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Диана Димитрова: Днес заведох първото си дело (СНИМКА)

Диана Димитрова: Днес заведох първото си дело (СНИМКА)

26 Юни, 2026 14:32 2 501 25

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  • актриса-
  • съд-
  • дело-
  • обида-
  • рая пеева-
  • hell's kitchen

Актрисата припомни участието си в "Hell's Kitchen" и обидите, които понесе там от Рая Пеева и майка ѝ

Диана Димитрова: Днес заведох първото си дело (СНИМКА) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Диана Димитрова съобщи, че е спазила заканата си и е завела дело за обиди и клевети срещу бременната си колежката Рая Пеева, която не спираше да я засипва с обиди и грозни думи по време на участието им в кулинарното шоу "Hell's Kitchen“ тази година.

Още след излизането си звездата от "Откраднат живот" обеща, че ще си търси правата в съда не само заради себе си, но и заради стреса, който семейството ѝ е преживяло от това да гледа как тя е обиждана и унижавана в ефира.

"Днес заведох първото си дело, както и бях заявила, че ще направя. Въпреки появилите се публикации, никога не съм заявявала, че се отказвам. Напуснах Hell’s Kitchen след самономинация – защото избрах себе си, спокойствието си и предстоящата си изложба.

Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в "Пирогов“. Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред.

Търпението никога не е означавало слабост. Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните. Благодаря ви за подкрепата", написа Диана Димитрова.

Тепърва ще разберем дали нейните съмишленици от шоуто - Нора Недкова и Чикагото ще се застъпят за нея, както обещаха.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита неудачницата

    5 6 Отговор
    Негрите бог да ги благослови 🥳🐐

    Коментиран от #12

    14:39 26.06.2026

  • 2 Кой

    24 0 Отговор
    се интересува от махенщини ?

    14:39 26.06.2026

  • 3 Лелее

    13 3 Отговор
    Мноо готина....аууу ше требе да и звънна, иначе нема мое да спиме 3 седмици.

    14:41 26.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    21 9 Отговор
    Какво целите да внупие с това :" бременната Рая Пеева"?
    Аз не мисля, че беременните не бива да спазават законите или пък не попадат под правомощията на съда.
    Та, какво искате да внушите, защото в противен случай нямаше да наблегнете на факта "бременност".

    Коментиран от #19

    14:44 26.06.2026

  • 6 Така е

    21 3 Отговор
    Всеки трябва да отговаря за думите и делата си. Съгласен. Че двете дами се държаха грозно и не особено достойно е факт. Те достатъчно се изложиха и всеки умен човек прецени поведението им. Но, мила Диана и ти го играеше голяма жертва. Дори преигра в играта. Всички бяха забравили тази,, драма". Сега излизаш пак на небосклона като жертва. Не е в твой плюс, не е...

    Коментиран от #10

    14:45 26.06.2026

  • 7 Ватманяк

    24 1 Отговор
    Каквото сам си направиш никой не може да ти го направи. Участвайте в гъзарски предавания, говорете и правете тъпотии само за да ви забележат, понеже сте слаби актриси иликоаквтж сте и не се сърдете, че не само там, а и в приказките на обикновените хора сте попържани. Принципно мнение - гледам само мачове, научно-популярни предавания и чат-пат политически дебати. Не и Китчън-Митчън

    14:50 26.06.2026

  • 8 Хихи

    17 0 Отговор
    тази ли мразеше дядо Мраз ?!

    14:56 26.06.2026

  • 9 Много

    29 5 Отговор
    Неприятна жена, известна единствено с делата които води, не с таланта си! А не долната снимка се вижда, че вече е и много изхабена!

    Коментиран от #13

    14:58 26.06.2026

  • 10 Дебию

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Ти си много зле! Щом гледаш подобни повърни.

    Коментиран от #14

    14:58 26.06.2026

  • 11 Оз. Ген.Румянцев

    4 11 Отговор
    Незнам каква е, ама е готина мацка.

    15:00 26.06.2026

  • 12 Доволна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анита неудачницата":

    Ли си от спина и сифилиса?

    15:00 26.06.2026

  • 13 Известна е, че бе бита

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Много":

    като куче и че е от с. Кайнаржа

    Коментиран от #15

    15:02 26.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вече

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Известна е, че бе бита":

    И с това, че ако не си нещо закъсал, не става за амване!

    15:05 26.06.2026

  • 16 телевизионен

    12 3 Отговор
    Комплексарка от класа с доста травми от миналото които не може да ги преодолее. Има специалисти, не се колебай. Кото актьорско майсторство, 4- . Колегите и да внимават щото може да има претенции всякакви. Вергов е можело да се постара възпитаването.

    15:07 26.06.2026

  • 17 Цъцъ

    3 1 Отговор
    Деловодителка😉

    15:15 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Жена

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Фактът "бременност" е свързан с едни морални устои, очаквани от околните, но очевидно чужди за теб.
    Да се води съдебно дело срещу бременна жена е грехота, освен това.
    Бременната носи крехък нов живот в утробата си, имащ нужда от спокойствие на майката. Независимо от това дали и колко неприятна личност е самата майка.
    Разбираш ли ме добре? Едва ли.

    Коментиран от #25

    15:44 26.06.2026

  • 20 Боримечката

    4 0 Отговор
    Дела, дела и пак дела! По делата ще ги познаеш!

    15:45 26.06.2026

  • 21 Кайнарджа

    4 0 Отговор
    Това е нейно право.Отделен въпрос е ,какво ще реши съдът.
    Това,което не разбирам,е защо е тази показност и шумотевица?
    С този " героизъм" не ми с станала по- симпатична, напротив.
    Може и от многото шум от камери и четки,да не е чувала,че има ПРОШКА!

    15:48 26.06.2026

  • 22 абе,

    4 0 Отговор
    Това са си техни лични отношения,не занимавайте аудиторията.За никого не е интересно.Има съд за тази работа.Там да си решават проблемите.

    15:50 26.06.2026

  • 23 Коментар

    0 1 Отговор
    Този шъфкащ шеф от хелс китчън е твърде гнусен като човек за да ям от неговите ръце. Мисли си, че като е облечен в бяло, няма ако на гащите си

    15:56 26.06.2026

  • 24 Заека

    4 0 Отговор
    Дълбоко не ме интересува тази личност.Защо ли тази статия е публикувана?

    15:58 26.06.2026

  • 25 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Жена":

    Тоест, според Вас, щом една жена е бременна, то тя може да прави каквото си иска?? Ами ако убие човек? Ами ако обере банка?
    Явно Вие не разбирате същността на въпроса, но както и да е.
    Законите са за всички и отговорноста е за всички БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Днес жената е бременна, утреще е майка и ще гледа дете- все отговорни неща. Тоест, ако е погазила закона, ще я съдим като стане на 60?!

    15:58 26.06.2026