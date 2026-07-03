Бен Афлек излезе на разходка със 17-годишния Фин

Холивудският актьор Бен Афлек беше забелязан на рядка публична разходка в компанията на своето средно дете – 17-годишния Фин Афлек. Папараци уловиха баща и син (както се самоопределя тийнейджърът) по време на уикенд среща за обяд в популярното заведение „Farmshop“ в Санта Моника, Лос Анджелис, пише instyle.com.

Двамата направиха впечатление с координирания си външен вид. 53-годишният носител на „Оскар“ носеше раирана риза с широки дънки и бели маратонки, докато Фин заложи на къси деним панталони (шорти тип jorts) и синя тениска без ръкави. Прави впечатление, че тийнейджърът е сменил дългата си коса от миналото с модерна прическа на бретон.

Снимка: Интернет

Срещата им се случва само броени дни след като Фин беше забелязан на концерт на Ариана Гранде в Лос Анджелис, придружен от бившата съпруга на Афлек – поп дивата Дженифър Лопес, и нейното дете Оскар.

Припомняме, че Фин е средното от трите деца на Бен Афлек от брака му с актрисата Дженифър Гарнър (двамата имат още Виолет на 20 г. и Самюел на 14 г.). Роден с името Серафина Роуз, тийнейджърът официално представи новата си идентичност и името Фин през април 2024 г. по време на възпоменателната служба за своя дядо. Оттогава насам Афлек и Гарнър категорично подкрепят избора му и поддържат отлични родителски отношения в името на децата си.