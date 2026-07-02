Анелия празнува 44-и рожден ден с огнена визия (СНИМКИ)

На 1 юли фолк певицата Анелия празнува най-личния си празник. Хитовата изпълнителка навършва 44 години и отбеляза специалния повод с усмивка, благодарност и впечатляваща нова фотосесия, на която направи нещо, от което обичайно се въздържа - да покаже плът и то бюста си.

Дълбокото деколте на изпълнителката веднага прикова погледите на последователите и феновете си. Анелия заложи на дълга стилна рокля в тъмно оранжево, която подчерта безупречната ѝ фигура. Визията бе допълнена от внимателно подбрани сребърни бижута, които не отвличат вниманието твърде много.

За 44-ия си рожден ден Анелия сподели и лично послание, изпълнено с благодарност и равносметка.

„Още една година… и още един повод да бъда благодарна.

Посрещам рождения си ден с усмивка, спокойствие и сърце, изпълнено с благодарност. Благодаря за всички уроци, за хората, които са до мен, за любовта, която получавам, и за възможността да мечтая още по-смело.

Пожелавам си здраве, вътрешен мир, вдъхновение и още много красиви моменти, които да споделям с любимите си хора.

Добре дошла, нова моя година!“, заявява с готовност Анелия, готова за нови изживявания.