Почина Кийл Нилсон, легендарният Лорд Хумунгус от „Лудия Макс 2“ (СНИМКИ)

Шведският актьор и спортист от олимпийска класа Кийл Нилсон (Kjell Nilsson), останал в историята на киното с емблематичната роля на маскирания злодей Лорд Хумунгус в постапокалиптичната класика на Джордж Милър „Лудия Макс 2: Пътният воин“ (1981), почина на 76-годишна възраст.

Новината бе потвърдена от неговото семейство в официално изявление. Нилсон е издъхнал мирно в съня си на 2 юли 2026 г. в дома си в Куинсланд, Австралия, заобиколен от своите пет сина.

През последните четири години и половина Кийл Нилсон се е борил с бъбречна недостатъчност в последен стадий, подлагайки се на хемодиализа три пъти седмично. Поради тежки съсирвания на кръвта в краката, получени преди десетилетия, той губи способността си да ходи свободно, но чрез феноменална воля и интензивни силови тренировки успява да опровергае лекарите и да се изправи отново.

През 2022 г. медиците прогнозират, че му остават броени месеци, но той преживява още четири години. Миналата неделя, уморен от болката и прогресивната загуба на автономия на тялото си, Нилсон взема съзнателното решение да прекрати диализата. Близките му споделят, че последните му дни са били изпълнени с мир, благодарност и приемане.

Роден на 19 декември 1949 г. в Гьотеборг, Швеция, Кийл Нилсон е професионален културист и високопоставен щангист. През 1980 г. той заминава за Австралия, за да тренира шведските атлети за Олимпийските игри в Москва. Там среща австралийската актриса Кейт Фъргюсън, за която се жени и която го насочва към местната филмова индустрия.

Импозантната му мускулатура и внушителна физика веднага привличат вниманието на режисьора Джордж Милър. Той му дава ролята на Лорд Хумунгус (наричан в сценария просто „The Humungus“ или „Аятолахът на рок-енд-рола“) – бруталния, но харизматичен лидер на банда мародери, носещ хокейна маска. Ролята се превръща в абсолютен попкултурен феномен и вдъхновение за редица образи в професионалния кеч и фантастичното кино.

След успеха на „Лудия Макс 2“ Нилсон привлича вниманието и с участието си в: The Pirate Movie (1982), Man of Letters (1984), The Edge of Power (1989). Последната му поява на екран е в независимата продукция Howlin' Refrain (2023).

„В последните си дни Кийл често говореше за това колко е благодарен за спортната и треньорската си кариера, за живота между двете страни, които нарече свой дом – Швеция и Австралия, и за възможността да вдъхновява хората по света чрез своя емблематичен Лорд Хумунгус. Това наследство никога няма да умре“, написаха синовете му.