Мари Константин дари Гала с втора внучка (СНИМКА)

Семейството на водещата на „На кафе“ Гала се увеличи с още един член. Дъщеря ѝ Мари Константин роди втората си дъщеричка.
Щастливата майката съобщи радостната новина със снимка на бебешко краче, към която разкри и името на момиченцето си - Джина Константин Маринова. Мари не споменава повече подробности на този етап за раждането и кога точно се е появила на бял свят новородената ѝ дъщеря, но хиляди коментари и харесвания заваляха към публикацията, а близките и приятелите на Гала засипаха с честитки щерка ѝ и малката ѝ внучка.
Мари Константин съобщи за втората си бременност по време на коледните празници, когато показа растящото си коремче и написа към кадрите шеговито, че този път то не е от сърми. Дъщерята на Гала премина през труден период непосредствено преди това, когато откри, че има туморно образувание, с която успя да се пребори успешно.
Сега Мари се радва на двете си момичета от съпруга си Константин - син на колежката и близка приятелка на емблематичната водеща - Джуджи. Първата внучка на Гала бе кръстена Лора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:35 29.06.2026
2 хехехе
11:36 29.06.2026
3 И тая
11:36 29.06.2026
4 ЧеситоНоИмаЕдна
11:37 29.06.2026
5 Като
11:40 29.06.2026
6 Сатана Z
11:41 29.06.2026
7 Шпек
11:43 29.06.2026
8 Без име
11:46 29.06.2026
9 Поздравления за майката ГЕРОИНЯ
Тя да е здрава да ги отглежда
Също, на Гала да живее с радост и надежда !!!
Коментиран от #10, #14
11:51 29.06.2026
10 честен ционист
До коментар #9 от "Поздравления за майката ГЕРОИНЯ":И третото ще е женско, че иначе ще остане гладно.
11:55 29.06.2026
11 Даааа
11:55 29.06.2026
12 Коста
11:58 29.06.2026
13 Механик
В момента не съм чел коментарите под статията, но от опит знам, че ще са силно негативни. Но то и няма как да са други. Дайте да помислим с какво е известна въпросната Мари!
Има НЕбългарско име, има НЕбългарска фамилия, снаха е на НЯКОЯ си Гала и се размножава успешно, след като е показала "коремче" по нова година.
Е, как смятате, дали не си заслужава пошлите коментари?! М?
Коментиран от #17
12:07 29.06.2026
14 Механик
До коментар #9 от "Поздравления за майката ГЕРОИНЯ":Аман от облъчено-доброжелателни ( да не какзвам какво), но все пак се изкушавам да Ви попитам, какво точно имате предвид с "Също, на Гала да живее с радост и надежда !!! "
Надежда за какво? Какво сте имал/а предвид? Или и вие не знаете, но така звучи силно доброжелателно.
12:11 29.06.2026
15 безумието на кухите лейки
А бабата с кравешкото лице да се маха от екран и да ходи плете терлици да готви мусака.
12:28 29.06.2026
16 ЧЕСТИТО !!!
12:49 29.06.2026
17 Жител на Евротериторията “България”
До коментар #13 от "Механик":Мари Константин, Джина Константин… Има ли по-чуждопоклоннически и антибългарски имена? Погребаха българската нация, която съществуваше до 1989 година. Но няма да се махнат оттука, защото в чужбина никой няма да им обърне внимание.
12:58 29.06.2026