Валя Балканска се оплака от пенсията си от 340 евро

От 1 юли пенсиите в България се увеличават със 7,8 процента съгласно швейцарското правило. Според наличната информация повишението вече е „изядено“ от галопиращата инфлация и растящите цени. Народната певица Валя Балканска разказва как живее у нас с една пенсия.
„Аз съм с много „високата“ пенсия от 340 евро, но и да се оплаквам и да не се оплаквам, няма кой да ме чуе. Който има висока заплата или получава голяма пенсия, не му пука за пенсионерите, които трябва да живеят с 300 евро на месец. Ние се борим с живота!
Днес, ако имаш, за утре се надяваш. Като си платя тока, водата и телефоните, няма нужда да ви обяснявам с какво карам месеца. Ама жива и здрава и да съм, не се оплаквам, не търся и не искам.
Навремето, когато бях със 120 лв. пенсия, ми предоставиха персонална от 700 лв. заради моите заслуги за българската култура. Много хора бяха против, че се възползвам от преференции, но сега, след влизането на еврото, тя е 340 евро. Ако има – има, като няма, ще се мре и това е!“, разказва с горчивина в гласа 84-годишната народна певица пред „Ретро“.
„Всеки трябва да има акъл в главата и да прецени кой какво заслужава! Аз не съм човекът, дето да каже, че заслужавам. Макар че винаги съм творила и пяла в името на България, обичам си народа – затова заставам на сцената. Та, ако преценят, че съм заслужила с нещо, да помислят. Ако ли не, да не ме закачат!
Имам деца и близки, обичаме се много, но всеки си е хванал пътя и не искам да ги занимавам. Ако мога сама да се боря с живота, ще го правя, ако ли не – лягам и дотам! Ние сме жилав и търпелив народ!
Все още пея по сцените, като се изправя някъде, народът ме приема. Не са ми малко годините, но не отказвам участие. Дадох каквото можах, оттук нататък Божа работа!“, допълва обичаната певица.
Гласът на Валя Балканска стигна и отвъд Земята – песента „Излел е Делю хайдутин“ в нейно изпълнение е част от Златната плоча, поставена на американските космически апарати „Вояджър 1“ и „Вояджър 2“.
Кариерата на изпълнителката започва през 1960 г., когато става солистка в Държавен ансамбъл за народни песни и танци „Родопи“ – Смолян. През 2002 г. тя получава орден „Стара планина“ за постижения в областта на певческото изкуство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
16:59 02.07.2026
2 Колко да се борят
Щом е жива все ще пее и ще живее като всички певци
Глас да има !!!
17:04 02.07.2026
3 Валяяя, Валя
17:07 02.07.2026
4 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Като останеш гладен, след време ще рекламираш и Асан дисагите, затова не се прави на гУмен
17:09 02.07.2026
5 Балканска се оплака от пенсията си
и че нап не ги преследва разни певачки и разни играчки н древни професии и подобни
като яки глоби за пишман дюкянджиите че не издал мижав касов бон
17:10 02.07.2026
6 Ами
Коментиран от #10
17:12 02.07.2026
7 Герги
Коментиран от #12, #19
17:12 02.07.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
17:17 02.07.2026
9 Факт
Коментиран от #20
17:18 02.07.2026
10 Браво !
До коментар #6 от "Ами":Много точно! Никой не е доволен от нищо , обаче не става от дивана.
17:19 02.07.2026
11 Айше
17:20 02.07.2026
12 охоооооо
До коментар #7 от "Герги":Те комунистите се раждат с този ген, да крадат всичко чуждо......Навремето като открадват властта, и почват с кражбите. Първо почват с човешките животи, после на същите парите, имуществото, и после на нарада нивите, до последното им животните....и така и до днес, утре, вдругиден....
17:20 02.07.2026
13 Боко Мутрата и Сие
17:21 02.07.2026
14 Мнение
17:23 02.07.2026
15 слушател
17:24 02.07.2026
16 5678
17:24 02.07.2026
17 Хаха
17:28 02.07.2026
18 Абсурдистан
17:29 02.07.2026
19 от войяджер
До коментар #7 от "Герги":Песента не е за особени заслуги, а част от развитието на музиката на планетата. Нещо като далечна предкласика. Има стотици записи там. И това не е предмет за хвалби. Ще получава толкова, за колкото се е осигурявала. Зоа всеки пленум или конгрес на БКП скачаха по сцените, а сега плачат...
17:30 02.07.2026
20 Маринов
До коментар #9 от "Факт":Жената не хленчи! Само споделя. Не й се бъркайте в хонорарите. Научете се да пеете като нея, да ви пратят в космоса на запис и чакайте д големите дисаги. Сега е капитализъм, сам си правиш договор или менажерът ти.
Да е жива и здрава! Да пее, за радост на хората! Халал да са й парите извън пенсията! Би било добре и децата да й помагат: да й плащат ток, вода, телефони. Хей, това е Валя Балканска!
17:30 02.07.2026
21 анонимен
17:32 02.07.2026
22 Обръщаме страницата за злосторниците
17:33 02.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бойко Българоубиец
17:59 02.07.2026
25 Или и тя?
18:06 02.07.2026
26 Ролан
18:12 02.07.2026