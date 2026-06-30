Силвена Роу призова родителите: Крийте лицата на децата си в мрежата! (СНИМКА)

"Призив към всички родители: моля ви, не публикувайте лицата на децата си в социалните мрежи!"

Такъв призив отправи шеф Силвена Роу, обезпокоена от тенденцията родители масово да споделят ежедневни моменти с децата си сякаш още от родилното отделение. Звездната кулинарка скри и лицата на внучките си, които се родиха през февруари и обясни защо смята публикуването на снимки на деца за опасно поведение в мрежата.

"Знам, че всеки родител и роднина иска да сподели най-щастливите моменти с децата си. Но времената се промениха. Днес снимките и образите на деца могат да бъдат копирани, манипулирани и използвани по изключително цинични и опасни начини, без знанието или съгласието на семейството.

Все повече известни личности и инфлуенсъри вече избират да скриват лицата на децата си. Това не е каприз, а отговорност.

Нека защитим правото на децата си на личен живот и сигурност. Те не могат да дадат информирано съгласие техният образ да остане завинаги в интернет.

Моят призив е прост: пазете лицата на децата си. Тяхната безопасност е много по-важна от всяко харесване или споделяне."

Стотици последователи се включиха в дискусията по темата в коментарите под публикацията ѝ, напомняйки ѝ, че и тя е качвала снимка с лицата на бебетата. Други обаче се е съгласиха напълно с нея.

"Новородените нямат ясно изградени индивидуални черти и много си приличат. Нека не смесваме това с публикуването на ясни, разпознаваеми снимки на по-големи деца, което е съвсем различен въпрос.", обясни тя по въпроса.

Силвена има двама големи синове, които през последните години я дариха с няколко внуци. През 2020 г. Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце. А само две години по-късно посрещна и втората си внучка. При появата на близнаците в началото на годината, Силвена Роу си пожела да е баба Особено за една баба, която тича, играе и да се радва на своите внучета.