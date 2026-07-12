Учените предупреждават: Кратките видеа пречат на паметта

Кратките видеоклипове в социалните мрежи често създават усещането, че можем да научим нови неща за секунди. Форматът на TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts е създаден така, че да задържа вниманието ни чрез постоянна смяна на кадри, звуци и теми. Ново научно изследване обаче показва, че тази динамика може да има обратен ефект, когато става дума за истинско учене и дългосрочно запаметяване, пише Фокус.

Хората, които гледат кратки видеа, запомнят по-трудно информация в сравнение с тези, които гледат по-дълги видеоматериали със същото съдържание. Разликата не се наблюдава единствено при тестове за знания, а се вижда и в начина, по който мозъкът обработва информацията.

Изследването, публикувано в научното списание Communications Psychology, показва, че кратките видеоклипове влияят върху работата на мозъчните области, свързани с вниманието, епизодичната памет и когнитивния контрол.

Според учените при този тип съдържание мозъкът получава прекалено много нови стимули за кратко време – бързи преходи между сцени, силни звуци, визуални ефекти и честа смяна на темите. Това активира области, които реагират на внезапни външни сигнали, но едновременно с това затруднява процесите, необходими за задълбочено разбиране и съхраняване на информация.

Изследователите сравняват работната памет с малка работна маса, върху която мозъкът временно поставя и обработва новата информация. Когато върху нея непрекъснато се появяват нови изображения, звуци и идеи, предишните данни лесно биват изместени, преди да успеят да се превърнат в трайни знания.

Три експеримента показват разликата

В рамките на проучването учените провеждат три отделни експеримента.

В първия участват 180 студенти, които гледат десет минути пътеписно съдържание. Едната група гледа материала като едно непрекъснато видео, докато другата получава същата информация, но разделена на няколко кратки клипа.

Въпреки че съдържанието и продължителността са еднакви, участниците, които гледат кратките видеа, се представят по-слабо при последващите тестове за памет.

Във втория експеримент участват 185 студенти, които предварително знаят, че ще бъдат проверявани. Дори когато съзнателно се опитват да запомнят информацията, гледалите кратки видеа отново показват по-ниски резултати.

Най-показателен е третият експеримент, при който учените използват функционален магнитен резонанс (fMRI), за да наблюдават мозъчната активност на участниците.

Резултатите показват, че при гледане на по-дълги и свързани видеоматериали мозъкът по-добре активира зоните, отговорни за концентрацията, организирането на информацията и формирането на дългосрочни спомени.

При кратките видеа обаче доминира реакцията към моментните стимули, което кара мозъка да обработва съдържанието по-повърхностно.

Кратките видеа не са враг, но не са заместител на ученето

Учените подчертават, че резултатите не означават, че TikTok, Instagram Reels или други подобни платформи са вредни сами по себе си. Кратките видеа могат да бъдат полезни за запознаване с нова тема, бързо припомняне на информация или усвояване на лесни практически умения.

Проблемът възниква, когато този формат се използва за изучаване на сложни теми, защото създава т.нар. илюзия за знание - усещането, че сме разбрали нещо, само защото сме получили кратка и лесна за възприемане информация.

Авторите на изследването уточняват, че няма доказателства кратките видеоклипове да увреждат трайно мозъка или че всеки човек, който ги гледа, ще има проблеми с паметта.

Основният извод е друг - за истинско учене мозъкът се нуждае от време, последователност и възможност да свързва новата информация с вече натрупани знания.

В свят, в който вниманието все по-често се измерва в секунди, учените напомнят, че бързото потребление на съдържание не винаги означава по-бързо учене. Понякога именно забавянето и задълбочаването са това, което позволява информацията да остане трайно в паметта ни.