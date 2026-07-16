Израел потвърди участието си на „Евровизия“ 2027 в България

Израел ще участва в песенния конкурс „Евровизия“ 2027, който ще се проведе в България, съобщава изданието The Algemeiner, като цитира националната телевизия на страната „Кан".

Представителят на Израел отново ще бъде избран чрез риалити шоуто HaKokhav HaBa („Следващата звезда“) по телевизия Keshet 12, което ще бъде излъчено тази есен, информира БТА.

Тази година представителят на Израел в „Евровизия“ Ноам Бетан се класира на второ място. През 2025 г. Ювал Рафаел се класира втори, а Еден Голан се класира пета на конкурса през 2024 г., провел се в Швеция.

Израелската национална телевизия съобщи, че процесът за избор на песента за „Евровизия“ 2027 ще бъде същият, използван миналата година за избора на сингъла Michelle, изпълнен от Бетан. Записите, подадени до селекционната комисия, няма да включват гласовете на певците или на когото и да било друг, който би могъл да разкрие самоличността на създателите на песента. Освен това на композиторите ще бъде позволено да използват изкуствен интелект за записване на вокалите в демоверсията на песента си, за да се гарантира, че подаденото от тях предложение остава анонимно, отбелязва The Algemeiner.

Комисията ще пресее около 40 песни на първия етап, от които ще бъде избрана песента победител.

Израел е печелил конкурса „Евровизия“ четири пъти: през 1978, 1979, 1998 и 2018 г. Страната е била домакин на конкурса в Йерусалим през 1979 и 1999 г., а през 2019 г. – в Тел Авив, припомня The Algemeiner.

Европейският съюз за радио и телевизия, който организира „Евровизия“, е подложен на натиск през последните години да изключи Израел от международния конкурс поради военните действия в ивицата Газа, след като „Хамас“ организира смъртоносното терористично нападение в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г.

Антиизраелски активисти се опитаха да окажат натиск върху изпълнители и държави да бойкотират конкурса поради участието на Израел. Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия в крайна сметка се оттеглиха от „Евровизия“ 2026 г. поради участието на Израел, припомня The Algemeiner.