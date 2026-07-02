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Анелия празнува 44-и рожден ден с огнена визия (СНИМКИ)

Анелия празнува 44-и рожден ден с огнена визия (СНИМКИ)

2 Юли, 2026 12:58 1 719 11

  • анелия-
  • певица-
  • поп фолк-
  • рокля-
  • рожден ден-
  • визия

Певицата сподели нова фотосесия, на която разкри повече плът от обикновено

Анелия празнува 44-и рожден ден с огнена визия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 1 юли фолк певицата Анелия празнува най-личния си празник. Хитовата изпълнителка навършва 44 години и отбеляза специалния повод с усмивка, благодарност и впечатляваща нова фотосесия, на която направи нещо, от което обичайно се въздържа - да покаже плът и то бюста си.

Дълбокото деколте на изпълнителката веднага прикова погледите на последователите и феновете си. Анелия заложи на дълга стилна рокля в тъмно оранжево, която подчерта безупречната ѝ фигура. Визията бе допълнена от внимателно подбрани сребърни бижута, които не отвличат вниманието твърде много.

За 44-ия си рожден ден Анелия сподели и лично послание, изпълнено с благодарност и равносметка.

„Още една година… и още един повод да бъда благодарна.

Посрещам рождения си ден с усмивка, спокойствие и сърце, изпълнено с благодарност. Благодаря за всички уроци, за хората, които са до мен, за любовта, която получавам, и за възможността да мечтая още по-смело.

Пожелавам си здраве, вътрешен мир, вдъхновение и още много красиви моменти, които да споделям с любимите си хора.

Добре дошла, нова моя година!“, заявява с готовност Анелия, готова за нови изживявания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аналлия е

    25 1 Отговор
    Естествено природно много тъъъпа. Благодаря ти, вселена, бау!

    13:01 02.07.2026

  • 2 Тази ми пя

    15 2 Отговор
    седнала на коляното за 10 лева в Тони 2000 преди 25 години

    13:01 02.07.2026

  • 3 Марин Мартинов Марто

    24 1 Отговор
    Малко мяза на леля от малцинствата, бая е черна, с вежди на Леонид Брежнев. За акъла й - мълча.

    Коментиран от #11

    13:04 02.07.2026

  • 4 Тая мургавелка

    24 1 Отговор
    куха дойде от старозагорско и такава си остана !

    13:07 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хуманоид

    15 2 Отговор
    Най-грозни в галактиката са чалга хуманоидите в България. В Андромеда имало и един по-грозен, но независими източници не са го потвърдили.

    13:17 02.07.2026

  • 7 ПРЕКРАСНО ПОЖЕЛАНИЕ!

    10 0 Отговор
    АЗ пък си пожелавам такива като нея и тя самата, да спрат да пеят чалга и да изпълняват нещо по-смислено!

    13:51 02.07.2026

  • 8 Мдаа

    13 0 Отговор
    Цената й пада, с нарастване на годините

    14:02 02.07.2026

  • 9 Тая ши я карам............

    3 0 Отговор
    Само в двуцевката

    14:41 02.07.2026

  • 10 Анти чалга

    2 0 Отговор
    Важна информация но само за любителите на пародията чалга.

    15:22 02.07.2026

  • 11 ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Марин Мартинов Марто":

    Тя е джуревка логично е да е мургава и глуповата.Ама Коко Динев навремето не подбираше.

    15:51 02.07.2026