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Валя Балканска се оплака от пенсията си от 340 евро

Валя Балканска се оплака от пенсията си от 340 евро

2 Юли, 2026 16:58 1 033 26

  • валя балканска-
  • певица-
  • народна певица-
  • пенсионер-
  • пенсия

Живата легенда заяви, че пенсионерите у нас "се борят с живота"

Валя Балканска се оплака от пенсията си от 340 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От 1 юли пенсиите в България се увеличават със 7,8 процента съгласно швейцарското правило. Според наличната информация повишението вече е „изядено“ от галопиращата инфлация и растящите цени. Народната певица Валя Балканска разказва как живее у нас с една пенсия.

„Аз съм с много „високата“ пенсия от 340 евро, но и да се оплаквам и да не се оплаквам, няма кой да ме чуе. Който има висока заплата или получава голяма пенсия, не му пука за пенсионерите, които трябва да живеят с 300 евро на месец. Ние се борим с живота!

Днес, ако имаш, за утре се надяваш. Като си платя тока, водата и телефоните, няма нужда да ви обяснявам с какво карам месеца. Ама жива и здрава и да съм, не се оплаквам, не търся и не искам.

Навремето, когато бях със 120 лв. пенсия, ми предоставиха персонална от 700 лв. заради моите заслуги за българската култура. Много хора бяха против, че се възползвам от преференции, но сега, след влизането на еврото, тя е 340 евро. Ако има – има, като няма, ще се мре и това е!“, разказва с горчивина в гласа 84-годишната народна певица пред „Ретро“.

„Всеки трябва да има акъл в главата и да прецени кой какво заслужава! Аз не съм човекът, дето да каже, че заслужавам. Макар че винаги съм творила и пяла в името на България, обичам си народа – затова заставам на сцената. Та, ако преценят, че съм заслужила с нещо, да помислят. Ако ли не, да не ме закачат!

Имам деца и близки, обичаме се много, но всеки си е хванал пътя и не искам да ги занимавам. Ако мога сама да се боря с живота, ще го правя, ако ли не – лягам и дотам! Ние сме жилав и търпелив народ!

Все още пея по сцените, като се изправя някъде, народът ме приема. Не са ми малко годините, но не отказвам участие. Дадох каквото можах, оттук нататък Божа работа!“, допълва обичаната певица.

Гласът на Валя Балканска стигна и отвъд Земята – песента „Излел е Делю хайдутин“ в нейно изпълнение е част от Златната плоча, поставена на американските космически апарати „Вояджър 1“ и „Вояджър 2“.

Кариерата на изпълнителката започва през 1960 г., когато става солистка в Държавен ансамбъл за народни песни и танци „Родопи“ – Смолян. През 2002 г. тя получава орден „Стара планина“ за постижения в областта на певческото изкуство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 9 Отговор
    Тя май рекламираше еврото.

    Коментиран от #4

    16:59 02.07.2026

  • 2 Колко да се борят

    24 1 Отговор
    Тя си има от хонорари цял живот
    Щом е жива все ще пее и ще живее като всички певци
    Глас да има !!!

    17:04 02.07.2026

  • 3 Валяяя, Валя

    10 3 Отговор
    Спомни си приказката Сшт на гладен не вярвааааа,сестро. Народа е казал, ако искаш да ядеш, иди при жената на бедния. Ако искаш да @беш, иди при жената на богатия

    17:07 02.07.2026

  • 4 Град Козлодуй

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като останеш гладен, след време ще рекламираш и Асан дисагите, затова не се прави на гУмен

    17:09 02.07.2026

  • 5 Балканска се оплака от пенсията си

    21 8 Отговор
    ама от хонорарите не се оплака които не е отчитала
    и че нап не ги преследва разни певачки и разни играчки н древни професии и подобни
    като яки глоби за пишман дюкянджиите че не издал мижав касов бон

    17:10 02.07.2026

  • 6 Ами

    7 5 Отговор
    Да излезне и тя като Делю Хайдутин.Както казвал един комунист, като не сте доволни, борете се.

    Коментиран от #10

    17:12 02.07.2026

  • 7 Герги

    15 8 Отговор
    Направих си труда да потърся в нета какво е получавала през комунизма,нищо не е получавала.Концертите в чужбина,дарения и преводи във валута са отивали в Концертна дирекция,на нея са и плащали заплата и прословутите медали и грамоти...Дори не са и казали 1е през 1977 год.с Вояджър нейната песен Излел Делю......обикаля Космоса......разбрала е после...Комунисти крадци..

