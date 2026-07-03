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Емилия с откровено признание: Скромността не ми донесе нищо (ВИДЕО)

Емилия с откровено признание: Скромността не ми донесе нищо (ВИДЕО)

3 Юли, 2026 14:58 1 239 13

  • емилия-
  • поп фолк-
  • певица-
  • признание

Емилия сподели, че е посветила нова песен на съпруга си Жорж Башур - "Седем години"

Емилия с откровено признание: Скромността не ми донесе нищо (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емилия разкри душата си и върна лентата в откровено интервю в „Преди обед“, в което говори за любовта, семейството, сцената и уроците, които е научила през годините. Певицата сподели, че според нея за любовта няма точна формула и може да се появи във всеки етап от живота — дори и на 60. Тя също така призна, че понякога тя носи и болка.

„Направете любовта такава, каквато искате във вашите мечти“, съветва Емилия към феновете си и телевизионните зрители.

За първи път тя разкри и личен жест към съпруга си Жорж Башур. Посветила му е песен, озаглавена „Седем години“. По думите ѝ тя е създадена в период, когато двамата били силно влюбени, но връзката им изглеждала почти невъзможна. Днес Емилия и Жорж са заедно от 9 години. Певицата призна, че има идея кога песента ще бъде представена официално, но засега предпочита да запази това в тайна.

Певицата обърна внимание и на промяната в характера си през годините. Тя призна, че дълго време е била свита и прекалено скромна, но това не ѝ е помогнало. „Бях свита и скромна, но тази скромност не ми донесе нищо“, заяви певицата.

Днес тя смята, че човек трябва да бъде по-настъпателен и да отстоява себе си. По думите ѝ е загубила много време в очакване „и нейното време да дойде“.

Емилия призна още, че към известните личности винаги има големи очаквания, но вярва, че публиката може да прощава грешки. Тя обаче не иска да живее единствено, за да се харесва на всички.

В момента мечтите ѝ са свързани най-вече със семейството. Певицата обича да пътува с децата и съпруга си, а когато може, взима със себе си и майка си, защото иска да ѝ осигури спокойни и хубави старини.

„Научих се да живея правилно“, казва днес Емилия.

От 18 юли тя излиза в отпуск и планира за един месец да се откъсне напълно от работата. По време на почивка певицата оставя телефона и посвещава времето си на децата и Жорж, за когото признава, че често остава пренебрегнат, без да го заслужава.

„Толкова бих искала да съм на 18 години“, каза Емилия и добави: „С този акъл обаче“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    18 0 Отговор
    Жорш БАХУР.

    15:00 03.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 0 Отговор
    Платени жрици на любовта които си мислятхче могат да пеят

    15:02 03.07.2026

  • 3 Само

    25 1 Отговор
    Някой тъп като камилар или мутра, може да реши, че фалшивата селяндурка е някакъв трофей!

    15:03 03.07.2026

  • 4 Чак пък скромна

    30 1 Отговор
    Като я проверих набързо, има голи снимки за списания. Прозрачни дрехи и без сутиен, по дискотеки пее. Деца от различни мъже и бракове. Думата скромна, нещо много криво я разбират.

    15:04 03.07.2026

  • 5 Гост

    10 0 Отговор
    И авторката е много скромна, това ми прави впечатление.

    15:05 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Отново към изтривачите - хайде моля да кажете, кое точно е нарушението на правилата, за да изтриете коментара?!!!

    Това си го записвам със скрийншот и един хубав ден ще ви го навра в лицата в съда, защото безобразно погазвате всички регулации! После да няма сърдити моля!

    15:09 03.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЕМИЛ!

    4 1 Отговор
    Тази, след като изпя първата си песен, нищо повече не е изпяла…долна чалга…нещо като москвичите…има кой да ги купува, що да не ги правим, са всичките й останали песни!!

    15:37 03.07.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    И аз, но винаги минава много време, преди да се завърти колелото.

    15:43 03.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    МЪКАААААА

    15:44 03.07.2026

  • 13 Само в ьзь

    5 1 Отговор
    Отпрет не искам

    16:02 03.07.2026