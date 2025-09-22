Виетнамският изпълнител Дък Фук спечели първото издание на „Интервизия“ – нов музикален конкурс, създаден в Русия като отговор на изключването ѝ от „Евровизия“ след началото на войната в Украйна. Сцената беше в подмосковната зала „Live Arena“, където 23 държави, основно съюзници или неутрални спрямо Русия, се състезаваха за награда от 30 милиона рубли (около 360 000 долара). Победата на Фук дойде с песента „Phù Đổng Thiên Vương“ – експлозивна комбинация от поп, рап и дъбстеп с мотиви от виетнамската митология, представена с пищна сценография и пироефекти. Киргизстан остана на второ място, а Катар – на трето.

Финалът обаче не мина без скандали. Американската участничка Васи, родена в Австралия, бе отстранена в последния момент. Организаторите обясниха, че решението е вследствие на „политически натиск“ от страна на австралийските власти. Преди нея участие трябваше да вземе певецът и продуцент Брандън Хауърд, който също се оттегли, посочвайки „семейни обстоятелства“. Васи отказа коментар пред медиите.

Руският представител, певецът Шаман, използва изявата си, за да призове журито да не оценява Русия, заявявайки, че самото домакинство на конкурса е достатъчна победа. Това изказване бе в тон с цялостната реторика на събитието, открито лично от президента Владимир Путин. В речта си той подчерта, че „Интервизия“ е сцена за автентични културни ценности, а външният министър Сергей Лавров обяви, че там „няма да има извращения или подигравки с човешката природа“ – директна критика към либералния характер на „Евровизия“.

Новата „Интервизия“ възражда едноименното съветско състезание от 70-те години, но този път с амбицията да наложи алтернативен културен модел, подчертано различен от западния. Съставът на журито – представители на всяка участваща страна, избрани главно от държавни институции – и акцентът върху „традиционните ценности“ ясно показват, че конкурсът е замислен не само като музикална надпревара, а като културно-политическа платформа. Победата на Дък Фук носи престиж на Виетнам, но също така изпълнява ролята на символичен жест – легитимация на инициативата в очите на международната публика, към която Русия все още иска да отправя послания.