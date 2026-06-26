Диана Димитрова: Днес заведох първото си дело (СНИМКА)

Актрисата Диана Димитрова съобщи, че е спазила заканата си и е завела дело за обиди и клевети срещу бременната си колежката Рая Пеева, която не спираше да я засипва с обиди и грозни думи по време на участието им в кулинарното шоу "Hell's Kitchen“ тази година.

Още след излизането си звездата от "Откраднат живот" обеща, че ще си търси правата в съда не само заради себе си, но и заради стреса, който семейството ѝ е преживяло от това да гледа как тя е обиждана и унижавана в ефира.

"Днес заведох първото си дело, както и бях заявила, че ще направя. Въпреки появилите се публикации, никога не съм заявявала, че се отказвам. Напуснах Hell’s Kitchen след самономинация – защото избрах себе си, спокойствието си и предстоящата си изложба.

Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в "Пирогов“. Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред.

Търпението никога не е означавало слабост. Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните. Благодаря ви за подкрепата", написа Диана Димитрова.

Тепърва ще разберем дали нейните съмишленици от шоуто - Нора Недкова и Чикагото ще се застъпят за нея, както обещаха.