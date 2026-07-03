Емилия с откровено признание: Скромността не ми донесе нищо (ВИДЕО)

Емилия разкри душата си и върна лентата в откровено интервю в „Преди обед“, в което говори за любовта, семейството, сцената и уроците, които е научила през годините. Певицата сподели, че според нея за любовта няма точна формула и може да се появи във всеки етап от живота — дори и на 60. Тя също така призна, че понякога тя носи и болка.

„Направете любовта такава, каквато искате във вашите мечти“, съветва Емилия към феновете си и телевизионните зрители.

За първи път тя разкри и личен жест към съпруга си Жорж Башур. Посветила му е песен, озаглавена „Седем години“. По думите ѝ тя е създадена в период, когато двамата били силно влюбени, но връзката им изглеждала почти невъзможна. Днес Емилия и Жорж са заедно от 9 години. Певицата призна, че има идея кога песента ще бъде представена официално, но засега предпочита да запази това в тайна.

Певицата обърна внимание и на промяната в характера си през годините. Тя призна, че дълго време е била свита и прекалено скромна, но това не ѝ е помогнало. „Бях свита и скромна, но тази скромност не ми донесе нищо“, заяви певицата.

Днес тя смята, че човек трябва да бъде по-настъпателен и да отстоява себе си. По думите ѝ е загубила много време в очакване „и нейното време да дойде“.

Емилия призна още, че към известните личности винаги има големи очаквания, но вярва, че публиката може да прощава грешки. Тя обаче не иска да живее единствено, за да се харесва на всички.

В момента мечтите ѝ са свързани най-вече със семейството. Певицата обича да пътува с децата и съпруга си, а когато може, взима със себе си и майка си, защото иска да ѝ осигури спокойни и хубави старини.

„Научих се да живея правилно“, казва днес Емилия.

От 18 юли тя излиза в отпуск и планира за един месец да се откъсне напълно от работата. По време на почивка певицата оставя телефона и посвещава времето си на децата и Жорж, за когото признава, че често остава пренебрегнат, без да го заслужава.

„Толкова бих искала да съм на 18 години“, каза Емилия и добави: „С този акъл обаче“.