Ново поколение AI агенти помагат на жените да не разхищават, а мъжете да не се изнервят от много въпроси по време на шопинг

57% от жените по света купуват импулсивно дрехи, обувки или козметика и 52% от тях съжаляват след като го направят. Проблемите на мъжете при пазаруването, което вече в голяма степен се е преместило онлайн, е, че се дразнят от твърде много въпроси за завършване на дадена поръчка, която често ги отказва и те просто напускат сайта.

Има още редица специфични особености на двата пола при пазаруване, независимо офлайн или онлайн и именно затова българските специалисти от HighSky AI създадоха ново поколение AI агенти, които спестяват нерви, липса на достатъчно информация и изглаждат чисто човешките слабости при шопинга.

Най-отличителното за тези AI агенти е, че могат да извършат всяко действие на човешки консултант, обслужвайки едновременно неограничен брой потребители със специално внимание към всеки от тях.

Освен това могат да кажат “не” на дамите, ако усетят, че нещо не е за тях или точно по техния вкус или да им помогнат да изберат това, което искат, въпреки трудността на нежния пол да прави бърз избор. Това се случва, защото новото поколение AI агенти разполагат с пълната информация за продукти, промоции, доставки, за миг обхождат целия продуктов каталог, като могат да обслужват едновременно 1000 човека със своята комуникация и знания.

Жените пазаруват много повече онлайн, в сравнение с мъжете. Около 70% от интернет търговията у нас всъщност е от дами. Мъжете, от друга страна, особено в България, са недоверчиви. На тях им трябва много повече убеждаване, за да закупят нещо. Този нов тип дигитални асистенти осигурява и нужното внимание на силния пол - вместо да изнервят потенциалните купувачи с повтарящи се и често извън контекста въпроси на обикновените чат ботове, те отделят необходимото време, изслушват и се съобразяват с нуждите на пазаруващия.

Освен това могат да отговорят на всеки детайлен въпрос, що се отнася до характеристики - главното, от което мъжете се интересуват. Когато става въпрос за техника, за авточасти, дори за хранителни добавки, AI агентите от ново поколение могат да отговорят на всички последователни въпроси, да спестят времето за отиване до магазина, дори сами да завършат покупката, вместо да препращат към различни страници и да изискват излишни усилия. Те буквално заместват консултанта от магазина, но и помагат за секунди.

Жените, често пазаруват при визуално въздействие. Именно за да улеснят избора им и да направят пазаруването им по-приятно, AI агентите показват повече картинки, но наблягат и на точния размер, на материята, които да оправдаят избора, за да не стане отново грешен и импулсивен, без да удовлетворява първоначалното желание.

Другата ниша при пазаруването, която запълват AI агентите, е, че позволяват шопингът да става в извън работно време. Около 40% от онлайн заявките се правят главно вечер. Те са единствените, които могат да отговорят на въпросите по това време за някоя дрешка или пък спортен артикул.

Силата на тази AI системата е, че непрекъснато генерира данни и учи от тях, като подобрява отговорите си. Колкото повече се използва, толкова по-интелигентна става.

AI агентите са толерантни дори към грешките при изписване и отново показват най-релевантните резултати.