Крим - от златния ключ към имперските амбиции на Путин до неговата най-голяма уязвимост

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Крим трябваше да бъде най-големият успех на руския президент Владимир Путин — опорен пункт във войната срещу Украйна, плацдарм за проектиране на руската военна мощ в целия Черноморски регион и вътрешнополитически символ на неговите имперски амбиции. Всичко това обаче сега е поставено под заплаха, тъй като Украйна придобива въздушен контрол над маршрутите към окупирания от Русия полуостров, нанася удари по снабдителната логистика и се стреми да изолира и отслаби руските сили в южната част на фронта.

"Майка ми беше убедена, че нито Русия, нито Украйна някога ще направят нещо, което да застраши Крим", спомня си Олександра, която не разкрива фамилията си от страх да не изложи на опасност своите близки. Дори когато ракети, изстреляни от Крим, поразяваха Киев, "тя казваше: "Но Крим е нещо специално".

През 12-те години, изминали от анексирането на полуострова от Русия, Москва създаде впечатлението, че той е недосегаем благодарение на мащабната му милитаризация и икономическа интеграция. Но това, което някога беше стратегически актив за президента Владимир Путин, сега се превръща в критична уязвимост — както във военно отношение, така и лично за самия него.

Днес 2,5-милионното население на Крим — включително родителите на Олександра — живее с прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването, без доставки на стоки и без гориво, докато украински дронове атакуват енергийната инфраструктура и военните обекти. Мобилната връзка изчезва при честите прекъсвания на тока, общественият транспорт практически е спрял да функционира, а продажбата на гориво на частни лица и фирми е забранена. Цените рязко са се повишили, а туристическият сезон, от който мнозина зависят, е напълно провален.

В края на юни властите обявиха извънредно положение.

За мнозина напускането на Крим също е станало почти невъзможно. Украински дронове са разрушили мостове и вече патрулират по сухопътния маршрут през окупираната южна част на Украйна към Русия. Повечето влакове вече не се движат. В началото на юни над 3000 превозни средства чакаха на опашка, за да напуснат полуострова през Керченския мост, който Киев твърди, че е построен без неговото съгласие и следователно е незаконен.

"Страхувах се, че майка ми ще обвини Украйна за всичко това", обясни Олександра, която живее в Киев от 2014 г. насам заради натиска от страна на руските служби за сигурност. Русия е преследвала хиляди жители на Крим заради предполагаеми симпатии или връзки с Украйна.

Вместо това, докато украинската кампания за изолиране на Крим, изглежда, променя баланса на силите в южната част на страната, майката на Олександра вече вярва — както и много украинци — че именно на полуострова войната ще приключи.

"Майка ми таи тази надежда", заяви Олександра. "Но не съм сигурна, че разбира каква цена може да има това".

"Крим е златният ключ"

Крим наистина е нещо специално. Войната в Украйна започна с неговото анексиране през 2014 г., превръщайки полуострова в почти свещен символ на руската имперска мощ. Макар че ООН и западните държави наложиха санкции на Москва за това явно нарушение на международното право, впоследствие те до голяма степен приеха случилото се като свършен факт.

През следващото десетилетие Русия превърна някогашния ваканционен рай във военна база, която позволи на нейните сили бързо да окупират големи части от Южна Украйна по време на пълномащабното нахлуване през 2022 г. Крим се превърна в сигурен тил на бойното поле, снабдявайки руския южен фронт и служейки като база за проектиране на военна мощ, докато жителите на полуострова оставаха сравнително защитени от самата война.

Това се промени драматично през това лято.

Благодарение на сегашното предимство на Украйна при ударните дронове със среден обсег, страната вече е в състояние да отслабва, а може би дори да унищожава част от руските военни способности в южната част на страната, като нарушава логистиката, от която армията зависи. Украйна се надява това да принуди Русия да прехвърли сили от други участъци на фронта, което ще облекчи натиска върху украинската армия и ще намали руските атаки срещу градове и населени места.

