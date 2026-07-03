Сузанита трогна мрежата с лична изповед за болката и раните (СНИМКИ)

Сузанита разтърси социалните мрежи с любопитна и емоционална публикация, която моментално привлече вниманието на последователите ѝ. Певицата реши да си спомни за тежките моменти, през които е преминала, за вътрешните си демони и за цената, която човек плаща, за да намери сили да продължи напред, пише самата тя.

„Наздраве за демоните, които ни научиха какво е болка. За нощите, в които не можехме да избягаме от собствените си мисли. За раните, които никой не вижда. И за силата да се усмихваме, въпреки че отвътре сме били на парчета“, започна публикацията си певицата, която се пребори с наркотична зависимост, семейни проблеми, развода на родителите си и раздялата с бащата на детето ѝ в рамките на няколко години.

„Няма демон по-силен от човек, който е оцелял след себе си. Наздраве за всички демони, които драскаха по сърцата ни, мислейки си, че ще го пречупят. За страховете, които ни дърпаха надолу.

Още съм тук. С разбито сърце, уморена душа и чаша в ръка. Но още съм тук“, продължава Сузанита, изтъквайки, че хъсът ѝ за промяна и живот я държат и я мотивират да продължава напред, но не споделя защо сърцето ѝ е разбито. Дали отново е преживяла срив в любовта или това се дължи на старите спомени, можем само да гадаем.

"И тази чаша е за всички, които още водят войната в тишинa…", завърши публикацията си Сузанита, насърчавайки всички, които вървят по нейния път да не спират да се борят.

Феновете ѝ оцениха личното послание и я поздравиха за смелостта. Изпълнителката получи и не малко комплименти за визията си, както и за борбеността, която е показала до момента.