Хилария Болдуин демонстрира изкусителната си тренировка за дупе по бански (ВИДЕО)

42-годишната съпруга на холивудския актьор Алек Болдуин Хилария Болдуин публикува в Instagram кратка тренировка за седалищните мускули и задната част на бедрата, заснета по бански в банята на семейния дом, която меко казано впечатли последователите ѝ в мрежата.

Инструкторката по йога демонстрира серия от упражнения, използвайки плота като опора. Тя беше облечена с червен горен бански и висока флорална долна част.

„Отново в тази баня. Нека поработим за дупето“, написа Хилария Болдуин към видеото. По думите ѝ движенията са насочени към зоната между седалищните мускули и задната част на краката. Тя препоръча между пет и десет повторения от всяко упражнение в три серии.

Публикацията предизвика множество реакции сред повече от един милион последователи на Хилария Болдуин. Част от потребителите коментираха перфектната ѝ фигура и постоянството, с което поддържа тренировъчния си режим, докато други я защитиха от критики, че видеото е публикувано с цел привличане на внимание.

Хилария Болдуин редовно споделя в социалните мрежи кратки комплекси от упражнения, които могат да бъдат изпълнявани в домашни условия и без специално оборудване. Тя е работила като инструктор по йога, съосновала е студиа в Ню Йорк и е автор на книги, посветени на движението, храненето и ежедневните навици.

Видеото вероятно е заснето в имението на семейството в Амагансет, в района на Хамптънс. Имотът беше обявен за продажба за 21 млн. долара в края на 2025 г., след което цената му беше намалявана. Обявата отново беше свалена от пазара през юли 2026 г.

Хилария Болдуин и американският актьор и продуцент Алек Болдуин сключиха брак на 30 юни 2012 г. Двамата отбелязаха 14-ата си годишнина през лятото на 2026 г. и имат седем общи деца.

Семейството включва дъщерите Кармен Габриела, Мария Лусия Виктория и Илария Каталина Ирена, както и синовете Рафаел Томас, Леонардо Анхел Чарлс, Ромео Алехандро Дейвид и Едуардо „Еду“ Пао Лукас. Мария Лусия е родена чрез сурогатна майка през февруари 2021 г. Хилария Болдуин е родила останалите шест деца.

Алек Болдуин има и по-голяма дъщеря, модела и автор Айрланд Болдуин, от предишния си брак с актрисата Ким Бейсингър.

Хилария Болдуин и Алек Болдуин показаха ежедневието на многолюдното си семейство и в риалити поредицата „The Baldwins“, която започна по TLC през 2025 г. Продукцията проследява домашния им живот, родителските им ангажименти и медийния натиск около семейството.