Синът на Памела Андерсън и Томи Лий се ожени в Сен Тропе (СНИМКИ)

Вълна от звездни емоции и висша мода завладя Френската ривиера. 28-годишният модел и музикант Дилън Джагър Лий — по-малкият син на секссимвола Памела Андерсън и барабаниста на Mötley Crüe Томи Лий — официално се врече във вечна вярност на своята любима, интериорната дизайнерка Пола Брас.

Тайното и изключително интимно събитие се проведе в частна вила в луксозния район Les Parcs в Сен Тропе. Мястото не е избрано случайно — именно в същия крайбрежен град двойката се сгоди през юли 2024 г.

Историята на младоженците напомня на класически холивудски сценарий. Дилън и Пола израстват буквално на една и съща улица в Малибу, Калифорния. Макар да порастват врата до врата, съдбоносната искра пламва едва през 2017 г. Тогава Дилън организира домашно парти в имението на известната си майка, докато тя е извън града, и кани Пола. Следва едногодишна връзка от разстояние, докато тя учи дизайн в реномираното училище Parsons в Ню Йорк, след което се събират окончателно в Лос Анджелис.

Младоженците споделиха детайли и ексклузивни кадри пред модната библия Vogue. Церемонията се състоя сред невероятна градина с диви цветя и масивни средиземноморски борове.

Булката Пола Брас сияеше в изящна рокля по поръчка, създадена от Фернандо Гарсия за модния гигант Oscar de la Renta. Дизайнът е вдъхновен от класическото френско кино, Одри Хепбърн и естетиката на София Копола. Тя извървя пътя до олтара под звуците на песента „Sweet“ на Лана Дел Рей.

Младоженецът Дилън избра класически черен смокинг, ушит по поръчка от шивашкото ателие Genuardi в Ню Йорк.

Специално за големия ден 59-годишната Памела Андерсън се завърна към корените си. През февруари тя сподели в телевизионното предаване Today, че Дилън е имал само едно изрично момичешко изискване към нея: „Мамо, моля те, може ли да бъдеш блондинка за сватбата ми?“

Актрисата, която напоследък залага на напълно естествена визия, изпълни молбата и блесна със стилен нисък кок в емблематичния си рус нюанс. Тя заведе сина си до олтара, облечена в ефирна, слънчево-жълта дантелена рокля с болеро, също дело на Oscar de la Renta.

„Това е толкова емоционален момент. Сълзи от щастие ме изненадват постоянно“, сподели развълнуваната майка пред медиите. „Както казва Халил Джубран: Като родители, ние сме лъкът, от който животът изстрелва своите стрели. Дилън и Пола са неоспоримо перфектна двойка“.

Празникът събра отново на едно място разделеното семейство. Бащата на младоженеца, легендарният рокаджия Томи Лий, присъства на събитието и бе забелязан топло да прегръща бившата си съпруга Памела след края на церемонията. Сред гостите бе и по-големият брат на Дилън — 30-годишният Брандън Лий. Томи Лий не пропусна да поздрави младото семейство и в социалните мрежи, публикувайки кадри как синът му отваря шампанско с думите: „Поздравления за моя син и неговата най-добра приятелка за техния съюз!“