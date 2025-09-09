Методът 5-4-3-2-1 е сигурният начин да пазарувате по-лесно и пестеливо

Всеки е попадал в ситуация, в която се губи между рафтовете на супермаркета, забравя списъка си и в крайна сметка се прибира с чанти, пълни с продукти, които трудно намират място в седмичното меню. Често това води до разхищаване на храна и излишни разходи.

Ново решение, което набира популярност онлайн, обещава да промени начина, по който пазаруваме. Става дума за метода 5-4-3-2-1, представен от американския готвач Уил Колман. Формулата е проста: пет зеленчука, четири плода, три източника на протеин, две въглехидратни храни и едно лакомство.

Според Колман този подход позволява за по-малко от 86 евро да се приготвят между четири и шест пълноценни ястия за двама души. Методът е особено подходящ за хора, които искат да намалят хранителните отпадъци и да имат по-ясна представа какво ще включва менюто им за седмицата.

Основата на формулата са зеленчуците и плодовете, към които могат да се добавят разнообразни протеини – от яйца и тофу до риба и месо. За въглехидрати се препоръчват ориз, макарони или картофи, а завършекът е едно лакомство – шоколад, сладкиш или дори сезонен плод.

Експерти по хранене отбелязват, че методът е практичен, защото ограничава импулсивните покупки и в същото време дава възможност за достатъчно разнообразие. Освен това лесно може да се адаптира според сезона, наличните продукти и индивидуалните хранителни предпочитания.

Макар и да не е строг режим, 5-4-3-2-1 помага на хората да подхождат по-рационално към пазаруването, като купуват само онова, което ще бъде използвано. Това го прави не само икономичен, но и устойчив начин да се справим с един от най-големите проблеми на домакинствата – разхищението на храна.

И докато за някои този метод може да изглежда твърде опростен, мнозина в социалните мрежи вече споделят, че именно благодарение на него са открили баланса между добре подредена кухня и по-спокоен бюджет.