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Новата Памела Андерсън? Брукс Нейдър е поразителна в червения бански на "Спасители на плажа" (СНИМКИ)

Новата Памела Андерсън? Брукс Нейдър е поразителна в червения бански на "Спасители на плажа" (СНИМКИ)

25 Юни, 2026 17:31 1 500 17

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  • модел-
  • червен бански

Моделът ще изгрее и като актриса в новата версия на хитовия сериал от 90-те години на миналия век

Новата Памела Андерсън? Брукс Нейдър е поразителна в червения бански на "Спасители на плажа" (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Брукс Нейдър влиза в новата версия на „Спасители на плажа“ – проект, който се опитва да върне една от най-разпознаваемите телевизионни марки от 90-те години към съвременната публика.

29-годишният модел на Sports Illustrated беше заснета на плажа в Малибу по време на снимките на сериала, облечена в емблематичния червен бански костюм, превърнал се в символ на оригиналната продукция. В новия „Спасители на плажа“ Нейдър ще играе Селийн – капитан на спасителите на плажа Зума, описвана като уверена фигура в екипа с остър език и бърза мисъл.

Новата версия ще се състои от 12 епизода и се очаква да излезе на екран в началото на следващата година. Продукцията ще комбинира нов актьорски състав с познати имена от класическия сериал, сред които Дейвид Чокачи, Ерика Елениак и Кели Пакард.

Сравненията с оригиналния „Спасители на плажа“ са неизбежни. Сериалът от 90-те години се превърна в глобален телевизионен феномен не само заради спасителните сюжети и плажната естетика, но и заради звездите, които изгради. Най-разпознаваемото лице на поредицата остава Памела Андерсън, която в ролята на Си Джей Паркър превърна червения бански в част от шоубизнеса.

Наред с Андерсън, оригиналният сериал даде широка популярност и на актриси като Ясмин Блийт, Кармен Електра, Никол Егерт, Александра Пол, Ерика Елениак и Дона Д’Ерико. Всяка от тях допринесе за специфичния образ на „Спасители на плажа“ като продукция, в която екшънът, драмата и визуалната идентичност вървяха ръка за ръка.

Новият проект очевидно ще разчита на същата силна визуална разпознаваемост, но с по-съвременен актьорски и медиен профил. Изборът на Брукс Нейдър показва стремежа на продуцентите да привлекат публика, свикнала със социалните мрежи, модните кампании и инфлуенсърската култура.

Русата красавица стана известна след появите си в Sports Illustrated, където проби през 2019 г. и по-късно се утвърди като едно от популярните лица на изданието. Участието ѝ в новия „Спасители на плажа“ е най-сериозната ѝ заявка за по-видимо присъствие в телевизионна продукция с международна разпознаваемост.

Предизвикателството пред новия сериал ще бъде да намери баланс между носталгията по класиката и очакванията на днешната аудитория. А за Брукс Нейдър ролята неминуемо ще бъде сравнявана с наследството на Памела Андерсън – най-емблематичната звезда в историята на „Спасители на плажа“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    С оригиналния сериал ot 89г до 99г ни зарибяваха навремето по изрязаните бански, перхидролените мадами с бразилска кола маска, и силикона. Още ги нямаше наркотиците, но нагонът беше на макс. Тогава дойде и бума на разводите.

    17:38 25.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Грета Тунберг

    5 0 Отговор
    Помоооощ.Моят чЕкист Тесльо електрика се удави в банята!

    Коментиран от #10

    17:43 25.06.2026

  • 5 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЯВНО СЕ БРЪСНЕ? БРАВО

    17:45 25.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    Ама нослето е пипано от чичо доктор!! Само отбелязвам! В никакъв случай не заслужава прошка! Чудно е девойчето! Може дори да се спекулира дали не е по красива от Памела! Но то красотата е субективна!

    Коментиран от #14

    17:48 25.06.2026

  • 7 Мюмюн

    3 2 Отговор
    страшна е. ша и звънна

    17:48 25.06.2026

  • 8 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Пропуснах да споделя учудването си, къде на плажа в тая жега с тия пухени , зимни ботуши?!

    17:49 25.06.2026

  • 9 Памела

    5 0 Отговор
    беше по хубава ! С по добро излъчване!

    17:56 25.06.2026

  • 10 Гретиния

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Грета Тунберг":

    Гретоо.....я лизни, лизни бялата пяна, да видиш, че не е точно вода...

    18:06 25.06.2026

  • 11 Читател

    6 0 Отговор
    Оригинала си е друго .Тази силиконка не става .

    18:14 25.06.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    5 0 Отговор
    Памела беше много по убава,таа мяза на закачалка облепена с тапети!

    18:17 25.06.2026

  • 13 Елизабет будалата

    0 0 Отговор
    Аз съм новата спасителка на плажа с Анита почивната станция 🤭🥳🐐

    18:19 25.06.2026

  • 14 Кофти

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Не е само нослето - в едно предаване "на живо" я видяхме на какво мяза - като нашите силиконки - нищо общо със снимките. Кълцана и сглобявана отвсякъде..

    18:19 25.06.2026

  • 15 ФК ЛАНСКИ СНЕГ

    0 0 Отговор
    ПЪК АЗ СИ НАМЕРИХ
    БЯЛО ЧЕРЕН ТВ ОПЕРА
    И СЕ РАДВАМ ПО ЦЯЛ ДЕН НА
    ШОКОЛАДЧЕТО ..ЕМИЛ АМАЛ...😍

    18:23 25.06.2026

  • 16 Айляк

    1 0 Отговор
    Тая много обикновена, бре.
    Такава кято нея с лопата да ги пинеш у Обора.
    Памелката беше в пъти по-красива, характерна и запомняща се от тая.
    И при тая е падало ремонт - нос и бюст.

    18:47 25.06.2026

  • 17 Анита и Бети будалите

    0 0 Отговор
    Ние сме българки родени за турци и негри. За голями ламтящи дупки голями ланги. Всички от посолството на Конго да заповядат в войнството! 🐐🥳

    18:48 25.06.2026