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Израелски учени твърдят, че са открили Ковчега на завета от Библията

Израелски учени твърдят, че са открили Ковчега на завета от Библията

1 Юли, 2026 18:31 1 297 29

  • древност-
  • библия-
  • ковчегът на завета-
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  • откритие

Древният град Шило е обект на интерес от страна на археолозите заради ключовата му роля в Библията

Израелски учени твърдят, че са открили Ковчега на завета от Библията - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози съобщиха за нови находки в древния град Шило, които според тях може да подкрепят хипотезата, че мястото е било свързано с Ковчега на завета – свещената, покрита със злато кутия, описана в Библията, където са съхранявани плочите с издълбаните върху тях 10-те Божи заповеди.

Според библейския текст Мойсей поставя Десетте Божи заповеди в Ковчега, който се съхранява в Скинията – преносимо светилище, изградено след Изхода на израилтяните от Египет. Съдбата на Ковчега остава една от големите загадки на древната история, тъй като той изчезва от библейския разказ преди вавилонското превземане на Йерусалим през 586 г. пр. Хр.

Екип на Associates for Biblical Research работи на обекта Тел Шило на Западния бряг – място, което в библейската традиция е посочено като център, където Скинията е престояла повече от 300 години. Според археолозите последните разкопки са разкрили допълнителни стени от голяма монументална структура, предмети, свързани с култови практики, както и нови части от укрепителната система на древния град.

Израелски учени твърдят, че са открили Ковчега на завета от Библията

Ръководителят на разкопките д-р Скот Стриплинг заявява, че откриването на южната стена на сградата е важна стъпка към възстановяването на пълните ѝ размери и по-точна оценка на предназначението ѝ. Структурата е ориентирана по оста изток–запад и според екипа има пропорции, които напомнят описанието на Скинията в библейските текстове.

Още през миналата година археолозите съобщиха, че са открили монументална сграда от периода Желязо I, чиито размери според тях съответстват на библейското описание на светилището. Новите находки не доказват окончателно тази идентификация, но според изследователите я правят по-вероятна.

В и около сградата са открити и предмети, свързвани с религиозни практики – фрагменти от олтарни рогове, керамични нарове и мидени черупки от вида murex. Последните са особено интересни, тъй като в древността са използвани за производство на синьо багрило, свързвано в библейската традиция с жреческите одежди.

Откритията се вписват в по-широкия археологически контекст на Шило. При предишни разкопки на обекта са намерени над 100 000 животински кости, предимно от овце, кози и говеда. Според изследователите значителна част от тях произхождат от дясната страна на животните – детайл, който напомня текст от Левит, според който определени части от дясната страна са запазвани за жречески приношения.

Шило има ключово място в библейския разказ. Разположен на около 30 километра северно от Йерусалим, градът е описан в Книгата на Иисус Навин като мястото, където израилтяните установяват Скинията след навлизането си в Обетованата земя. Там, според текста, Иисус Навин разпределя земята между израилевите племена. Шило е свързан още с първосвещеника Илий и с пророк Самуил, който според традицията е отгледан там.

В библейската традиция Шило е представен като първия религиозен и политически център на древния Израил. В Първа книга Царства се разказва как израилтяните изнасят Ковчега на завета от Шило на бойното поле по време на война с филистимците, надявайки се той да им осигури победа. Вместо това Ковчегът е пленен, а синовете на Илий – Офни и Финес – загиват. Когато вестител съобщава на възрастния първосвещеник, че Ковчегът е отнет, Илий пада назад от мястото си край градската порта, счупва врата си и умира.

През настоящия археологически сезон са открити и нови стени, принадлежащи към северната укрепителна система на Шило. Данните сочат, че комплексът е бил изграден като вход с чупеща се ос и е включвал няколко помещения. Според екипа това дава допълнителна информация за отбраната и градоустройството на древния град.

Тези находки подкрепят по-ранната хипотеза на Стриплинг, че екипът му може да е идентифицирал портовия комплекс, споменат в библейския разказ за смъртта на Илий.

В друга част на обекта археолозите са открили три големи ханаански делви за съхранение, датирани към периода преди израилското заселване. В тях са намерени овъглени останки от основни хранителни продукти, включително маслини, пшеница и леща. Предстои радиовъглероден анализ на органичните останки, който трябва да помогне за по-точното датиране на разрушителния пласт, свързан с находките.

Според Стриплинг тези открития дават важна информация за най-ранните фази на обитаване на Шило и помагат за по-добро разбиране на историята на мястото преди периода, свързван с израилското присъствие.

Въпреки интереса към разкопките, археолозите подчертават, че Ковчегът на завета не е открит и че няма окончателно доказателство, че монументалната структура е библейската Скиния. Последният сезон на проучванията обаче е предоставил нови данни, които според екипа могат да бъдат съпоставени с библейския разказ за Шило.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предполага се, че е някъде на юг

    2 4 Отговор
    Има едно нещо, което след като излезе от човека и 50000 години може да го търсят, но то поне има характерен мирис.

    18:34 01.07.2026

  • 2 Без майтап

    8 4 Отговор
    Намерили са го в Персия и сега не могат да го разделят с Иран.

    18:35 01.07.2026

  • 3 Таман тъй

    19 3 Отговор
    Еврейски кьорфишеци. Сега остава и да открият и ковача дето е изчукал плочите. Единственото което са създали евреите е порното, хайдушкото клатене на български казано.

    Коментиран от #13

    18:35 01.07.2026

  • 4 Горящия храст

    11 0 Отговор
    Последно, открили ли са го, или само твърдят, че може би са открили, мястото, където е бил съхраняван до преди вавилонското нашествие.

    18:39 01.07.2026

  • 5 Леля Дрол

    12 1 Отговор
    Айде пак поредната дъвка за величието на един народ!

