Виетнамец е първият победител в руската версия на "Евровизия" - „Интервизия“

22 Септември, 2025 09:56 557 7

Големият победител спечели 30 милиона рубли

Виетнамец е първият победител в руската версия на "Евровизия" - „Интервизия“ - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Виетнамският изпълнител Дък Фук спечели първото издание на „Интервизия“ – нов музикален конкурс, създаден в Русия като отговор на изключването ѝ от „Евровизия“ след началото на войната в Украйна. Сцената беше в подмосковната зала „Live Arena“, където 23 държави, основно съюзници или неутрални спрямо Русия, се състезаваха за награда от 30 милиона рубли (около 360 000 долара). Победата на Фук дойде с песента „Phù Đổng Thiên Vương“ – експлозивна комбинация от поп, рап и дъбстеп с мотиви от виетнамската митология, представена с пищна сценография и пироефекти. Киргизстан остана на второ място, а Катар – на трето.

Финалът обаче не мина без скандали. Американската участничка Васи, родена в Австралия, бе отстранена в последния момент. Организаторите обясниха, че решението е вследствие на „политически натиск“ от страна на австралийските власти. Преди нея участие трябваше да вземе певецът и продуцент Брандън Хауърд, който също се оттегли, посочвайки „семейни обстоятелства“. Васи отказа коментар пред медиите.

Руският представител, певецът Шаман, използва изявата си, за да призове журито да не оценява Русия, заявявайки, че самото домакинство на конкурса е достатъчна победа. Това изказване бе в тон с цялостната реторика на събитието, открито лично от президента Владимир Путин. В речта си той подчерта, че „Интервизия“ е сцена за автентични културни ценности, а външният министър Сергей Лавров обяви, че там „няма да има извращения или подигравки с човешката природа“ – директна критика към либералния характер на „Евровизия“.

Новата „Интервизия“ възражда едноименното съветско състезание от 70-те години, но този път с амбицията да наложи алтернативен културен модел, подчертано различен от западния. Съставът на журито – представители на всяка участваща страна, избрани главно от държавни институции – и акцентът върху „традиционните ценности“ ясно показват, че конкурсът е замислен не само като музикална надпревара, а като културно-политическа платформа. Победата на Дък Фук носи престиж на Виетнам, но също така изпълнява ролята на символичен жест – легитимация на инициативата в очите на международната публика, към която Русия все още иска да отправя послания.


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    4 МИЛИАРДА ЗРИТЕЛИ
    .... СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ЩЕ Е В САУДИТСКА АРАБИЯ :)
    ......
    ВАЙ , САУДИТИТЕ ПО МАЛКИ ТАЛИБАНИ ОТ
    ХОДЖИТЕ ОТ ДПС НОВО НАЧАЛО:)

    10:01 22.09.2025

  • 2 Ганьо-Лапнишарански без вода

    6 2 Отговор
    Обратните, перверзните и сатанистите нямат място там. На това ли му викате политически зависим конкурс?
    Следващите изречения ако напиша ще ме изтриете, затова спирам до тук.

    10:10 22.09.2025

  • 3 слабо

    5 3 Отговор
    Виетнам са се пострали с шоуто, ама малко ретро ми се види. Къде са модерните елементи като тайната вечеря на олимпиадта в Париж или някои от изпълненията на Евровизия?

    10:12 22.09.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    Вече ще има какво да гледам, вместо еврогейвизия🥰

    10:20 22.09.2025

  • 5 Рамбо

    1 0 Отговор
    Ако не е виетнамец, ще е северно-корееца или китаец. Това са новите славяни, които ще осеминяват мамашите.

    10:26 22.09.2025

  • 6 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Победителят е джендър отвсякъде. Бензиностанцията отново се издъни.

    10:29 22.09.2025

  • 7 Последния Шоп

    0 0 Отговор
    Отивам да паля свещ,че се отървахме от руските комунистически изцепки !!!

    10:32 22.09.2025