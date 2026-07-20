Кайли Дженър и Тимъти Шаламе с горещи целувки на финала на Световното по футбол

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе се превърнаха в една от най-коментираните двойки на финала на Световното първенство по футбол 2026, след като бяха заснети да си разменят продължителни целувки на трибуните на стадиона в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Риалити звездата и холивудският актьор не се опитваха да скрият близостта си пред многобройните фотографи и телевизионни камери. Кадрите от романтичния им момент бързо бяха разпространени в социалните мрежи и предизвикаха хиляди реакции сред почитателите им.

Според Page Six двойката е била забелязана да разговаря оживено, да се прегръща и да се целува по време на двубоя между Испания и Аржентина. Изданието отбелязва, че двамата очевидно са били наясно с присъствието на камерите, но не са се притеснили да демонстрират чувствата си публично.

Двамата пристигнаха заедно и прекараха голяма част от мача един до друг.

Актьорът имаше и официална роля в програмата преди началото на срещата. Тимъти Шаламе позира с топката за финала и се появи на терена като част от церемонията преди първия съдийски сигнал.

Освен Кайли Дженър и Тимъти Шаламе, на стадиона бяха забелязани Бионсе и Джей Зи, Том Круз, Мат Деймън, Том Брейди, Карлос Алкарас, Кевин Харт, Джулия Гарнър, Габриел Юниън и Дуейн Уейд. Финалът се превърна не само в най-важното футболно събитие на годината, но и в мащабна среща на световни звезди от киното, музиката и спорта.

Испания спечели титлата след драматична победа с 1:0 над Аржентина след продължения. Победният гол беше отбелязан от Феран Торес в 106-ата минута, след като аржентинците останаха с човек по-малко заради червения картон на Енцо Фернандес. Това е втора световна титла за Испания след триумфа през 2010 г.