    Коментиран от #12, #19

    17:12 02.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 6 Отговор
    Да не се оплаква ,а да се кълчи и да пее Бангаранга!Слаф Трифонсон може да и стане менажер ,той ги разбира тея работи.🦍🦍🦍🥳🤣👍

    17:17 02.07.2026

  • 9 Факт

    17 4 Отговор
    Засрамете се, бе ЗНАТНИ хора! Стига сте хленчили!Само на един концерт да участвате, ще изкарате годишната пенсия на 10 пенсионера... А, сватби и други?! И това, цял живот... Баста, лакомии лицемерни!

    Коментиран от #20

    17:18 02.07.2026

  • 10 Браво !

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Много точно! Никой не е доволен от нищо , обаче не става от дивана.

    17:19 02.07.2026

  • 11 Айше

    4 5 Отговор
    Да ходи по участия и стига е мрънкала, че нищо не й се разбира като запее.

    17:20 02.07.2026

  • 12 охоооооо

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Герги":

    Те комунистите се раждат с този ген, да крадат всичко чуждо......Навремето като открадват властта, и почват с кражбите. Първо почват с човешките животи, после на същите парите, имуществото, и после на нарада нивите, до последното им животните....и така и до днес, утре, вдругиден....

    17:20 02.07.2026

  • 13 Боко Мутрата и Сие

    16 1 Отговор
    Валя Балканска социална слаба, Софи Маринова милионерка! Време Мутренско, чалгарско!

    17:21 02.07.2026

  • 14 Мнение

    13 3 Отговор
    Харесвам я, но като не си е внасяла осигуровки е така. Всичките звезди си вземат хонорарите, а после " олеле".

    17:23 02.07.2026

  • 15 слушател

    8 3 Отговор
    Ако си плащаше осигуровките към хонорарите сега щеше да е на макс. Куха и безсмислена статия.

    17:24 02.07.2026

  • 16 5678

    3 2 Отговор
    Когато е била млада и предполагам сексапилна да си е изкарвала допълнителни доходи за старини сега е късно

    17:24 02.07.2026

  • 17 Хаха

    5 1 Отговор
    Прочетете баснята "Щурец и мравка".Който работи,яде.Който пял,после гладува.

    17:28 02.07.2026

  • 18 Абсурдистан

    2 3 Отговор
    Позорно! Стадо!

    17:29 02.07.2026

  • 19 от войяджер

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Герги":

    Песента не е за особени заслуги, а част от развитието на музиката на планетата. Нещо като далечна предкласика. Има стотици записи там. И това не е предмет за хвалби. Ще получава толкова, за колкото се е осигурявала. Зоа всеки пленум или конгрес на БКП скачаха по сцените, а сега плачат...

    17:30 02.07.2026

  • 20 Маринов

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Жената не хленчи! Само споделя. Не й се бъркайте в хонорарите. Научете се да пеете като нея, да ви пратят в космоса на запис и чакайте д големите дисаги. Сега е капитализъм, сам си правиш договор или менажерът ти.
    Да е жива и здрава! Да пее, за радост на хората! Халал да са й парите извън пенсията! Би било добре и децата да й помагат: да й плащат ток, вода, телефони. Хей, това е Валя Балканска!

    17:30 02.07.2026

  • 21 анонимен

    8 2 Отговор
    Да не се оплаква.Валя Балканска продължава да пее по концерти из страната и хонорарите и са много по големи от пенсията.

    17:32 02.07.2026

  • 22 Обръщаме страницата за злосторниците

    0 1 Отговор
    Съд до дупка с чси

    17:33 02.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Ако гласува за мене ще й добавя още 20 евро ама еднократно 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:59 02.07.2026

  • 25 Или и тя?

    1 0 Отговор
    Питане? Осигурявала ли се е на база хонорарите? Или и тя като естрадните певачки чака-рака?

    18:06 02.07.2026

  • 26 Ролан

    0 0 Отговор
    Ние сме народ и държава на изчезване,така че НОИ ще го закрият и пенсиите ще ги смятаме в турски лири 🤣

    18:12 02.07.2026