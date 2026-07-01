Израелски учени твърдят, че са открили Ковчега на завета от Библията

Археолози съобщиха за нови находки в древния град Шило, които според тях може да подкрепят хипотезата, че мястото е било свързано с Ковчега на завета – свещената, покрита със злато кутия, описана в Библията, където са съхранявани плочите с издълбаните върху тях 10-те Божи заповеди.

Според библейския текст Мойсей поставя Десетте Божи заповеди в Ковчега, който се съхранява в Скинията – преносимо светилище, изградено след Изхода на израилтяните от Египет. Съдбата на Ковчега остава една от големите загадки на древната история, тъй като той изчезва от библейския разказ преди вавилонското превземане на Йерусалим през 586 г. пр. Хр.

Екип на Associates for Biblical Research работи на обекта Тел Шило на Западния бряг – място, което в библейската традиция е посочено като център, където Скинията е престояла повече от 300 години. Според археолозите последните разкопки са разкрили допълнителни стени от голяма монументална структура, предмети, свързани с култови практики, както и нови части от укрепителната система на древния град.

Ръководителят на разкопките д-р Скот Стриплинг заявява, че откриването на южната стена на сградата е важна стъпка към възстановяването на пълните ѝ размери и по-точна оценка на предназначението ѝ. Структурата е ориентирана по оста изток–запад и според екипа има пропорции, които напомнят описанието на Скинията в библейските текстове.

Още през миналата година археолозите съобщиха, че са открили монументална сграда от периода Желязо I, чиито размери според тях съответстват на библейското описание на светилището. Новите находки не доказват окончателно тази идентификация, но според изследователите я правят по-вероятна.

В и около сградата са открити и предмети, свързвани с религиозни практики – фрагменти от олтарни рогове, керамични нарове и мидени черупки от вида murex. Последните са особено интересни, тъй като в древността са използвани за производство на синьо багрило, свързвано в библейската традиция с жреческите одежди.

Откритията се вписват в по-широкия археологически контекст на Шило. При предишни разкопки на обекта са намерени над 100 000 животински кости, предимно от овце, кози и говеда. Според изследователите значителна част от тях произхождат от дясната страна на животните – детайл, който напомня текст от Левит, според който определени части от дясната страна са запазвани за жречески приношения.

Шило има ключово място в библейския разказ. Разположен на около 30 километра северно от Йерусалим, градът е описан в Книгата на Иисус Навин като мястото, където израилтяните установяват Скинията след навлизането си в Обетованата земя. Там, според текста, Иисус Навин разпределя земята между израилевите племена. Шило е свързан още с първосвещеника Илий и с пророк Самуил, който според традицията е отгледан там.

В библейската традиция Шило е представен като първия религиозен и политически център на древния Израил. В Първа книга Царства се разказва как израилтяните изнасят Ковчега на завета от Шило на бойното поле по време на война с филистимците, надявайки се той да им осигури победа. Вместо това Ковчегът е пленен, а синовете на Илий – Офни и Финес – загиват. Когато вестител съобщава на възрастния първосвещеник, че Ковчегът е отнет, Илий пада назад от мястото си край градската порта, счупва врата си и умира.

През настоящия археологически сезон са открити и нови стени, принадлежащи към северната укрепителна система на Шило. Данните сочат, че комплексът е бил изграден като вход с чупеща се ос и е включвал няколко помещения. Според екипа това дава допълнителна информация за отбраната и градоустройството на древния град.

Тези находки подкрепят по-ранната хипотеза на Стриплинг, че екипът му може да е идентифицирал портовия комплекс, споменат в библейския разказ за смъртта на Илий.

В друга част на обекта археолозите са открили три големи ханаански делви за съхранение, датирани към периода преди израилското заселване. В тях са намерени овъглени останки от основни хранителни продукти, включително маслини, пшеница и леща. Предстои радиовъглероден анализ на органичните останки, който трябва да помогне за по-точното датиране на разрушителния пласт, свързан с находките.

Според Стриплинг тези открития дават важна информация за най-ранните фази на обитаване на Шило и помагат за по-добро разбиране на историята на мястото преди периода, свързван с израилското присъствие.

Въпреки интереса към разкопките, археолозите подчертават, че Ковчегът на завета не е открит и че няма окончателно доказателство, че монументалната структура е библейската Скиния. Последният сезон на проучванията обаче е предоставил нови данни, които според екипа могат да бъдат съпоставени с библейския разказ за Шило.