    18:40 01.07.2026

  • 6 фиткифакти

    12 1 Отговор
    "Ковчегът на завета не е открит и че няма окончателно доказателство.."
    Защо ни губите времето с кликбейт статии и фалшиви подвеждащи заглавия???

    18:42 01.07.2026

  • 7 Лъжа

    11 1 Отговор
    Върху лъжа!!! Първо ни лъжат със заглавието, а после евреите ни лъжат, че няколко камъка и делва със семена са кой знае какво откритие!!! И като започне едно фантазиране, па мястото било това, па там бил лично оня....... Лъжат като гърците и италианците, и затова им върви туризма!!!
    При нас, отиваш в крепостта, и единственото което виждаш, боднали една табела - Склад за жито, || век!

    18:43 01.07.2026

  • 8 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Израелски учени твърдят , че са открили ковчега на завета, но археолози подчертават, че """Ковчегът на завета не е открит""".

    18:43 01.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Роселина неудачницата

    1 1 Отговор
    Негри има ли в София тази вечер?

    18:46 01.07.2026

  • 11 само едно щи кажа на

    3 2 Отговор
    Слугеващите на тези димони. Знаете ли че откакто дойдоха на тези земи постоянно копаят навсякъде запдя намирят нещо еврейско за да докажат че е тяхно но за съжаление не излиза нищо еврейско. Смях и позор ....особенно за слугуващите слуги

    18:50 01.07.2026

  • 12 целата

    2 2 Отговор
    статия прочиташ за да разбереш накрая, че заглавието е лъжа и си изработен. лъжат повече от циганите, евреи ли редакция ли !вштммкдлндб !

    Коментиран от #17

    18:55 01.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чфута е откривател единствено

    7 3 Отговор
    На мушенгиите, прецакването, лъжата, кражбата, убийствата, геноцидите и все такива неща.

    Коментиран от #15

    18:59 01.07.2026

  • 15 Бен Йауди

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Чфута е откривател единствено":

    По- добре ччифут ,от колкото ганьовец,който му се смее света ...

    Коментиран от #21, #25

    19:01 01.07.2026

  • 16 Мнение

    0 0 Отговор
    Не го откриха те, а един хоби археолог преди около 40 години. Те го откраднаха.

    19:04 01.07.2026

  • 17 Ма наф

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "целата":

    "вштммкдлндб"
    -ураааа успях да го дешифрирам. :-)

    19:07 01.07.2026

  • 18 Нотариус

    1 1 Отговор
    Тия скоро ще открият и завещанието от Бог ,че са единствените наследници на вселената , а не само на земята.

    19:08 01.07.2026

  • 19 Трол

    0 0 Отговор
    Хахаха

    19:12 01.07.2026

  • 20 ЕВРЕЙСКИ ИЗМИСЛИЦИ!

    3 1 Отговор
    Уважавам евреите, щото имат реални резултати във всяка една научна област, даже и в изпълнителското изкуство… Честно казано обаче ми омръзнаха техните измислици, ту открият кевота, ту останки от ковчега на Ной…някъде по Арарат… Никой сериозно информиран човек не отрича, че голяма част от стария завет отразява тяхната история, но това постоянно пробутване на сензации е жалък начин да създадеш сензации без сензация!

    19:12 01.07.2026

  • 21 Най-лошата комбинация

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бен Йауди":

    Чфут ганювец

    Коментиран от #24

    19:13 01.07.2026

  • 22 Тагава еврейска реликва

    2 3 Отговор
    не-съществува, по простата причина, че евреите се споменават за първи път на стела в края на 13-и век пр.н.е. като роби, в 10-и век пр.н.е. са изгонени с данайците от Египет от род Осоркон, който реално е Осокор, Сокор, Сокер, Сокар, на мизите мешуеш с бог Сакар-Арис. Ще минат дълги векове (тъмни), в които евреите и данайците ще се нагнездят на пеласгийските, български земи, и ще започне якото крадене на българската култура и вѣръ (варъ - горещина, зной, жаръ, аръ).

    19:17 01.07.2026

  • 23 Коста

    1 0 Отговор
    Четох изявление на възмутения Нетаняху как искали Йерусалим да се върне от евреите. Никой не казва че Йерусалим беше окупиран от евреите, никога не е бил техен и никой не им го е дал. Никой не е признал, че е техен.

    19:21 01.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бен Йауди":

    Ганьовец но не убиец евреин

    19:22 01.07.2026

  • 26 Хаберий

    1 1 Отговор
    Подли еврейски лъжи! Никакви евреи с такова име не са излизали от Египет. Тогава са ги наричали просто роби и прокажени от каменоломните в Египет. Етнонимът си получават едва след 500 години вследствие със съжителството на древните българи-авари-хиксоси, които са основали и владеели Йерусалим.

    19:23 01.07.2026

  • 27 Бен Йауди

    1 2 Отговор
    Събино ,дебеланкеее ,щома ма триеш ма . Отдолу как се протриваш сливата ,как смъъърди

    19:23 01.07.2026

  • 28 Читателка

    2 0 Отговор
    И защо трябва да лъжете в заглавието???? Пишете в него, че "Израелски учени твърдят, че са открили Ковчега на завета от Библията" и в последния абзац не просто пишете точно обратното, ами сте го и подчертали с удебелен шрифт: "...археолозите подчертават, че Ковчегът на завета не е открит..." Като ще пишете на библейски теми, поне имайте съвест да не лъжете така безочливо!

    19:28 01.07.2026

  • 29 Семирамида

    0 0 Отговор
    Айде сега,нова дъвка.Но е по-интересно от политиката.И да има измислици човек като се рови все научава нещо.

    19:31 01.07.2026