Новини
Любопитно »
Откриха асирийски артефакт на 2700 години

Откриха асирийски артефакт на 2700 години

28 Юни, 2026 11:11 706 8

  • израел-
  • учени-
  • артефакти

Миниатюрният предмет е открит в древното селище Тел Хадид

Откриха асирийски артефакт на 2700 години - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Необичаен артефакт, открит в централната част на Израел, предоставя на учените неочакван поглед към далечните търговски връзки, религиозните традиции и културните промени, разтърсили древния Близък изток, съобщава уебсайтът The Debrief. Миниатюрният предмет, открит в древното селище Тел Хадид, е на близо 2700 години. Археолозите го определят като печат – обичаен предмет за този регион и период. По-внимателното му изследване обаче разкрива нещо далеч по-сложно.

„Предметът е забележителен със своя материал“, пише археологът Идо Кох от Университета в Тел Авив и неговите колеги в научна статия. Изработен от седеф, печатът е без аналог и представлява „материал, който досега не е документиран сред печатните печати от южния Левант“.

През Желязната епоха подобни печати обикновено са били изработвани от устойчив камък. Причината древният майстор от Тел Хадид да избере седеф остава загадка, тъй като този крехък материал е толкова деликатен, че според учените гравирането му би било изключително трудно с инструментите, налични през Желязната епоха.

Накратко, създаването на подобен артефакт от седеф с познатите техники, с които са разполагали занаятчиите в Близкия изток преди близо 2700 години, би трябвало да е невъзможно, пише БГНЕС.

Тогава защо неговият създател е предприел толкова сложна задача? Въз основа на произхода на материала и очевидното майсторство, вложено в изработката, учените смятат, че артефактът отразява дълбоките промени след асирийското завладяване на Завладяването на Израилското царство от Асирия. По това време населението на покорените територии често е било преселвано в различни части на империята, което е довело до формирането на общности, съчетаващи култури, свързвани дотогава единствено чрез обширни търговски маршрути от Месопотамия до Арабия и отвъд.

Печатът изглежда отразява именно тези далечни връзки. Според една от хипотезите седефът е бил пренесен от някое от депортираните семейства сред техните ценности. Не е изключено обаче предметът да е бил внесен и чрез процъфтяващите търговски мрежи, възникнали с възхода на Асирийската империя.

Гравираният мотив върху печата също може да дава сведения за неговия произход. Вместо изображения, свързани с израилтяните, той изобразява полумесец върху триъгълен постамент. До него е представена човешка фигура с вдигнати ръце, очевидно в жест на поклонение.

Тази символика е свързана с месопотамския бог на Луната Син, чиито почитатели постепенно се разпространяват в западните провинции на Асирия. Освен самите изображения, плитката гравюра – вероятно наложена от крехкостта на материала – подсказва, че предметът може да не е служил като практичен печат, а да е бил носен като амулет заради религиозното си значение.

Съчетанието между екзотичния и необичаен материал, чуждестранната религиозна символика и вниманието, вложено в изработката, разкрива следи от мултикултурния характер на общностите, живели под властта на древната Асирия.

„Този печат показва как разпознаваем колониален мотив е получил материален израз в контекста на западна асирийска провинция, като същевременно предоставя рядка възможност да бъдат изследвани практиките и ограниченията при гравирането върху седеф“, пишат Кох и неговите колеги.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Геополитика

    0 2 Отговор
    На път сме да видим нещо невиждано в човешката история а именно световната хегемония на запада да се разпада и хегемонията да отиде в ръцете на Китай Русия.

    Коментиран от #7, #8

    11:27 28.06.2026

  • 2 Геополитика

    0 1 Отговор
    До 10 месеца се очаква да се отворят още два военни фронта , единия от към Беларус другия Китай и Тайван. Пред трета световна война сме.

    11:32 28.06.2026

  • 3 Асирийците

    0 0 Отговор
    Са касапите на древността. На много места могат да се видят изображения, които показват, как набиват хората на кол, одират ги живи, и с кожата им облицоват крепостните стени, или ги увесват по начин, по който приличат на ризи от човешка кожа, и т.н.! Успяват да завладеят почти всички околни царства, но накрая жестокостта им поражда такава неистова омраза срещу тях, че са изтребени по начин, който почти напълно ги заличава от историята. Бога на Луната - Син, е първият Бог на евреите, когото те са наричали Салем. На него е наречен ЙеруСалем!

    11:40 28.06.2026

  • 4 Геополитика

    0 0 Отговор
    В Беларус има разположено тактическо ядрено оръжие а Германия струпа войски на границата с Беларус.

    11:40 28.06.2026

  • 5 Айше

    0 0 Отговор
    Ми немали са си друга работа преди 2700 години.

    11:49 28.06.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Артефакта е открит в Палестина ,какво е това исрахел

    12:02 28.06.2026

  • 7 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Геополитика":

    За каква хегемония говориш? Военна хегемония Русия и Китай никога няма да имат. Причините са безброй и няма да ги изреждам. Икономическа хегемония на Китай няма да е нещо невиждано. Той е бил световен хегемон през по-голяма част от новата ера. А Русия никога няма да бъде икономически хегемон. Никога не е била близо до подобен статут и никога няма да бъде. Тя винаги е била държава от втория свят, дори и в златните векове на империята й. Винаги е била напълно зависима от технологии и иновации, идващи със закъснение отвън. Китай е друга бира. Той е бил иноватор в миналото и сега си връща тази позиция.

    12:06 28.06.2026

  • 8 Ксаниба

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Геополитика":

    То е ясно че Русия ще отиде в ръцете на Китай.Ама гнилия запад го разпадате от 100 години и все си стои на мястото

    12:09 28.06.2026