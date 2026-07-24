Меган Маркъл сподели семейни СНИМКИ от дома на принцеса Даяна

Принц Хари и Меган Маркъл посетиха Алторп, родовото имение на семейство Спенсър и мястото, където е погребана принцеса Даяна, по време на семейното си пътуване във Великобритания.

Херцогинята на Съсекс публикува в Instagram редки снимки от лятната ваканция на семейството. Част от кадрите са заснети в Алторп и показват принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5, заедно с баща им. На една от снимките тримата преминават през територията на имението с цветя в ръце.

Алторп се намира в Нортхамптъншър и е собственост на по-малкия брат на Даяна, Чарлз Спенсър. Принцесата е погребана на остров в езерото „Овал“, който не е достъпен за посетители. Имението обикновено е отворено през летните месеци, но тази година е било затворено на 10 и 11 юли, когато семейството на Хари е било във Великобритания.

Даяна загина при автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г. на 36-годишна възраст. Хари и Меган посетиха гроба ѝ и през 2022 г., по повод 25-ата годишнина от смъртта ѝ. В мемоарите си „Резервният“ принцът описва посещението като момент, в който представя съпругата си на своята майка.

Публикацията на Меган, озаглавена „Лятна ваканция“, включва и снимки от Португалия. На тях семейството е заснето на плаж, край басейн и по време на други частни моменти. Арчи е показан и в пилотската кабина на самолет, а Хари играе с Лилибет във водата.

По време на пътуването принц Хари, Меган и децата им са посетили и крал Чарлз III и кралица Камила в имението „Хайгроув“ в Глостършър. Срещата е първата между краля и Арчи и Лилибет от повече от четири години. Снимки от частното събиране не бяха публикувани.

Посещението се състоя на фона на продължаващите опасения на принц Хари за сигурността на семейството му във Великобритания. Меган не участва в публичните му ангажименти, а присъствието ѝ в страната беше ограничено до частни семейни срещи.

Твърденията, че кралица Камила е присъствала като своеобразен „свидетел“ на разговора между Чарлз и семейство Съсекс, се основават на коментар на кралския биограф Робърт Джобсън и не са потвърдени официално от Бъкингамския дворец.