Кайли Дженър и Тимъти Шаламе с горещи целувки на финала на Световното по футбол

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе се превърнаха в една от най-коментираните двойки на финала на Световното първенство по футбол 2026, след като бяха заснети да си разменят продължителни целувки на трибуните на стадиона в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.
Риалити звездата и холивудският актьор не се опитваха да скрият близостта си пред многобройните фотографи и телевизионни камери. Кадрите от романтичния им момент бързо бяха разпространени в социалните мрежи и предизвикаха хиляди реакции сред почитателите им.
Според Page Six двойката е била забелязана да разговаря оживено, да се прегръща и да се целува по време на двубоя между Испания и Аржентина. Изданието отбелязва, че двамата очевидно са били наясно с присъствието на камерите, но не са се притеснили да демонстрират чувствата си публично.
Двамата пристигнаха заедно и прекараха голяма част от мача един до друг.
Актьорът имаше и официална роля в програмата преди началото на срещата. Тимъти Шаламе позира с топката за финала и се появи на терена като част от церемонията преди първия съдийски сигнал.
Освен Кайли Дженър и Тимъти Шаламе, на стадиона бяха забелязани Бионсе и Джей Зи, Том Круз, Мат Деймън, Том Брейди, Карлос Алкарас, Кевин Харт, Джулия Гарнър, Габриел Юниън и Дуейн Уейд. Финалът се превърна не само в най-важното футболно събитие на годината, но и в мащабна среща на световни звезди от киното, музиката и спорта.
Испания спечели титлата след драматична победа с 1:0 над Аржентина след продължения. Победният гол беше отбелязан от Феран Торес в 106-ата минута, след като аржентинците останаха с човек по-малко заради червения картон на Енцо Фернандес. Това е втора световна титла за Испания след триумфа през 2010 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
ще са най-щастливата двойка/тройка в света...
08:12 20.07.2026
2 въпросче
08:24 20.07.2026
3 в кратце
08:43 20.07.2026