Диана Димитрова: Днес заведох първото си дело (СНИМКА)

Актрисата Диана Димитрова съобщи, че е спазила заканата си и е завела дело за обиди и клевети срещу бременната си колежката Рая Пеева, която не спираше да я засипва с обиди и грозни думи по време на участието им в кулинарното шоу "Hell's Kitchen“ тази година.
Още след излизането си звездата от "Откраднат живот" обеща, че ще си търси правата в съда не само заради себе си, но и заради стреса, който семейството ѝ е преживяло от това да гледа как тя е обиждана и унижавана в ефира.
"Днес заведох първото си дело, както и бях заявила, че ще направя. Въпреки появилите се публикации, никога не съм заявявала, че се отказвам. Напуснах Hell’s Kitchen след самономинация – защото избрах себе си, спокойствието си и предстоящата си изложба.
Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в "Пирогов“. Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред.
Търпението никога не е означавало слабост. Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните. Благодаря ви за подкрепата", написа Диана Димитрова.
Тепърва ще разберем дали нейните съмишленици от шоуто - Нора Недкова и Чикагото ще се застъпят за нея, както обещаха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анита неудачницата
Коментиран от #12
14:39 26.06.2026
2 Кой
14:39 26.06.2026
3 Лелее
14:41 26.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
Аз не мисля, че беременните не бива да спазават законите или пък не попадат под правомощията на съда.
Та, какво искате да внушите, защото в противен случай нямаше да наблегнете на факта "бременност".
Коментиран от #19
14:44 26.06.2026
6 Така е
Коментиран от #10
14:45 26.06.2026
7 Ватманяк
14:50 26.06.2026
8 Хихи
14:56 26.06.2026
9 Много
Коментиран от #13
14:58 26.06.2026
10 Дебию
До коментар #6 от "Така е":Ти си много зле! Щом гледаш подобни повърни.
Коментиран от #14
14:58 26.06.2026
11 Оз. Ген.Румянцев
15:00 26.06.2026
12 Доволна
До коментар #1 от "Анита неудачницата":Ли си от спина и сифилиса?
15:00 26.06.2026
13 Известна е, че бе бита
До коментар #9 от "Много":като куче и че е от с. Кайнаржа
Коментиран от #15
15:02 26.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вече
До коментар #13 от "Известна е, че бе бита":И с това, че ако не си нещо закъсал, не става за амване!
15:05 26.06.2026
16 телевизионен
15:07 26.06.2026
17 Цъцъ
15:15 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Жена
До коментар #5 от "Механик":Фактът "бременност" е свързан с едни морални устои, очаквани от околните, но очевидно чужди за теб.
Да се води съдебно дело срещу бременна жена е грехота, освен това.
Бременната носи крехък нов живот в утробата си, имащ нужда от спокойствие на майката. Независимо от това дали и колко неприятна личност е самата майка.
Разбираш ли ме добре? Едва ли.
Коментиран от #25
15:44 26.06.2026
20 Боримечката
15:45 26.06.2026
21 Кайнарджа
Това,което не разбирам,е защо е тази показност и шумотевица?
С този " героизъм" не ми с станала по- симпатична, напротив.
Може и от многото шум от камери и четки,да не е чувала,че има ПРОШКА!
15:48 26.06.2026
22 абе,
15:50 26.06.2026
23 Коментар
15:56 26.06.2026
24 Заека
15:58 26.06.2026
25 Механик
До коментар #19 от "Жена":Тоест, според Вас, щом една жена е бременна, то тя може да прави каквото си иска?? Ами ако убие човек? Ами ако обере банка?
Явно Вие не разбирате същността на въпроса, но както и да е.
Законите са за всички и отговорноста е за всички БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Днес жената е бременна, утреще е майка и ще гледа дете- все отговорни неща. Тоест, ако е погазила закона, ще я съдим като стане на 60?!
15:58 26.06.2026