Силвена Роу призова родителите: Крийте лицата на децата си в мрежата! (СНИМКА)

"Призив към всички родители: моля ви, не публикувайте лицата на децата си в социалните мрежи!"
Такъв призив отправи шеф Силвена Роу, обезпокоена от тенденцията родители масово да споделят ежедневни моменти с децата си сякаш още от родилното отделение. Звездната кулинарка скри и лицата на внучките си, които се родиха през февруари и обясни защо смята публикуването на снимки на деца за опасно поведение в мрежата.
"Знам, че всеки родител и роднина иска да сподели най-щастливите моменти с децата си. Но времената се промениха. Днес снимките и образите на деца могат да бъдат копирани, манипулирани и използвани по изключително цинични и опасни начини, без знанието или съгласието на семейството.
Все повече известни личности и инфлуенсъри вече избират да скриват лицата на децата си. Това не е каприз, а отговорност.
Нека защитим правото на децата си на личен живот и сигурност. Те не могат да дадат информирано съгласие техният образ да остане завинаги в интернет.
Моят призив е прост: пазете лицата на децата си. Тяхната безопасност е много по-важна от всяко харесване или споделяне."
Стотици последователи се включиха в дискусията по темата в коментарите под публикацията ѝ, напомняйки ѝ, че и тя е качвала снимка с лицата на бебетата. Други обаче се е съгласиха напълно с нея.
"Новородените нямат ясно изградени индивидуални черти и много си приличат. Нека не смесваме това с публикуването на ясни, разпознаваеми снимки на по-големи деца, което е съвсем различен въпрос.", обясни тя по въпроса.
Силвена има двама големи синове, които през последните години я дариха с няколко внуци. През 2020 г. Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце. А само две години по-късно посрещна и втората си внучка. При появата на близнаците в началото на годината, Силвена Роу си пожела да е баба Особено за една баба, която тича, играе и да се радва на своите внучета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Силвер х@нъм
12:06 30.06.2026
3 Бабата
Коментиран от #5
12:09 30.06.2026
4 Изобщо
12:12 30.06.2026
5 Бахтимир
До коментар #3 от "Бабата":На пара от газовия котлон :) !
Коментиран от #8
12:16 30.06.2026
6 чета коментарите
Коментиран от #7
12:17 30.06.2026
7 Ивилин
До коментар #6 от "чета коментарите":таквиа са си руcките тролове и мekерета за жалост
Коментиран от #10
12:20 30.06.2026
8 Да бе !
До коментар #5 от "Бахтимир":И ги върти, върти, да не вземат да загорят...
12:23 30.06.2026
9 Коста
12:27 30.06.2026
10 Коста
До коментар #7 от "Ивилин":Не коментирай себе си! Имай себеуважение!
12:31 30.06.2026
11 Ааооуу
12:50 30.06.2026