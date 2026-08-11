И в Полша забелязаха голяма котка, подобна на пума

Полските власти предупредиха жителите на няколко населени места в Мазовецкото воеводство за голяма хищна котка, забелязана край село Осиек-Волка, на около 75 километра северно от Варшава. Предполага се, че животното може да е пума, но видът му все още не е потвърден.

Сигналът е подаден, след като ловци забелязали през нощта необичайно голяма котка. Според местните власти животното имало дълга опашка, извита в края, а изпратени впоследствие горски служители открили следи от голям хищник. Горският служител Томаш Друждж потвърди пред RMF FM, че намерените отпечатъци са от голяма котка.

Заради сигнала предупреждението обхваща Осиек-Волка, Осиек-Александрово, Осиек Гурни и Старе Гарново. Местните жители са призовани временно да избягват горите и залесените територии и да не оставят деца без надзор навън. При среща с животното властите съветват хората да не се приближават, да не се опитват да го прогонят или заловят, а незабавно да сигнализират на телефон 112.

Горски служители патрулират в района, а за установяване на местоположението и вида на животното са поставени фотокапани. Задачата е усложнена от способността на пумите да изминават значителни разстояния. По информация, цитирана от ДПА, голямата котка може да измине до около 35 километра за едно денонощие, което означава, че вече може да се намира далеч от мястото на първоначалното наблюдение.

Пумата (Puma concolor) не е естествен представител на европейската фауна и обитава Северна и Южна Америка. Към момента полските власти не разполагат с информация животно от този вид да е избягало от зоопарк или лицензиран развъдник в района.

Случаят обаче идва само месец след потвърдено появяване на пума на свобода в друга част на Полша. В началото на юли 2026 г. млада женска беше забелязана край Карсинка и Реково в Западнопоморското воеводство. След няколкодневна операция животното беше заловено живо на 12 юли, чипирано и транспортирано до зоопарка в Познан за прегледи и карантина.

Властите все пак подчертават, че настоящият случай край Осиек-Волка остава непотвърден. Подобен сигнал през юли край Глогов първоначално също беше свързан с пума, но последваща експертна оценка установи, че забелязаното животно всъщност е рис. Затова окончателното заключение за хищника край Варшава ще зависи от ясни снимки, видеозаписи или други надеждни следи.

Подобен случай предизвика сериозен интерес и у нас през юни 2025 г., когато голяма черна котка беше заснета в района на Шуменското плато. Първоначално се появиха предположения, че животното може да е пума, но впоследствие властите и експерти започнаха да го определят като черен леопард, известен разговорно и като черна пантера. Заради потенциалния риск достъпът до части от природния парк беше ограничен, а полиция, горски служители и специалисти по диви животни участваха в издирването. През следващите седмици постъпиха сигнали за голямата котка и от други райони на Североизточна България, включително Разградско и около Тутракан, но не всички наблюдения бяха независимо потвърдени. Нямаше и данни подобен вид да е част от естествената фауна на страната, което засили предположенията, че животното вероятно е било отглеждано частно и е избягало или е било пуснато на свобода.