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Силвена Роу призова родителите: Крийте лицата на децата си в мрежата! (СНИМКА)

Силвена Роу призова родителите: Крийте лицата на децата си в мрежата! (СНИМКА)

30 Юни, 2026 12:02 830 11

  • силвена роу-
  • деца-
  • снимки-
  • социални мрежи-
  • кулинар-
  • готвач

Кулинарката сподели колко опасно може да бъде споделянето на детски снимки в социалните мрежи

Силвена Роу призова родителите: Крийте лицата на децата си в мрежата! (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Призив към всички родители: моля ви, не публикувайте лицата на децата си в социалните мрежи!"

Такъв призив отправи шеф Силвена Роу, обезпокоена от тенденцията родители масово да споделят ежедневни моменти с децата си сякаш още от родилното отделение. Звездната кулинарка скри и лицата на внучките си, които се родиха през февруари и обясни защо смята публикуването на снимки на деца за опасно поведение в мрежата.

"Знам, че всеки родител и роднина иска да сподели най-щастливите моменти с децата си. Но времената се промениха. Днес снимките и образите на деца могат да бъдат копирани, манипулирани и използвани по изключително цинични и опасни начини, без знанието или съгласието на семейството.

Все повече известни личности и инфлуенсъри вече избират да скриват лицата на децата си. Това не е каприз, а отговорност.

Нека защитим правото на децата си на личен живот и сигурност. Те не могат да дадат информирано съгласие техният образ да остане завинаги в интернет.

Моят призив е прост: пазете лицата на децата си. Тяхната безопасност е много по-важна от всяко харесване или споделяне."

Стотици последователи се включиха в дискусията по темата в коментарите под публикацията ѝ, напомняйки ѝ, че и тя е качвала снимка с лицата на бебетата. Други обаче се е съгласиха напълно с нея.

"Новородените нямат ясно изградени индивидуални черти и много си приличат. Нека не смесваме това с публикуването на ясни, разпознаваеми снимки на по-големи деца, което е съвсем различен въпрос.", обясни тя по въпроса.

Силвена има двама големи синове, които през последните години я дариха с няколко внуци. През 2020 г. Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце. А само две години по-късно посрещна и втората си внучка. При появата на близнаците в началото на годината, Силвена Роу си пожела да е баба Особено за една баба, която тича, играе и да се радва на своите внучета.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Силвер х@нъм

    4 2 Отговор
    с буpки ли да ги гласим или може и само с фереджeта?

    12:06 30.06.2026

  • 3 Бабата

    6 1 Отговор
    Най обича да готви царевични кочани!

    Коментиран от #5

    12:09 30.06.2026

  • 4 Изобщо

    2 3 Отговор
    Не ви трябват деца!

    12:12 30.06.2026

  • 5 Бахтимир

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бабата":

    На пара от газовия котлон :) !

    Коментиран от #8

    12:16 30.06.2026

  • 6 чета коментарите

    4 2 Отговор
    И виждам колко много загубеняци има тук!

    Коментиран от #7

    12:17 30.06.2026

  • 7 Ивилин

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "чета коментарите":

    таквиа са си руcките тролове и мekерета за жалост

    Коментиран от #10

    12:20 30.06.2026

  • 8 Да бе !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бахтимир":

    И ги върти, върти, да не вземат да загорят...

    12:23 30.06.2026

  • 9 Коста

    3 0 Отговор
    Аз крия мойта снимка. С много жени съм бил. Някое дете да не ме познае и да иска някой от хотелите ми.

    12:27 30.06.2026

  • 10 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ивилин":

    Не коментирай себе си! Имай себеуважение!

    12:31 30.06.2026

  • 11 Ааооуу

    1 0 Отговор
    ...Силвена Рооууу...

    12:50 30.06.2026