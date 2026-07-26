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Вътрешният министър: Жандармерията винаги е била символ на силата на държавата

Вътрешният министър: Жандармерията винаги е била символ на силата на държавата

26 Юли, 2026 17:18 575 17

  • вътрешен министър-
  • жандармерия-
  • символ-
  • сила-
  • държава

Днес се навършват 145 години от създаването на жандармерията в България

Вътрешният министър: Жандармерията винаги е била символ на силата на държавата - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През годините българската жандармерия е била реформирана, преструктурирана и възстановявана, но винаги е била символ на достойно изпълнение на задълженията. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на тържество, с което бе отбелязана 145-годишнината от създаването на жандармерията у нас, цитиран от пресцентъра на МВР.

„Вашата структура винаги е била символ на силата на държавата. Сила, която е защита за тези, които са обект на посегателства, но е и юмрук, който се стоварва върху дръзналите да предизвикат държавните институции и да нарушават закона. И до днес черната униформа символизира достойнство и чест. Носете я по този начин! Не позволявайте да преминавате границата, а нашата граница е Законът, трябва да го следваме и да го утвърждаваме“, добави още министър Демерджиев. Към служителите той изказа благодарност от името на политическото и професионалното ръководство и декларира пълна подкрепа.

Въпреки трансформациите, през тези 145 години, едно остава непроменено за цялото време на нашето съществуване – жандармерията никога не е изневерявала на своята мисия да служи на гражданите и държавата, отбеляза директорът на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Петър Антиев. Наследници сме на богата традиция, но сме и част от една модерна, високотехнологична и динамичноразвиваща се система за сигурност, която непрекъснато обогатяваме, добави още той.

Част от програмата в днешния празничен 26 юли бе и освещаването на нов параклис в двора ѝ. Служението и първото запалване на огъня в кандилото бе извършено лично от патриарха на Българската православна църква и софийски митрополит Даниил в съслужение от свещеници от София. „Не е по силите на един човек да се изправи и реши голям проблем, но когато до себе си има Божията помощ, колкото и нерешими да изглеждат нещата, всичко се променя. Нека имате Божията помощ и наставленията на вашия покровител св. архангел Михаил“, каза след освещаването на храма патриархът.

Параклисът е изграден изцяло с дарения от служители на ГДЖСОБТ. Той носи името на покровителя на служителите в МВР св. архангел Михаил. Градежът бе започнат преди година след получена благословия. Зографисването е дело на иконографа Георги Панайотов.

Празничният 26 юли бе обявен и за Ден на отворените врати. Родители и техните деца посетиха двора на ГДЖСОБТ и видяха отблизо служителите и тяхното оборудване. За всички тях бяха направени няколко демонстрации, представящи работата на служителите от жандармерията и ДСОБТ. За най-малките бяха обособени различни кътове, в които имаше различни занимания, според възрастта им. По-порасналите можеха да участват в турнир по стрелба с въздушно оръжие, като всеки, престрашил се да се пробва получи и медал.

Жандармерията в България е създадена с Указ на княз Александър I Батенберг на 26 юли 1881 година. През годините тя е била преструктурирана, закривана и възстановявана. Днес е част от Министерството на вътрешните работи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Лозунг при соца:
    "Родната милиция-
    биещото сърце на партията!"
    Видео при демокрацията:
    "Полицаи бият вързани младежи
    под колоните на МС!"
    🤔🤔🤔

    Коментиран от #5, #10

    17:29 26.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    Това им било празник на тия?!? Ега ти падението!...

    17:29 26.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    Ще остане ли ком.1 в мрежата 🤔❗

    17:30 26.07.2026

  • 4 Лост

    9 0 Отговор
    Под силата на държавата разбира да пазят управлението.Ако беше символ на силата на държавата щеше да навлезе в ромските квартали и да покаже силата,а не под колоните на властта.

    17:30 26.07.2026

  • 5 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Днешната полиция не бие,ама да знаеш нощната как бие.

    Коментиран от #6, #11

    17:32 26.07.2026

  • 6 Биткойн

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    Явно ти знаеш. От опит.

    17:34 26.07.2026

  • 7 Без име

    9 0 Отговор
    Тук пази не държавата, а крадливите й управници.

    17:36 26.07.2026

  • 8 Питане

    0 1 Отговор
    От вътре е министър 😭....
    А от вън ???

    17:41 26.07.2026

  • 9 Верно е

    10 3 Отговор
    Особено през годините на анти-фашистката борба в Царство България, когато без съд и присъда, срещу 50 000 лева за награда, жандармите са рязали партизански глави и са палели къщите на партизаните и на техните ятаци.

    Над две хиляди къщи са запалили жандармите - без съд и присъда.

    Затова нямаше жандармерия през годините на Народната власт.

    Затова я нямаше и корумпираната полиция по време на Народната власт.

    17:43 26.07.2026

  • 10 Е - бай-но,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    а в Белене угояваха двукопитни...

    Коментиран от #17

    17:45 26.07.2026

  • 11 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    Правиш тигели пред мин. на Земеделието на токчета...

    17:48 26.07.2026

  • 12 Нексус

    7 0 Отговор
    По-скоро е символ на търтейщина и паразитиране на гърба на данъкоплатеца!
    Пращайте ги да чукат камъни и строят пътища, вместо да махат по цял ден с крачолите около столовата!

    17:51 26.07.2026

  • 13 Силата на държаватеа !

    4 0 Отговор
    Се олицетворява от режима на Държавната !

    Власт !

    Тези Са Просто !

    Слуги !

    17:59 26.07.2026

  • 14 Троян

    0 0 Отговор
    Когато се развилнеят ромовете защо пращат жандармерията? Стига сте ги ругали.

    18:07 26.07.2026

  • 15 Троянец

    2 0 Отговор
    Демердже символ на силата на държавата беше БНА! Така,че айде у лево......

    18:11 26.07.2026

  • 16 Крюшо

    1 0 Отговор
    Оставете Дереджиев ве.Човека много филми с Луй Дьо Финес и Френската жандърма е гледал.

    18:15 26.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е - бай-но,":

    Е- ба- чо ,
    прочете ли коментара на колегата,
    "...в Царство България, когато без съд и присъда, срещу 50 000 лева за награда, жандармите са рязали партизански глави и са палели къщите на партизаните и на техните ятаци.

    Над две хиляди къщи са запалили жандармите - без съд и присъда."
    🤔🤔🤔

    18:20 26.07.2026

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