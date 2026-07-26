Косовската звезда Рита Ора: Аз съм горда имигрантка и бежанец!

Британската певица и актриса Рита Ора заяви, че се гордее с имигрантския си произход и смята, че преживяното от семейството ѝ като бежанци е повлияло силно върху нейната амбиция и професионална дисциплина.

35-годишната изпълнителка е родена в Прищина, Косово, в семейство на косовски албанци. Родителите ѝ напускат страната в началото на 90-те години заради преследването и нарастващото напрежение срещу етническите албанци и започват нов живот във Великобритания.

„Винаги ще бъда благодарна за образованието, което получих, и ще се гордея, че съм имигрант“, каза Рита Ора пред The Times. Според певицата много хора с подобна семейна история притежават особена енергия и постоянен стремеж да доказват способностите си.

„Може би има и известна доза синдром на самозванеца, която ги кара непрекъснато да се усъвършенстват“, добави британската поп звезда. По думите ѝ имигрантски произход може да бъде открит в семейната история на множество значими артисти.

Майката на Рита Ора, Вера Сахатчиу, е лекар и след установяването на семейството във Великобритания се преквалифицира като психиатър. Баща ѝ Бесник Сахатчиу, който е икономист по образование, започва да управлява пъб в лондонския квартал Килбърн. И двамата учат английски и изграждат професионалния си живот отначало.

Рита Ора постепенно се утвърждава като една от най-разпознаваемите британски поп изпълнителки. Наред с музикалната си кариера тя работи като актриса и телевизионна водеща. През 2026 г. се завърна като Кралицата на сърцата във филма на Disney „Descendants: Wicked Wonderland“, а паралелно подготвя четвъртия си студиен албум.

Певицата изрази желание да участва и във филм на съпруга си, новозеландския режисьор, сценарист и актьор Тайка Уайтити. Тя уточни, че евентуалният им общ проект трябва да бъде мотивиран от подходящ сценарий, а не единствено от личната им връзка.

Рита Ора и Тайка Уайтити сключиха брак на малка частна церемония през август 2022 г. Двамата първоначално запазиха новината в тайна, а певицата потвърди брака публично през следващата година.

В последните месеци Рита Ора говори открито и за подготовката си за промените, свързани с възрастта и женското здраве. Тя обясни, че след навършването на 30 години е променила тренировъчния си режим, включила е силови упражнения и започнала да възприема физическата подготовка като част от дългосрочната грижа за организма.

Британската певица разкри още, че е замразила свои яйцеклетки два пъти, на 24 и 27 години, след препоръка от лекар. Решението ѝ е повлияно и от преживяното от майка ѝ, която влиза в ранна менопауза вследствие на лечение срещу рак на гърдата. Рита Ора определя съхраняването на яйцеклетки като едно от най-добрите решения, които е взела за репродуктивното си бъдеще.

Певицата е мащеха на двете дъщери на Тайка Уайтити от предишния му брак и не крие желанието си в бъдеще семейството им да се разшири. Засега обаче основният ѝ професионален фокус остава върху новата музика, актьорските роли и стремежа да развива кариерата си извън утвърдения образ на поп звезда.