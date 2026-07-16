Деян Донков заведе синовете си на голямо лятно приключение (СНИМКИ)

Деян Донков се наслаждава на лятото в компанията на двамата си синове от Радина Кърджилова – Христо и Йоан. Актьорът е отвел момчетата на истинско приключение по река Дунав, а от споделените кадри личи, че тримата си прекарват повече от добре.

„Здравейте, хора! Това е Дунавът, а ние си правим огромно пътешествие. Ето го и нашият приятел – каякът. Имаме си храна, музика и всичко е наред“, разказва във видео в социалните мрежи по-големият син на актьора – Христо. Каяк, джет, плаж, музика и вкусна храна – това се оказва перфектната рецепта за едно щастливо и споделено лято.

Освен приключенията край реката, 51-годишният актьор води Христо и Йоан и на басейн, където тримата намират спасение от горещите летни дни, пише ladyzone.bg.

Преди по-малко от месец Христо навърши 10 години. Празникът му беше отбелязан на футболно игрище, а специалната торта беше оформена като футболна топка.

По-малкият син на Донков и Радина Кърджилова – Йоан, навърши 5 години в края на март.

Радина и Деян бяха заедно от 2011 до 2024 г., когато сложиха край на връзката си. Първият им син Христо се роди на 23 юни 2016 г., а през март 2021 г. семейството посрещна Йоан.

Днес и двамата актьори са продължили напред. До Радина Кърджилова е колегата ѝ Пламен Димов, познат на зрителите от сериала „Вяра, надежда, любов“. Деян Донков също има нова жена до себе си – актрисата Анна Кошко.