"Искаме да унищожим руското военно присъствие в Крим и мисля, че ще го направим", заяви Андрий Загороднюк - председател на мозъчния тръст "Център за отбранителни стратегии" и бивш министър на отбраната на Украйна.

Разрушаването на руската военна хватка върху Крим има значение и извън Украйна, тъй като ще наруши военните операции на Москва, осъществявани от черноморските ѝ бази. Например полуостровът беше логистичният център, който поддържаше руската кампания в Сирия в периода 2015-2024 г.

Крим има и огромно лично значение за Путин, чиято популярност в страната рязко нарасна, след като полуостровът, колонизиран за първи път от Руската империя преди около 300 години, толкова лесно отново попадна под руски контрол. Загубата му би нанесла пряк удар по репутацията му и би могла да засили недоволството от неговото управление и войната вътре в самата Русия.

"Крим е златният ключ към имперските амбиции на Русия", твърди Илия Павленко - бивш заместник-ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна.

Някои от партньорите на Украйна — най-вече президентът на САЩ Доналд Тръмп, който миналата година заяви, че Украйна "няма никакви козове" — по-рано намекваха, че отстъпването на Крим на Русия може да бъде част от сделка за прекратяване на войната. Но Русия може би вече установява, че полуостровът става твърде труден и твърде скъп за управление и отбрана — да не говорим за поддържането на обещания през 2014 г. мир и благополучие за жителите му.

"Сега сами си създаваме козовете", подчерта Павленко.

Обикновените хора

Макар кампанията на Киев за прекъсване на логистиката да е насочена към отслабване на военната мощ и репутацията на Москва, тя неизбежно засяга и цивилното население на Крим. Освен хилядите руснаци, които Москва насърчи да се преселят на полуострова, там все още живеят много украински граждани, включително коренните кримски татари, които оттогава насам са подложени на непропорционално тежки репресии.

Според Рефат Чубаров - председател на Меджлиса на кримскотатарския народ — представителен орган, забранен от руските власти и сега базиран в Киев — местното население трябва да бъде подготвено за още по-големи трудности занапред. Той препоръчва хората да се запасят с храна и лекарства за извънредни ситуации, да стоят далеч от руските военни обекти и да разполагат с място, където могат да се укрият при атаки.

"Не знаем как ще завърши всичко това", призна той.

Но възможно ли е краят да бъде възстановяване на украинския контрол над полуострова? Последният път, когато това изглеждаше реалистично, беше по време на широко рекламираната украинска контраофанзива през 2023 г., а надеждите след това бяха помрачени от неуспеха на Украйна да промени линията на фронта.

"Хората в Крим изпитват известен оптимизъм, че този път всичко може да завърши с освобождение. Но също така казват: "Не ни заблуждавайте отново, както през 2023 г.", заяви Чубаров.

Русия се е подготвяла да завладее Крим десетилетия наред — военно, икономически, чрез образованието и пропагандата, отбелязва Павленко. Според него Украйна трябва да използва също толкова широк набор от средства.

"Винаги сме казвали, че Крим е Украйна и Украйна ще използва всички възможни методи, за да си го върне. Крим не може да бъде върнат само с военни средства... В момента оказваме военен натиск, за да дадем възможност на нашите дипломати да седнат на масата за преговори и да кажат: "Няма да оставим Крим извън разговора".

Загороднюк смята, че Украйна разполага с приблизително една година, за да използва технологичното си предимство, което в момента ѝ позволява да оказва натиск върху Русия.

"Разбира се, Русия в крайна сметка ще копира това, което правим", отбеляза той. "Определено не можем да си позволим да губим време".

Наистина, това може да бъде прозорец на възможност за Украйна да си върне част от южните територии, които Русия контролира от 2022 г. насам. Но макар Украйна да се стреми да направи полуострова още по-труден и по-скъп за задържане от страна на Русия, отколкото вече е, вероятно ще бъде също толкова трудно и скъпо и за самата Украйна да го задържи.

"Вярвам, че освобождаването на Крим е възможно", изтъкна Загороднюк. "Но не и в непосредствено бъдеще".