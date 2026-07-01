Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Ново поколение AI агенти помагат на жените да не разхищават, а мъжете да не се изнервят от много въпроси по време на шопинг

Ново поколение AI агенти помагат на жените да не разхищават, а мъжете да не се изнервят от много въпроси по време на шопинг

1 Юли, 2026 10:44 314 3

  • ai агенти-
  • пазаруване

Tе навигират умело из каталози от стотици хиляди продукти, познавайки всеки от тях в детайл

Ново поколение AI агенти помагат на жените да не разхищават, а мъжете да не се изнервят от много въпроси по време на шопинг - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

57% от жените по света купуват импулсивно дрехи, обувки или козметика и 52% от тях съжаляват след като го направят. Проблемите на мъжете при пазаруването, което вече в голяма степен се е преместило онлайн, е, че се дразнят от твърде много въпроси за завършване на дадена поръчка, която често ги отказва и те просто напускат сайта.

Има още редица специфични особености на двата пола при пазаруване, независимо офлайн или онлайн и именно затова българските специалисти от HighSky AI създадоха ново поколение AI агенти, които спестяват нерви, липса на достатъчно информация и изглаждат чисто човешките слабости при шопинга.

Най-отличителното за тези AI агенти е, че могат да извършат всяко действие на човешки консултант, обслужвайки едновременно неограничен брой потребители със специално внимание към всеки от тях.

Освен това могат да кажат “не” на дамите, ако усетят, че нещо не е за тях или точно по техния вкус или да им помогнат да изберат това, което искат, въпреки трудността на нежния пол да прави бърз избор. Това се случва, защото новото поколение AI агенти разполагат с пълната информация за продукти, промоции, доставки, за миг обхождат целия продуктов каталог, като могат да обслужват едновременно 1000 човека със своята комуникация и знания.

Жените пазаруват много повече онлайн, в сравнение с мъжете. Около 70% от интернет търговията у нас всъщност е от дами. Мъжете, от друга страна, особено в България, са недоверчиви. На тях им трябва много повече убеждаване, за да закупят нещо. Този нов тип дигитални асистенти осигурява и нужното внимание на силния пол - вместо да изнервят потенциалните купувачи с повтарящи се и често извън контекста въпроси на обикновените чат ботове, те отделят необходимото време, изслушват и се съобразяват с нуждите на пазаруващия.

Освен това могат да отговорят на всеки детайлен въпрос, що се отнася до характеристики - главното, от което мъжете се интересуват. Когато става въпрос за техника, за авточасти, дори за хранителни добавки, AI агентите от ново поколение могат да отговорят на всички последователни въпроси, да спестят времето за отиване до магазина, дори сами да завършат покупката, вместо да препращат към различни страници и да изискват излишни усилия. Те буквално заместват консултанта от магазина, но и помагат за секунди.

Жените, често пазаруват при визуално въздействие. Именно за да улеснят избора им и да направят пазаруването им по-приятно, AI агентите показват повече картинки, но наблягат и на точния размер, на материята, които да оправдаят избора, за да не стане отново грешен и импулсивен, без да удовлетворява първоначалното желание.

Другата ниша при пазаруването, която запълват AI агентите, е, че позволяват шопингът да става в извън работно време. Около 40% от онлайн заявките се правят главно вечер. Те са единствените, които могат да отговорят на въпросите по това време за някоя дрешка или пък спортен артикул.

Силата на тази AI системата е, че непрекъснато генерира данни и учи от тях, като подобрява отговорите си. Колкото повече се използва, толкова по-интелигентна става.

AI агентите са толерантни дори към грешките при изписване и отново показват най-релевантните резултати.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УМЕН ТЕЛЕФОН ГЛУПАВ ЧОВЕК

    0 0 Отговор
    ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕТО Е КАТО ВИРТУАЛНАТА ЛЮБОВ.МИНАЛ СИ СЕ В 50% ОТ СЛУЧАИТЕ .ТО ИНАЧЕ ФИЗИЧЕСКИТЕ МАГАЗИНИ ВЕЧЕ ДА СА ИЗЧЕЗНАЛИ. НО ПАРАЗИТИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ И ВЕЧЕ НИ ИСКАТ ОТ ДНЕС ПО 3 € И ЗА НАЙ ДРЕБНОТО.КЪДЕ Е МАЯ МАНОЛОВА ДА ПОХВАЩА ЕВРОСЪЮЗА , А НЕ САМО ВЕРИГИТЕ.И ДАЖЕ ДА ВЪРНЕШ НЕЩО СЧУПЕНО ИЛИ РАЗВАЛЕНО НЕ ТИ ВРЪЩАТ ТАКСАТА

    10:57 01.07.2026

  • 2 само питам

    1 0 Отговор
    ако на пазаруването му казвате шопинг наЕБАНЕТО как му се казва сега?

    11:00 01.07.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Единственото добро е, че като хората станат мързеливи и да мислят, то ИИ се учи от тях и също може да стане тъп като нас.

    11:05 01.07.2026