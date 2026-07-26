Вътрешният министър: Жандармерията винаги е била символ на силата на държавата

През годините българската жандармерия е била реформирана, преструктурирана и възстановявана, но винаги е била символ на достойно изпълнение на задълженията. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на тържество, с което бе отбелязана 145-годишнината от създаването на жандармерията у нас, цитиран от пресцентъра на МВР.
„Вашата структура винаги е била символ на силата на държавата. Сила, която е защита за тези, които са обект на посегателства, но е и юмрук, който се стоварва върху дръзналите да предизвикат държавните институции и да нарушават закона. И до днес черната униформа символизира достойнство и чест. Носете я по този начин! Не позволявайте да преминавате границата, а нашата граница е Законът, трябва да го следваме и да го утвърждаваме“, добави още министър Демерджиев. Към служителите той изказа благодарност от името на политическото и професионалното ръководство и декларира пълна подкрепа.
Въпреки трансформациите, през тези 145 години, едно остава непроменено за цялото време на нашето съществуване – жандармерията никога не е изневерявала на своята мисия да служи на гражданите и държавата, отбеляза директорът на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Петър Антиев. Наследници сме на богата традиция, но сме и част от една модерна, високотехнологична и динамичноразвиваща се система за сигурност, която непрекъснато обогатяваме, добави още той.
Част от програмата в днешния празничен 26 юли бе и освещаването на нов параклис в двора ѝ. Служението и първото запалване на огъня в кандилото бе извършено лично от патриарха на Българската православна църква и софийски митрополит Даниил в съслужение от свещеници от София. „Не е по силите на един човек да се изправи и реши голям проблем, но когато до себе си има Божията помощ, колкото и нерешими да изглеждат нещата, всичко се променя. Нека имате Божията помощ и наставленията на вашия покровител св. архангел Михаил“, каза след освещаването на храма патриархът.
Параклисът е изграден изцяло с дарения от служители на ГДЖСОБТ. Той носи името на покровителя на служителите в МВР св. архангел Михаил. Градежът бе започнат преди година след получена благословия. Зографисването е дело на иконографа Георги Панайотов.
Празничният 26 юли бе обявен и за Ден на отворените врати. Родители и техните деца посетиха двора на ГДЖСОБТ и видяха отблизо служителите и тяхното оборудване. За всички тях бяха направени няколко демонстрации, представящи работата на служителите от жандармерията и ДСОБТ. За най-малките бяха обособени различни кътове, в които имаше различни занимания, според възрастта им. По-порасналите можеха да участват в турнир по стрелба с въздушно оръжие, като всеки, престрашил се да се пробва получи и медал.
Жандармерията в България е създадена с Указ на княз Александър I Батенберг на 26 юли 1881 година. През годините тя е била преструктурирана, закривана и възстановявана. Днес е част от Министерството на вътрешните работи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Родната милиция-
биещото сърце на партията!"
Видео при демокрацията:
"Полицаи бият вързани младежи
под колоните на МС!"
🤔🤔🤔
Коментиран от #5, #10
17:29 26.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
17:29 26.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:30 26.07.2026
4 Лост
17:30 26.07.2026
5 Лост
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Днешната полиция не бие,ама да знаеш нощната как бие.
Коментиран от #6, #11
17:32 26.07.2026
6 Биткойн
До коментар #5 от "Лост":Явно ти знаеш. От опит.
17:34 26.07.2026
7 Без име
17:36 26.07.2026
8 Питане
А от вън ???
17:41 26.07.2026
9 Верно е
Над две хиляди къщи са запалили жандармите - без съд и присъда.
Затова нямаше жандармерия през годините на Народната власт.
Затова я нямаше и корумпираната полиция по време на Народната власт.
17:43 26.07.2026
10 Е - бай-но,
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":а в Белене угояваха двукопитни...
Коментиран от #17
17:45 26.07.2026
11 Като
До коментар #5 от "Лост":Правиш тигели пред мин. на Земеделието на токчета...
17:48 26.07.2026
12 Нексус
Пращайте ги да чукат камъни и строят пътища, вместо да махат по цял ден с крачолите около столовата!
17:51 26.07.2026
13 Силата на държаватеа !
Власт !
Тези Са Просто !
Слуги !
17:59 26.07.2026
14 Троян
18:07 26.07.2026
15 Троянец
18:11 26.07.2026
16 Крюшо
18:15 26.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Е - бай-но,":Е- ба- чо ,
прочете ли коментара на колегата,
"...в Царство България, когато без съд и присъда, срещу 50 000 лева за награда, жандармите са рязали партизански глави и са палели къщите на партизаните и на техните ятаци.
Над две хиляди къщи са запалили жандармите - без съд и присъда."
🤔🤔🤔
18:20 26.07.2026