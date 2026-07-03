Сузанита трогна мрежата с лична изповед за болката и раните (СНИМКИ)

Сузанита разтърси социалните мрежи с любопитна и емоционална публикация, която моментално привлече вниманието на последователите ѝ. Певицата реши да си спомни за тежките моменти, през които е преминала, за вътрешните си демони и за цената, която човек плаща, за да намери сили да продължи напред, пише самата тя.
„Наздраве за демоните, които ни научиха какво е болка. За нощите, в които не можехме да избягаме от собствените си мисли. За раните, които никой не вижда. И за силата да се усмихваме, въпреки че отвътре сме били на парчета“, започна публикацията си певицата, която се пребори с наркотична зависимост, семейни проблеми, развода на родителите си и раздялата с бащата на детето ѝ в рамките на няколко години.
„Няма демон по-силен от човек, който е оцелял след себе си. Наздраве за всички демони, които драскаха по сърцата ни, мислейки си, че ще го пречупят. За страховете, които ни дърпаха надолу.
Още съм тук. С разбито сърце, уморена душа и чаша в ръка. Но още съм тук“, продължава Сузанита, изтъквайки, че хъсът ѝ за промяна и живот я държат и я мотивират да продължава напред, но не споделя защо сърцето ѝ е разбито. Дали отново е преживяла срив в любовта или това се дължи на старите спомени, можем само да гадаем.
"И тази чаша е за всички, които още водят войната в тишинa…", завърши публикацията си Сузанита, насърчавайки всички, които вървят по нейния път да не спират да се борят.
Феновете ѝ оцениха личното послание и я поздравиха за смелостта. Изпълнителката получи и не малко комплименти за визията си, както и за борбеността, която е показала до момента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рева, бе, рева!
Коментиран от #17
15:37 03.07.2026
2 Това предизвиква
15:41 03.07.2026
3 САКЪН НЕ!!!
15:42 03.07.2026
4 Исторически парк
15:46 03.07.2026
5 Ивелин Михайлов
15:47 03.07.2026
6 Айляк
Ей такЪва трябваше да си взема, а не моЙто естествено крокодил, тц...
Щото четеш, виждаш и осъзнаваш - тая задминала Шопенхауер и вече гони Камю:)
15:48 03.07.2026
7 база на МатЮ в Украйна
Коментиран от #18
15:49 03.07.2026
8 Големият
15:50 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хуманоид
15:59 03.07.2026
11 Давайте цената
Коментиран от #14
15:59 03.07.2026
12 Бай Амет чобанина
16:03 03.07.2026
13 Спиро
16:10 03.07.2026
14 Е само ти не я знаеш
До коментар #11 от "Давайте цената":10 за сфирхъ, 20 отпрет, 25 утзат, 30 комбинирано, сигънята са с предимство, ползват и отстъпки за група
16:21 03.07.2026
15 одъртя вече
16:29 03.07.2026
16 Дано баща и
16:29 03.07.2026
17 Генерирано от изкуствен интелект
До коментар #1 от "Рева, бе, рева!":И аз за тебе. Смятай колко ти е акъла да кликнеш на тази статия и дори да коментираш. Хахаха
16:38 03.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.