия древногръцки епос, в който Мат Деймън влиза в ролята на Одисей.

93-годишният британски актьор не е записвал текста лично. Вместо това компанията използва официално лицензирана AI версия на гласа му, създадена с негово съгласие. Така един от най-разпознаваемите тембри в британското кино става разказвач на 13-часова аудиопродукция, включваща музика, звукови ефекти и допълнителни гласове на персонажи.

ElevenLabs представя проекта като първата оригинална аудиокнига на своето подразделение ElevenProductions. Компанията позиционира продукцията като съвременен начин за връщане към устната традиция, чрез която „Одисея“ е достигала до слушателите векове преди да бъде възприемана основно като текст за четене.

„Одисея“ никога не е била създадена, за да бъде възприемана само в тишина. В продължение на векове тя е била разказвана на глас“, посочват от компанията в промоционалните материали към проекта.

Изборът на Майкъл Кейн не е случаен. Макар да не участва в новия филм на Кристофър Нолан, актьорът е сред най-дългогодишните и разпознаваеми сътрудници на режисьора. Той се появява в трилогията „Черният рицар“, както и в „Престиж“, „Генезис“, „Интерстелар“, „Дюнкерк“ и „Тенет“.

Новата филмова адаптация на „Одисея“ на Нолан е сред най-очакваните заглавия на 2026 г. Продукцията на Universal Pictures е планирана за световна премиера на 17 юли 2026 г. и събира силен актьорски състав, сред който са Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Чарлийз Терон.

Аудиокнигата на ElevenLabs очевидно използва нарастващия интерес към Омировия епос около предстоящия филм. Посланието на компанията е директно – преди зрителите да гледат кинопрочита на Нолан, могат да чуят оригиналната история в нова технологична форма.

Проектът обаче неизбежно поставя отново въпроса за ролята на изкуствения интелект в киното, аудиокнигите и развлекателната индустрия. След стачките в Холивуд през последните години темите за дигиталните реплики, съгласието на изпълнителите и заплащането при използване на техния образ или глас останаха сред най-чувствителните за актьори, сценаристи и продуценти.

Майкъл Кейн вече е част от каталога на ElevenLabs за лицензирани емблематични гласове. В него фигурират и други разпознаваеми имена от културата и развлеченията, включително Стан Лий и Арт Гарфънкъл. Сред инвеститорите в компанията е и Матю Макконъхи.

Когато обяви партньорството си с ElevenLabs, Кейн защити използването на технологията с аргумента, че целта не е замяна на човешките гласове, а разширяване на възможностите им. По думите му дигиталните инструменти могат да дадат нов живот на класически истории, ако се използват със съгласие и ясно определени права.

Появата на „Одисея“ с AI гласа на Майкъл Кейн идва в момент, когато Холивуд все по-активно търси границата между технологичната иновация и защитата на творческия труд. Затова проектът е не само маркетингово продължение на интереса към филма на Нолан, но и пореден тест за това как публиката и индустрията ще приемат дигитално възпроизведените гласове на големите звезди.