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Израел потвърди участието си на „Евровизия“ 2027 в България

Израел потвърди участието си на „Евровизия“ 2027 в България

16 Юли, 2026 12:58 700 21

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  • израел

Израел зае второто място след България на песенния конкурс тази година

Израел потвърди участието си на „Евровизия“ 2027 в България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Израел ще участва в песенния конкурс „Евровизия“ 2027, който ще се проведе в България, съобщава изданието The Algemeiner, като цитира националната телевизия на страната „Кан".

Представителят на Израел отново ще бъде избран чрез риалити шоуто HaKokhav HaBa („Следващата звезда“) по телевизия Keshet 12, което ще бъде излъчено тази есен, информира БТА.

Тази година представителят на Израел в „Евровизия“ Ноам Бетан се класира на второ място. През 2025 г. Ювал Рафаел се класира втори, а Еден Голан се класира пета на конкурса през 2024 г., провел се в Швеция.

Израелската национална телевизия съобщи, че процесът за избор на песента за „Евровизия“ 2027 ще бъде същият, използван миналата година за избора на сингъла Michelle, изпълнен от Бетан. Записите, подадени до селекционната комисия, няма да включват гласовете на певците или на когото и да било друг, който би могъл да разкрие самоличността на създателите на песента. Освен това на композиторите ще бъде позволено да използват изкуствен интелект за записване на вокалите в демоверсията на песента си, за да се гарантира, че подаденото от тях предложение остава анонимно, отбелязва The Algemeiner.

Комисията ще пресее около 40 песни на първия етап, от които ще бъде избрана песента победител.

Израел е печелил конкурса „Евровизия“ четири пъти: през 1978, 1979, 1998 и 2018 г. Страната е била домакин на конкурса в Йерусалим през 1979 и 1999 г., а през 2019 г. – в Тел Авив, припомня The Algemeiner.

Европейският съюз за радио и телевизия, който организира „Евровизия“, е подложен на натиск през последните години да изключи Израел от международния конкурс поради военните действия в ивицата Газа, след като „Хамас“ организира смъртоносното терористично нападение в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г.

Антиизраелски активисти се опитаха да окажат натиск върху изпълнители и държави да бойкотират конкурса поради участието на Израел. Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия в крайна сметка се оттеглиха от „Евровизия“ 2026 г. поради участието на Израел, припомня The Algemeiner.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 1 Отговор
    То си е живо домакинство.

    12:59 16.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Дано да е в Бургас.

    13:00 16.07.2026

  • 3 консерва

    5 3 Отговор
    Ура,другари! И да живей!

    13:03 16.07.2026

  • 4 Гого

    12 3 Отговор
    Насапун

    13:05 16.07.2026

  • 5 В БГ

    19 1 Отговор
    ще е първата гейROвизия.......

    13:06 16.07.2026

  • 6 Ама

    28 1 Отговор
    Откога Израел е част от Европа?

    Коментиран от #12

    13:11 16.07.2026

  • 7 Израелец

    1 13 Отговор
    Много ясно че ще участваме

    13:14 16.07.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 2 Отговор
    Няма нужда да идвате, ТЕРОРИСТИ такива...

    13:15 16.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дометаторчетата

    4 3 Отговор
    Са нямали бащи като малки , и затова сега харесват бе3д@рка

    13:24 16.07.2026

  • 11 Тиква

    20 1 Отговор
    Нагли и арогантни, като осраинци.

    13:25 16.07.2026

  • 12 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ама":

    Труция? Армения?Азерите? Но черешката са Канда и Австралия...

    13:45 16.07.2026

  • 13 Някой веднага да се обади на

    5 0 Отговор
    Хизбула. Това е работа само за тях. В Бургас им показаха как стават нещата на еврейчетата

    Коментиран от #14

    13:47 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ку-ку

    0 3 Отговор
    Показаха им, да....затова сега хвърчат "чаршафи" навсякъде, а които са живи се молят на всевишния да ги пощади... (разбирай Нетаняху)... 🙏🤣

    13:52 16.07.2026

  • 17 Моля

    0 2 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия 🤫

    13:57 16.07.2026

  • 18 ЗОРО

    3 1 Отговор
    България, Гърция и Кипър са новите колонии на ционистки Израел! Честито!

    Коментиран от #19

    13:59 16.07.2026

  • 19 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "ЗОРО":

    Гърция не продаде острови на Израел.Затова в България строят кибуци за 4 млн евреи.

    14:03 16.07.2026

  • 20 Перо

    4 0 Отговор
    Каква Евровизия със страни от Азия, Австралия и Америка?

    Коментиран от #21

    14:18 16.07.2026

  • 21 Дара е позор

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Евровизия също е позор и имитация на музикален конкурс.По-тъпи са само хората,които го гледат.Неевропейски държави нямат право да участват в Евровизия.Бойкот!

    14:39 16.07.2026