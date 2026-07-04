Новини
Любопитно »
Почина Кийл Нилсон, легендарният Лорд Хумунгус от „Лудия Макс 2“ (СНИМКИ)

Почина Кийл Нилсон, легендарният Лорд Хумунгус от „Лудия Макс 2“ (СНИМКИ)

4 Юли, 2026 12:44 819 9

  • лудият макс-
  • екшън-
  • актьор-
  • почина-
  • кийл нилсон

Шведският щангист и актьор си отиде на 76-годишна възраст след смела битка с тежко заболяване

Почина Кийл Нилсон, легендарният Лорд Хумунгус от „Лудия Макс 2“ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шведският актьор и спортист от олимпийска класа Кийл Нилсон (Kjell Nilsson), останал в историята на киното с емблематичната роля на маскирания злодей Лорд Хумунгус в постапокалиптичната класика на Джордж Милър „Лудия Макс 2: Пътният воин“ (1981), почина на 76-годишна възраст.

Новината бе потвърдена от неговото семейство в официално изявление. Нилсон е издъхнал мирно в съня си на 2 юли 2026 г. в дома си в Куинсланд, Австралия, заобиколен от своите пет сина.

През последните четири години и половина Кийл Нилсон се е борил с бъбречна недостатъчност в последен стадий, подлагайки се на хемодиализа три пъти седмично. Поради тежки съсирвания на кръвта в краката, получени преди десетилетия, той губи способността си да ходи свободно, но чрез феноменална воля и интензивни силови тренировки успява да опровергае лекарите и да се изправи отново.

През 2022 г. медиците прогнозират, че му остават броени месеци, но той преживява още четири години. Миналата неделя, уморен от болката и прогресивната загуба на автономия на тялото си, Нилсон взема съзнателното решение да прекрати диализата. Близките му споделят, че последните му дни са били изпълнени с мир, благодарност и приемане.

Роден на 19 декември 1949 г. в Гьотеборг, Швеция, Кийл Нилсон е професионален културист и високопоставен щангист. През 1980 г. той заминава за Австралия, за да тренира шведските атлети за Олимпийските игри в Москва. Там среща австралийската актриса Кейт Фъргюсън, за която се жени и която го насочва към местната филмова индустрия.

Импозантната му мускулатура и внушителна физика веднага привличат вниманието на режисьора Джордж Милър. Той му дава ролята на Лорд Хумунгус (наричан в сценария просто „The Humungus“ или „Аятолахът на рок-енд-рола“) – бруталния, но харизматичен лидер на банда мародери, носещ хокейна маска. Ролята се превръща в абсолютен попкултурен феномен и вдъхновение за редица образи в професионалния кеч и фантастичното кино.

След успеха на „Лудия Макс 2“ Нилсон привлича вниманието и с участието си в: The Pirate Movie (1982), Man of Letters (1984), The Edge of Power (1989). Последната му поява на екран е в независимата продукция Howlin' Refrain (2023).

„В последните си дни Кийл често говореше за това колко е благодарен за спортната и треньорската си кариера, за живота между двете страни, които нарече свой дом – Швеция и Австралия, и за възможността да вдъхновява хората по света чрез своя емблематичен Лорд Хумунгус. Това наследство никога няма да умре“, написаха синовете му.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям Прасс

    4 1 Отговор
    Американските бози заливат света и правят хората по- глупави. Спрете да пиете световната отрова-наркотик Кока Кола !

    Коментиран от #9

    12:49 04.07.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    5 1 Отговор
    първия и втория филм с мел гибсън са класика
    останалите са феминистки бози

    12:53 04.07.2026

  • 3 Запознат

    3 0 Отговор
    Анита станала масажистка отишъл някакъв ром при нея исцедила му макарите 🤣🥳

    12:53 04.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    3 0 Отговор
    а и във втория филм с мел гибсън има от моите ора

    Коментиран от #6, #7

    12:54 04.07.2026

  • 5 Кой

    1 2 Отговор
    Изобщо го познава този 😁

    Коментиран от #8

    12:58 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Искаш да кажеш, че новите филми са феминистки бози, а старите са педалскu бози ?

    13:00 04.07.2026

  • 8 к0к0рч0 💋🍌

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кой":

    това е аятолаха на рок енд рола бе
    засра ми се !

    13:03 04.07.2026

  • 9 Красн0в

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Голям Прасс":

    Само Бояришник и стари съветски филми за великата отечествена ,нали?
    Молодец, так держать!

    13:06 04.07.2026