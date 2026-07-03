Новини
Любопитно »
Бен Афлек излезе на разходка със 17-годишния Фин

Бен Афлек излезе на разходка със 17-годишния Фин

3 Юли, 2026 12:45 455 2

  • бен афлек-
  • фин афлек-
  • разходка

Актьорът и неговото небинарно дете демонстрираха сходен стил по време на рядка поява в Лос Анджелис

Бен Афлек излезе на разходка със 17-годишния Фин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Бен Афлек беше забелязан на рядка публична разходка в компанията на своето средно дете – 17-годишния Фин Афлек. Папараци уловиха баща и син (както се самоопределя тийнейджърът) по време на уикенд среща за обяд в популярното заведение „Farmshop“ в Санта Моника, Лос Анджелис, пише instyle.com.

Двамата направиха впечатление с координирания си външен вид. 53-годишният носител на „Оскар“ носеше раирана риза с широки дънки и бели маратонки, докато Фин заложи на къси деним панталони (шорти тип jorts) и синя тениска без ръкави. Прави впечатление, че тийнейджърът е сменил дългата си коса от миналото с модерна прическа на бретон.

Бен Афлек излезе на разходка със 17-годишния Фин
Снимка: Интернет

Срещата им се случва само броени дни след като Фин беше забелязан на концерт на Ариана Гранде в Лос Анджелис, придружен от бившата съпруга на Афлек – поп дивата Дженифър Лопес, и нейното дете Оскар.

Припомняме, че Фин е средното от трите деца на Бен Афлек от брака му с актрисата Дженифър Гарнър (двамата имат още Виолет на 20 г. и Самюел на 14 г.). Роден с името Серафина Роуз, тийнейджърът официално представи новата си идентичност и името Фин през април 2024 г. по време на възпоменателната служба за своя дядо. Оттогава насам Афлек и Гарнър категорично подкрепят избора му и поддържат отлични родителски отношения в името на децата си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Бравос !🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🍌🖕

    12:50 03.07.2026

  • 2 Леле Мале

    0 0 Отговор
    Какъв е този 17 годишен тра-ла-ла, аз на 17 имах мустаци по-големи от тезина Бен на снимката :D

    13:04 03.07.2026