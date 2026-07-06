6 юли: Световен ден на целувката

Днес е Световният ден на целувката. Датата е предложена от Великобритания и официално призната от ООН през 1988 г. Празникът бързо печели популярност и започва да се отбелязва в различните краища на света, включително с нови рекорди по масово и най-продължително целуване, пише woman.bg.

От 1981 г. за значението на целувката са изречени много романтични и мъдри обяснения. Целувката на двама влюбени е в основата на творчеството на най-великите музиканти, художници, но и на много учени. В света съществуват най-различни легенди за появата на целувката. Според една от тях целувката е измислена от средновековните рицари, които по този начин разбирали дали техните съпруги са пили вино.

Според друга целувката идва от връзката между майката и бебето. Не са малко и тези, които вярват, че целувката уста в уста е произлязла от маймуните. От много време различни здравни организации призовават хората да се целуват по-често, тъй като полезно за здравето.

Какво точно се случва, когато устните ни докосват тези на друг човек? С какво е различна страстната целувка между влюбените. В момента на целувката може да се случи какво ли не, от напрягане на лицевите мускули до опасно повишаване на кръвното налягане. Ето списък на най-важните от тях:



Гимнастика срещу бръчки. При всяка целувка се задействат 29 лицеви мускула. Това е страхотно средство срещу бръчки.



Минерални соли. По време на страстна целувка се осъществява обмен на течности. Това е добре, защото те са полезни, могат да създават антитела, противодействащи на различни заболявания.



Очите – отворени или затворени? 66% от хората се целуват със затворени очи (така било по-романтично. Останалите искат да видят ефекта, който предизвикват (може би са недостатъчно уверени в себе си).



Калории. Една бърза целувка изгаря 2-3 калории.



Чувствителност. Устните са чувствителни, много чувствителни: 200 пъти повече от пръстите на ръцете.



Удължава живота. Мъже, не се стискайте, ако целувате жена си преди да излезете за работа, печелите пет години живот повече в сравнение с тези, които не го правят. Предупредихме ви!



Налягане. При целувка с продължителност половин минута, кръвното налягане се повишава и… животът се съкращава с една минута. Но ако смятате, че си заслужава…



Френска целувка. Двойките във Франция я наричат “съюз на душата“, използват устните и езика си.



Ескимосите. Не е вярно, че потъркват носовете си. Те се целуват, подушват се и чак тогава потъркват носовете си.



Японците. Никога не се целуват публично, тийнейджърите се докосват с устни за не повече от секунда.



Наркотиците. Телата на тези, които се целуват, произвеждат вещества 200 пъти по-силни от морфина!



През целия живот. Времето, прекарано в целувки се равнява на приблизително 20 160 секунди или две седмици!



За една минута. Целувката с продължителност 1 минута изгаря 26 калории.



За първи път. Учените са категорични: повечето хора се целуват за първи път на 14 години. Приблизително!