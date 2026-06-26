Бивша готвачка съди Кайли Дженър за стрес, заради който изгубила бебето си

Кайли Дженър е изправена пред нов съдебен иск, подаден от бивша нейна лична готвачка, която твърди, че тежкото работно натоварване е довело до спонтанен аборт.

Според съдебни документи, внесени във Висшия съд на окръг Лос Анджелис, жената, чието име засега не е публично разкрито, твърди, че е работила по 11–12 часа на ден, пет дни в седмицата. По думите ѝ въпреки че е уведомила ръководителите си, че бременността ѝ е високорискова, е продължила да получава физически тежки задачи.

Готвачката твърди, че е започнала работа като частен готвач на Кайли Дженър през ноември 2024 г. Месец по-късно информирала преките си ръководители, които също са посочени като ответници по делото, че е бременна в третия месец и се нуждае от разумни облекчения, за да защити здравето си и бременността.

Според иска на Нова година 2024 г. тя била инструктирана да вдига и пренася тежки хранителни продукти през улица и по наклон без чужда помощ. Жената твърди, че след натоварването ѝ прилошало, започнала да се задушава и се наложило служители от охраната да ѝ окажат помощ.

В друг описан случай тя твърди, че около 1 февруари е била принудена да работи на рожден ден на едно от децата на Дженър в Палм Спрингс, без да получи достатъчна подкрепа за организацията на събитието. Според съдебните документи молбите ѝ за помощ били пренебрегнати.

В иска се посочва, че поради изтощение и силно физическо натоварване жената се разплакала в банята по време на събитието. Същата вечер почувствала крайно физическо изтощение и тежест в тялото вследствие на продължителната и интензивна работа.

На следващата сутрин тя започнала да губи голямо количество кръв и потърсила спешна медицинска помощ в близка болница. Там, според документите, била информирана, че не се установява сърдечна дейност на плода и че е загубила нероденото си дете.

Жената твърди, че дни след като уведомила работодателите си за спонтанния аборт, била обвинена, че е оставила кухнята и хладилника в безпорядък след събитието в Палм Спрингс.

Според иска на 8 февруари тя получила още по-силно кръвотечение, а по-късно развила тежка депресия и емоционален стрес вследствие на загубата на бременността. В документите се твърди още, че един от ръководителите ѝ я упрекнал с думите: „Спри, просто спри. Разстройваш Кайли. Караш я да се чувства депресирана.“

Бившата готвачка търси обезщетение в неуточнен размер. Тя твърди, че е била лишена от необходимите условия заради бременността си, подложена е била на дискриминация и тормоз, неправомерно е била класифицирана като независим изпълнител, не е получавала заплащане навреме или за всички отработени часове и е била незаконно освободена.

Представители на Кайли Дженър и на бившата ѝ служителка не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Това е третият съдебен иск срещу 28-годишната Дженър, подаден от бивш служител през 2026 г.

През април бившата ѝ домашна помощница Анджелика Васкес заведе дело срещу основателката на Kylie Cosmetics за неправомерно уволнение. Васкес твърди, че е била подложена на дискриминация заради религията и националния си произход от други членове на персонала.

Васкес, която е от Салвадор и е католичка, посочва в иска си, че редовно ѝ били възлагани най-тежките и нежелани задачи, била изолирана от екипа, унижавана пред колеги заради произхода и религията си и подлагана на заплашително и унизително отношение.

Тя твърди още, че ответниците многократно са правили дискриминационни и обидни коментари, целящи да я унижат, сплашат и поставят в подчинено положение. Васкес напуснала работа през август 2025 г., почти година след назначаването си, след като според твърденията ѝ развила симптоми, съвместими с посттравматично стресово разстройство заради враждебната работна среда.

Макар обвиненията ѝ да не са насочени пряко към Кайли, риалити звездата е посочена в делото заради твърдяното неизпълнение на задължението да реагира адекватно на сигналите.

По-късно същия месец друга бивша домашна помощница на Дженър – Хуана Делгадо Сото – също подаде иск с подобни твърдения. В съдебните документи Сото заявява, че е била подложена на лошо отношение от страна на други служители и че е потърсила помощ от Дженър, но вместо това била заплашена с уволнение и предупредена да не се свързва повече с нея.