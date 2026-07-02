Анелия празнува 44-и рожден ден с огнена визия (СНИМКИ)

На 1 юли фолк певицата Анелия празнува най-личния си празник. Хитовата изпълнителка навършва 44 години и отбеляза специалния повод с усмивка, благодарност и впечатляваща нова фотосесия, на която направи нещо, от което обичайно се въздържа - да покаже плът и то бюста си.
Дълбокото деколте на изпълнителката веднага прикова погледите на последователите и феновете си. Анелия заложи на дълга стилна рокля в тъмно оранжево, която подчерта безупречната ѝ фигура. Визията бе допълнена от внимателно подбрани сребърни бижута, които не отвличат вниманието твърде много.
За 44-ия си рожден ден Анелия сподели и лично послание, изпълнено с благодарност и равносметка.
„Още една година… и още един повод да бъда благодарна.
Посрещам рождения си ден с усмивка, спокойствие и сърце, изпълнено с благодарност. Благодаря за всички уроци, за хората, които са до мен, за любовта, която получавам, и за възможността да мечтая още по-смело.
Пожелавам си здраве, вътрешен мир, вдъхновение и още много красиви моменти, които да споделям с любимите си хора.
Добре дошла, нова моя година!“, заявява с готовност Анелия, готова за нови изживявания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аналлия е
13:01 02.07.2026
2 Тази ми пя
13:01 02.07.2026
3 Марин Мартинов Марто
Коментиран от #11
13:04 02.07.2026
4 Тая мургавелка
13:07 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хуманоид
13:17 02.07.2026
7 ПРЕКРАСНО ПОЖЕЛАНИЕ!
13:51 02.07.2026
8 Мдаа
14:02 02.07.2026
9 Тая ши я карам............
14:41 02.07.2026
10 Анти чалга
15:22 02.07.2026
11 ами,
До коментар #3 от "Марин Мартинов Марто":Тя е джуревка логично е да е мургава и глуповата.Ама Коко Динев навремето не подбираше.
15:51 02.07.2026