Легендата Джина Лолобриджида щеше да навърши 99 години днес

На 4 юли 2026 г. Джина Лолобриджида щеше да навърши 99 години. Името ѝ продължава да звучи като синоним на златната епоха на европейското кино, но зад популярния образ на „най-красивата жена в света“ стои далеч по-сложна фигура: актриса с инстинкт, фотограф с око към историята, скулптор и жена, която цял живот отказваше да бъде сведена само до легендарното си лице.

Родена като Луиджина Лолобриджида на 4 юли 1927 г. в Субиако, близо до Рим, тя израства в Италия, която скоро ще бъде белязана от войната, бедността и трудното следвоенно възстановяване. Именно от тази среда излиза едно от най-разпознаваемите лица на италианското кино от 50-те и 60-те години. Лолобриджида умира на 16 януари 2023 г. в Рим на 95-годишна възраст.

Пътят ѝ към славата започва почти като кино сюжет. Преди големите роли има конкурси за красота, рисуване, мечти за изкуство и ранни участия в италиански продукции. После идват филмите, които я превръщат в международна звезда. В Италия тя печели огромна популярност с „Хляб, любов и фантазия“ от 1953 г. и продължението „Хляб, любов и ревност“ от 1954 г., където нейното екранно присъствие съчетава темперамент, хумор и неподправена жизненост.

Холивуд бързо разпознава силата на този образ. Лолобриджида снима с някои от най-големите имена на времето: с Хъмфри Богарт в „Beat the Devil“, с Бърт Ланкастър и Тони Къртис в „Trapeze“, с Юл Бринър в „Solomon and Sheba“, с Рок Хъдсън в „Come September“. Това са години, в които европейските актриси вече не са просто екзотично присъствие в американските продукции, а равностойни звезди със собствен стил, акцент и екранна власт.

Прякорът „най-красивата жена в света“ идва след филма „La donna più bella del mondo“ от 1955 г. и остава прикрепен към нея десетилетия наред. Той ѝ носи митичен ореол, но и известно ограничение. Лолобриджида често е разглеждана през външността си, докато кариерата ѝ показва далеч по-широк диапазон: комедия, мелодрама, приключенско кино, исторически продукции и роли, които изискват не само чар, а и силно чувство за ритъм, самоирония и драматично присъствие.

Особено любопитно е, че самата тя постепенно се отдалечава от киното и се обръща към други форми на изкуство. Лолобриджида става фотограф, документалист и скулптор. През 70-те години работи по фотографски проекти, включително книгата „Italia mia“, а по-късно излага свои скулптури. Британският филмов институт отбелязва, че артистичната ѝ репутация далеч надхвърля ролите ѝ на екрана, като я описва и като уважаван фотограф.

Точно тук образът ѝ става най-интересен. Джина Лолобриджида не е само продукт на студийната система и мъжкия поглед на следвоенното кино. Тя постепенно взема камерата в собствените си ръце. Среща и снима известни личности, интересува се от социални теми, пътува, наблюдава. Жената, която светът дълго гледа като икона, започва сама да гледа света през обектива.

В публичната памет тя често е поставяна редом до София Лорен, като медиите години наред подхранват разказа за съперничество между двете италиански диви. Това сравнение е удобно, но не напълно справедливо. Лорен и Лолобриджида изграждат различни легенди. При Джина има особена смес от земност и недостъпност, от провинциална енергия и аристократична осанка. Тя може да изглежда като богиня в кадър, но никога не губи усещането за жена, която знае цената на труда си.

През 2018 г. Джина Лолобриджида получава звезда на Холивудската алея на славата, признание, което идва късно, но символично затваря кръга между Италия и Холивуд. Звездата ѝ е под номер 2628 и е поставена в категория „Кино“.

Днес, когато отбелязваме 99 години от рождението ѝ, Джина Лолобриджида остава повече от носталгична икона. Тя е лице на епоха, в която киното създаваше митове, но и артистка, която се опита да избяга от собствения си мит. В това има нещо много съвременно: отказът една жена да бъде обяснена само с красотата си, дори когато тази красота е покорила целия свят.

Лолобриджида не беше просто „Ла Лоло“. Тя беше една от последните големи фигури на киното, в което звездите имаха биографии, не само имидж. А 99 години след рождението ѝ най-любопитното в нейната история е именно това: колкото повече времето отдалечава блясъка, толкова по-ясно се вижда артистката зад него.