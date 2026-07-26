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Косовската звезда Рита Ора: Аз съм горда имигрантка и бежанец!

Косовската звезда Рита Ора: Аз съм горда имигрантка и бежанец!

26 Юли, 2026 16:53 989 16

  • рита ора-
  • певица-
  • косово-
  • бежанци-
  • имигранти

Като малка певицата заживява във Великобритания, но никога не е криела произхода си

Косовската звезда Рита Ора: Аз съм горда имигрантка и бежанец! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската певица и актриса Рита Ора заяви, че се гордее с имигрантския си произход и смята, че преживяното от семейството ѝ като бежанци е повлияло силно върху нейната амбиция и професионална дисциплина.

35-годишната изпълнителка е родена в Прищина, Косово, в семейство на косовски албанци. Родителите ѝ напускат страната в началото на 90-те години заради преследването и нарастващото напрежение срещу етническите албанци и започват нов живот във Великобритания.

„Винаги ще бъда благодарна за образованието, което получих, и ще се гордея, че съм имигрант“, каза Рита Ора пред The Times. Според певицата много хора с подобна семейна история притежават особена енергия и постоянен стремеж да доказват способностите си.

„Може би има и известна доза синдром на самозванеца, която ги кара непрекъснато да се усъвършенстват“, добави британската поп звезда. По думите ѝ имигрантски произход може да бъде открит в семейната история на множество значими артисти.

Майката на Рита Ора, Вера Сахатчиу, е лекар и след установяването на семейството във Великобритания се преквалифицира като психиатър. Баща ѝ Бесник Сахатчиу, който е икономист по образование, започва да управлява пъб в лондонския квартал Килбърн. И двамата учат английски и изграждат професионалния си живот отначало.

Рита Ора постепенно се утвърждава като една от най-разпознаваемите британски поп изпълнителки. Наред с музикалната си кариера тя работи като актриса и телевизионна водеща. През 2026 г. се завърна като Кралицата на сърцата във филма на Disney „Descendants: Wicked Wonderland“, а паралелно подготвя четвъртия си студиен албум.

Певицата изрази желание да участва и във филм на съпруга си, новозеландския режисьор, сценарист и актьор Тайка Уайтити. Тя уточни, че евентуалният им общ проект трябва да бъде мотивиран от подходящ сценарий, а не единствено от личната им връзка.

Рита Ора и Тайка Уайтити сключиха брак на малка частна церемония през август 2022 г. Двамата първоначално запазиха новината в тайна, а певицата потвърди брака публично през следващата година.

Публикация, споделена от RITA ORA (@ritaora)

В последните месеци Рита Ора говори открито и за подготовката си за промените, свързани с възрастта и женското здраве. Тя обясни, че след навършването на 30 години е променила тренировъчния си режим, включила е силови упражнения и започнала да възприема физическата подготовка като част от дългосрочната грижа за организма.

Британската певица разкри още, че е замразила свои яйцеклетки два пъти, на 24 и 27 години, след препоръка от лекар. Решението ѝ е повлияно и от преживяното от майка ѝ, която влиза в ранна менопауза вследствие на лечение срещу рак на гърдата. Рита Ора определя съхраняването на яйцеклетки като едно от най-добрите решения, които е взела за репродуктивното си бъдеще.

Певицата е мащеха на двете дъщери на Тайка Уайтити от предишния му брак и не крие желанието си в бъдеще семейството им да се разшири. Засега обаче основният ѝ професионален фокус остава върху новата музика, актьорските роли и стремежа да развива кариерата си извън утвърдения образ на поп звезда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисирката

    11 1 Отговор
    Какво е имигрантски произход все си мислех, че е албанка, а тя била с имигрантски произход.

    16:56 26.07.2026

  • 2 Много

    9 1 Отговор
    странна гордост ?!

    16:57 26.07.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Точно го гледах снощи този филм. Наживо, бз грим е много по-готина. Без дрехи не съм я виждал още...

    16:58 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    4 1 Отговор
    "аз съм р0м-геь и се гордея се с тва"

    из архива на фикции беге

    Коментиран от #9

    17:01 26.07.2026

  • 6 Явно

    6 1 Отговор
    липсата на ясни мисловни процеси или просто казано въздух /може и вятър/ в главата на тази женица е причината да ни я натрапват.

    17:02 26.07.2026

  • 7 Майка ѝ

    3 1 Отговор
    била лекар и се преквалифицирала.....в психиатър ? Психиатрите също са лекари , а за да работиш като чужденец като психиатър трябва да знаеш перфектно езика , да познаваш много добре всички особености и манталитет и още много специфики ! Баща ѝ бил икономист , но работел като управител на пъб ?!

    17:05 26.07.2026

  • 8 тиририрам

    4 1 Отговор
    Не знам дали си горда имигрантка, но със сигурност си гола имигрантка.

    17:05 26.07.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "kоkорчо 💋🍌":

    Това ако не го е рекъл Васко Едераса, ставам трамвай.🤣

    17:08 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Лиза Мишпека също е горда спортистка

    17:13 26.07.2026

  • 12 Ора

    5 0 Отговор
    Ритам ора, защото обичам животните.

    17:17 26.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Елизабет Цветанова":

    Него го мандръсат и затова ходи на 4 крака.

    17:24 26.07.2026

  • 15 Напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някоя си":

    Виждал е много българки, ама те не си падат по късокраки анадолски козари.

    17:25 26.07.2026

  • 16 ...

    0 0 Отговор
    Що рита ората таз

    18:15 26.07.2026