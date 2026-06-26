Доли Партън се появи изненадващо на събитие въпреки здравословните проблеми (ВИДЕО)

Доли Партън направи изненадваща публична поява на церемонията по откриването на Dolly’s Tennessean Travel Stop в Корнърсвил, Тенеси, след поредица от здравословни проблеми през последните месеци.

80-годишната кънтри легенда присъства на символичното прерязване на лентата пред новия обект и благодари на събралите се гости.

„Исках да ви приветствам всички. Много сме развълнувани от нашата спирка за камиони. Прекарах целия си живот на път, затова исках да ви благодаря, че сте тук“, заяви Доли Партън, цитирана от NewsChannel5.

Певицата се пошегува и с веригата Buc-ee’s, чийто талисман е бобър. „Сигурна съм, че някои от вас се питат защо исках да имам такъв обект. Не можех да оставя всичко на бобрите. Трябваше сама да се включа“, каза тя.

Кънтри звездата подчерта, че няма намерение директно да се конкурира с други подобни бизнеси, но увери присъстващите, че новият обект ще предлага всичко необходимо за пътуващите. По думите ѝ мястото е създадено както за професионалните шофьори, така и за семейства и хора, които просто преминават през района.

Появата ѝ идва след период, в който изпълнителката на „Jolene“ беше принудена да отмени или отложи няколко ангажимента по здравословни причини.

През септември Доли Партън отмени участие в Dollywood, след като се бореше с камъни в бъбреците. Тогава тя увери почитателите си, че ще се възстанови, но обясни, че лекарите са ѝ препоръчали почивка.

Същия месец певицата обяви, че отлага резиденцията си „Dolly: Live in Las Vegas“ заради здравословни предизвикателства и предстоящи медицински процедури. По-късно тя пропусна и честването на своя 80-и рожден ден през януари.

В крайна сметка Доли Партън отмени планираните концерти в Лас Вегас. В предварително записано видео през май тя заяви, че ще ѝ е необходимо време, за да се върне до нивото, необходимо за сценични изпълнения.

„Добрата новина е, че реагирам много добре на лекарствата и лечението и се подобрявам всеки ден. Чувствам се наистина добре, а лекарите ме уверяват, че всичко, което имам, е лечимо“, каза тогава тя.

Певицата благодари на феновете си за подкрепата и добави, че остава оптимистично настроена относно възстановяването си.