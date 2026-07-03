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Сузанита трогна мрежата с лична изповед за болката и раните (СНИМКИ)

Сузанита трогна мрежата с лична изповед за болката и раните (СНИМКИ)

3 Юли, 2026 15:31 1 171 18

  • сузанита-
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  • признание

Певицата обърна внимание на житейските си грижи и как ги е преодоляла до момента

Сузанита трогна мрежата с лична изповед за болката и раните (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сузанита разтърси социалните мрежи с любопитна и емоционална публикация, която моментално привлече вниманието на последователите ѝ. Певицата реши да си спомни за тежките моменти, през които е преминала, за вътрешните си демони и за цената, която човек плаща, за да намери сили да продължи напред, пише самата тя.

„Наздраве за демоните, които ни научиха какво е болка. За нощите, в които не можехме да избягаме от собствените си мисли. За раните, които никой не вижда. И за силата да се усмихваме, въпреки че отвътре сме били на парчета“, започна публикацията си певицата, която се пребори с наркотична зависимост, семейни проблеми, развода на родителите си и раздялата с бащата на детето ѝ в рамките на няколко години.

„Няма демон по-силен от човек, който е оцелял след себе си. Наздраве за всички демони, които драскаха по сърцата ни, мислейки си, че ще го пречупят. За страховете, които ни дърпаха надолу.

Още съм тук. С разбито сърце, уморена душа и чаша в ръка. Но още съм тук“, продължава Сузанита, изтъквайки, че хъсът ѝ за промяна и живот я държат и я мотивират да продължава напред, но не споделя защо сърцето ѝ е разбито. Дали отново е преживяла срив в любовта или това се дължи на старите спомени, можем само да гадаем.

"И тази чаша е за всички, които още водят войната в тишинa…", завърши публикацията си Сузанита, насърчавайки всички, които вървят по нейния път да не спират да се борят.

Феновете ѝ оцениха личното послание и я поздравиха за смелостта. Изпълнителката получи и не малко комплименти за визията си, както и за борбеността, която е показала до момента.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рева, бе, рева!

    23 1 Отговор
    Даже чорапа си разплетох от мъка! А след малко почвам и втория!

    Коментиран от #17

    15:37 03.07.2026

  • 2 Това предизвиква

    14 1 Отговор
    Масово местене сред трогнатите последователи.

    15:41 03.07.2026

  • 3 САКЪН НЕ!!!

    15 0 Отговор
    Сакън няма да чета текстчето, щото прочетох, че е “разтърсила соц мрежите”, а пък аз не искат да ме разтърсват, че току виж ми падне портфейла от джобарата и ще се случи туй дето се случва с мнозина тръгнали с таквиз фолк разтърсвачки!!!

    15:42 03.07.2026

  • 4 Исторически парк

    13 1 Отговор
    Таа няма ли някой да я почерпи фентанил и да се отървен от нея най накрая бе!

    15:46 03.07.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор
    Мислех, че вече е умряла от свръхдоза

    15:47 03.07.2026

  • 6 Айляк

    11 0 Отговор
    Виж кво нещо е.
    Ей такЪва трябваше да си взема, а не моЙто естествено крокодил, тц...
    Щото четеш, виждаш и осъзнаваш - тая задминала Шопенхауер и вече гони Камю:)

    15:48 03.07.2026

  • 7 база на МатЮ в Украйна

    6 1 Отговор
    Всеки човешки/земен страх е суета защото над всичко това е Бог. Единственият благословен от Господа страх е страха Божий.

    Коментиран от #18

    15:49 03.07.2026

  • 8 Големият

    7 0 Отговор
    И успех е, че така се е компрометирала още на двадесетина, та вече да е - ползваш и хвърляш.

    15:50 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хуманоид

    3 0 Отговор
    Този конкурирал най-грозния хуманоид на Андромеда.

    15:59 03.07.2026

  • 11 Давайте цената

    8 0 Отговор
    Другото не ни интересува

    Коментиран от #14

    15:59 03.07.2026

  • 12 Бай Амет чобанина

    2 0 Отговор
    няма ли вече един инфаркт да я удари тая бе

    16:03 03.07.2026

  • 13 Спиро

    8 0 Отговор
    Да се хване на работа, да разбере какво е борба..

    16:10 03.07.2026

  • 14 Е само ти не я знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Давайте цената":

    10 за сфирхъ, 20 отпрет, 25 утзат, 30 комбинирано, сигънята са с предимство, ползват и отстъпки за група

    16:21 03.07.2026

  • 15 одъртя вече

    3 0 Отговор
    преди ги превъзмогваше с по 2-3ма в хотелите и се изреждаха , сега не знам ..

    16:29 03.07.2026

  • 16 Дано баща и

    4 0 Отговор
    да не е гледал клиповете :(

    16:29 03.07.2026

  • 17 Генерирано от изкуствен интелект

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рева, бе, рева!":

    И аз за тебе. Смятай колко ти е акъла да кликнеш на тази статия и дори да коментираш. Хахаха

    16:38 03.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.