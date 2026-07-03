От „Топ Гън“ до почетния „Оскар“: Том Круз на 64 г.

Том Круз навършва 64 години днес – възраст, на която повечето холивудски екшън звезди вече гледат към по-спокойни роли, но не и актьорът, който от десетилетия превръща всяка своя премиера в събитие. Роден на 3 юли 1962 г. в Сиракюз, щата Ню Йорк, Круз прави екранния си дебют едва 19-годишен във филма „Безкрайна любов“, а малко по-късно „Рискован бизнес“ и „Топ Гън“ го изстрелват сред най-разпознаваемите лица на американското кино.

Кариерата му е рядък пример за звездна траектория без дълги паузи. През 80-те той се превръща в идол на цяло поколение, през 90-те доказва, че може да бъде и драматичен актьор във филми като „Роден на 4 юли“, „Джери Магуайър“ и „Магнолия“, а след 1996 г. сам изгражда една от най-успешните екшън поредици в историята – „Мисията невъзможна“. Академията припомня, че именно за „Роден на 4 юли“, „Джери Магуайър“ и „Магнолия“ той получава актьорски номинации за „Оскар“, а като продуцент е номиниран и за „Топ Гън: Маверик“.

Любопитен факт от биографията му е, че като дете Круз е диагностициран с дислексия. Според профила му в проекта DyslexiaHelp на Университета на Мичиган той дълго се е опитвал да крие трудностите си с четенето, но по-късно развива силно визуален начин на учене и подготовка за ролите. Този детайл често се посочва като част от обяснението за необичайната му дисциплина и почти обсесивна подготовка преди снимки.

Още по-необичайна е репутацията му на актьор, който отказва да делегира риска. Круз е известен с това, че сам изпълнява голяма част от каскадите си – от висене по фасадата на Бурж Халифа до летене с хеликоптер и самолети. В интервю за People той обяснява, че гледа на всяко ново умение като на инструмент, който някой ден може да използва в киното – било то пилотиране, парашутизъм, танци или пиано.

Последните години отново поставиха Том Круз в центъра на филмовите новини. През 2025 г. той получи почетен „Оскар“ на 16-ите Governors Awards – признание за приноса му към киното, към театралното изживяване и към каскадьорската общност. Академията го определи като един от най-разпознаваемите и касово успешни актьори на всички времена.

Същата година Круз се завърна на фестивала в Кан с „Мисията невъзможна: Възмездие“, представен извън конкурсната програма. Кан описа филма като осмата и потенциално финална част от легендарната екшън поредица, започнала през 1996 г. с филма на Брайън де Палма.

Най-актуалният проект около него е „Digger“ – новият филм на Алехандро Гонсалес Иняриту, в който Круз изглежда почти неузнаваем. Лентата е описвана като черна комедия „с катастрофални пропорции“, а героят му е Дигър Рокуел – могъщ петролен магнат, който се опитва да докаже, че е спасител на човечеството, след като сам е отприщил екологична катастрофа. Филмът бележи първото му сътрудничество с Иняриту и първата му роля извън франчайзите „Мисията невъзможна“ и „Топ Гън“ от 2017 г. насам.

Тийзърът на „Digger“, пуснат в края на юни, вече предизвика полярни реакции. Вместо стандартна реклама на нов филм, първите му минути представляват ретроспекция на 46-годишната кариера на Круз – от „Рискован бизнес“ и „Рейнман“ до „Мисията невъзможна“. Според People част от феновете са останали объркани, докато други са приели трейлъра като смел жест към статута му на самостоятелна кино институция.

На хоризонта е и „Топ Гън 3“. Paramount потвърди на CinemaCon 2026, че третият филм от поредицата е официално в разработка, сценарият вече се подготвя, а Круз и продуцентът Джери Брукхаймър отново ще работят заедно. Засега проектът няма обявен режисьор, но новината е достатъчна, за да върне Маверик отново в центъра на вниманието.

През 2027 г. се очаква биографията „Tom Cruise: A Life“ на Джеф Бенедикт – неоторизирана книга, която обещава подробен поглед към кариерата, личния живот и публичните митове около актьора.

Том Круз остава рядка фигура в Холивуд – едновременно продукт на класическата звездна система и човек, който продължава да я променя. На 64 г. той не просто отбелязва поредния рожден ден, а влиза в нов етап от кариерата си: с почетен „Оскар“, нов авторски проект, подготвян трети „Топ Гън“ и имидж на актьор, който все още вярва, че най-голямото кино трябва да се случва на голям екран.