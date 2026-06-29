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Мари Константин дари Гала с втора внучка (СНИМКА)

Мари Константин дари Гала с втора внучка (СНИМКА)

29 Юни, 2026 11:31 1 306 17

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  • роди

Бебето е дошло на бял свят преди часове

Мари Константин дари Гала с втора внучка (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейството на водещата на „На кафе“ Гала се увеличи с още един член. Дъщеря ѝ Мари Константин роди втората си дъщеричка.

Щастливата майката съобщи радостната новина със снимка на бебешко краче, към която разкри и името на момиченцето си - Джина Константин Маринова. Мари не споменава повече подробности на този етап за раждането и кога точно се е появила на бял свят новородената ѝ дъщеря, но хиляди коментари и харесвания заваляха към публикацията, а близките и приятелите на Гала засипаха с честитки щерка ѝ и малката ѝ внучка.

Мари Константин съобщи за втората си бременност по време на коледните празници, когато показа растящото си коремче и написа към кадрите шеговито, че този път то не е от сърми. Дъщерята на Гала премина през труден период непосредствено преди това, когато откри, че има туморно образувание, с която успя да се пребори успешно.

Сега Мари се радва на двете си момичета от съпруга си Константин - син на колежката и близка приятелка на емблематичната водеща - Джуджи. Първата внучка на Гала бе кръстена Лора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    В панелките в Сторгозия се раждаха 2:1 момичета:момчета навремето.

    11:35 29.06.2026

  • 2 хехехе

    15 3 Отговор
    Джина, кучешко име.

    11:36 29.06.2026

  • 3 И тая

    14 2 Отговор
    Като Сашко на Еврото, че и по зле! Мама Гала сигурно лично насочва инструмента на зетя на ръка, да не вземе да цепне нещо на мамината...

    11:36 29.06.2026

  • 4 ЧеситоНоИмаЕдна

    6 1 Отговор
    Има Една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ? Не купувайте от такива търговци и доставчици на услуги.

    11:37 29.06.2026

  • 5 Като

    9 1 Отговор
    не искаш да си показваш детето не го прави изобщо , а не някакви части от тялото му , както в случая краче и ръка с моделирани нокти !

    11:40 29.06.2026

  • 6 Сатана Z

    6 1 Отговор
    А кой е осеменителят?

    11:41 29.06.2026

  • 7 Шпек

    6 1 Отговор
    Една татуировка на бебето с името на баба Гала ще е също подарък.

    11:43 29.06.2026

  • 8 Без име

    16 1 Отговор
    Кой се вълнува пък от тези?

    11:46 29.06.2026

  • 9 Поздравления за майката ГЕРОИНЯ

    7 4 Отговор
    С пожелание да са здрави сестричките и третото да е син
    Тя да е здрава да ги отглежда
    Също, на Гала да живее с радост и надежда !!!

    Коментиран от #10, #14

    11:51 29.06.2026

  • 10 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Поздравления за майката ГЕРОИНЯ":

    И третото ще е женско, че иначе ще остане гладно.

    11:55 29.06.2026

  • 11 Даааа

    8 1 Отговор
    Да са живи и здрави! Ама си мисля, няма ли български имена! Защо повечето известни хора си кръщават децата чуждопоклонически. Това не е упрек, а ми е тъжно.

    11:55 29.06.2026

  • 12 Коста

    5 2 Отговор
    Ще бъдат красиви и умни като Джуджи!

    11:58 29.06.2026

  • 13 Механик

    15 0 Отговор
    Винаги ми е било любопитно, дали за подобни статии си плащат (поръчителите). Щото инак не виждам логика.
    В момента не съм чел коментарите под статията, но от опит знам, че ще са силно негативни. Но то и няма как да са други. Дайте да помислим с какво е известна въпросната Мари!
    Има НЕбългарско име, има НЕбългарска фамилия, снаха е на НЯКОЯ си Гала и се размножава успешно, след като е показала "коремче" по нова година.
    Е, как смятате, дали не си заслужава пошлите коментари?! М?

    Коментиран от #17

    12:07 29.06.2026

  • 14 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Поздравления за майката ГЕРОИНЯ":

    Аман от облъчено-доброжелателни ( да не какзвам какво), но все пак се изкушавам да Ви попитам, какво точно имате предвид с "Също, на Гала да живее с радост и надежда !!! "
    Надежда за какво? Какво сте имал/а предвид? Или и вие не знаете, но така звучи силно доброжелателно.

    12:11 29.06.2026

  • 15 безумието на кухите лейки

    7 1 Отговор
    Първото Лора, второто Джина, третото Лоранжина.
    А бабата с кравешкото лице да се маха от екран и да ходи плете терлици да готви мусака.

    12:28 29.06.2026

  • 16 ЧЕСТИТО !!!

    2 0 Отговор
    Много да ви радва !

    12:49 29.06.2026

  • 17 Жител на Евротериторията “България”

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Мари Константин, Джина Константин… Има ли по-чуждопоклоннически и антибългарски имена? Погребаха българската нация, която съществуваше до 1989 година. Но няма да се махнат оттука, защото в чужбина никой няма да им обърне внимание.

    12:58 29.06.2026