Израел потвърди участието си на „Евровизия“ 2027 в България

Израел ще участва в песенния конкурс „Евровизия“ 2027, който ще се проведе в България, съобщава изданието The Algemeiner, като цитира националната телевизия на страната „Кан".
Представителят на Израел отново ще бъде избран чрез риалити шоуто HaKokhav HaBa („Следващата звезда“) по телевизия Keshet 12, което ще бъде излъчено тази есен, информира БТА.
Тази година представителят на Израел в „Евровизия“ Ноам Бетан се класира на второ място. През 2025 г. Ювал Рафаел се класира втори, а Еден Голан се класира пета на конкурса през 2024 г., провел се в Швеция.
Израелската национална телевизия съобщи, че процесът за избор на песента за „Евровизия“ 2027 ще бъде същият, използван миналата година за избора на сингъла Michelle, изпълнен от Бетан. Записите, подадени до селекционната комисия, няма да включват гласовете на певците или на когото и да било друг, който би могъл да разкрие самоличността на създателите на песента. Освен това на композиторите ще бъде позволено да използват изкуствен интелект за записване на вокалите в демоверсията на песента си, за да се гарантира, че подаденото от тях предложение остава анонимно, отбелязва The Algemeiner.
Комисията ще пресее около 40 песни на първия етап, от които ще бъде избрана песента победител.
Израел е печелил конкурса „Евровизия“ четири пъти: през 1978, 1979, 1998 и 2018 г. Страната е била домакин на конкурса в Йерусалим през 1979 и 1999 г., а през 2019 г. – в Тел Авив, припомня The Algemeiner.
Европейският съюз за радио и телевизия, който организира „Евровизия“, е подложен на натиск през последните години да изключи Израел от международния конкурс поради военните действия в ивицата Газа, след като „Хамас“ организира смъртоносното терористично нападение в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г.
Антиизраелски активисти се опитаха да окажат натиск върху изпълнители и държави да бойкотират конкурса поради участието на Израел. Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия в крайна сметка се оттеглиха от „Евровизия“ 2026 г. поради участието на Израел, припомня The Algemeiner.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:59 16.07.2026
2 Последния Софиянец
13:00 16.07.2026
3 консерва
13:03 16.07.2026
4 Гого
13:05 16.07.2026
5 В БГ
13:06 16.07.2026
6 Ама
Коментиран от #12
13:11 16.07.2026
7 Израелец
13:14 16.07.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:15 16.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дометаторчетата
13:24 16.07.2026
11 Тиква
13:25 16.07.2026
12 Ами
До коментар #6 от "Ама":Труция? Армения?Азерите? Но черешката са Канда и Австралия...
13:45 16.07.2026
13 Някой веднага да се обади на
Коментиран от #14
13:47 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ку-ку
13:52 16.07.2026
17 Моля
13:57 16.07.2026
18 ЗОРО
Коментиран от #19
13:59 16.07.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #18 от "ЗОРО":Гърция не продаде острови на Израел.Затова в България строят кибуци за 4 млн евреи.
14:03 16.07.2026
20 Перо
Коментиран от #21
14:18 16.07.2026
21 Дара е позор
До коментар #20 от "Перо":Евровизия също е позор и имитация на музикален конкурс.По-тъпи са само хората,които го гледат.Неевропейски държави нямат право да участват в Евровизия.Бойкот!
14:39 16.07.2026