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DARA зарязва Саня Армутлиева?

DARA зарязва Саня Армутлиева?

6 Юли, 2026 12:44 1 757 24

  • дара-
  • dara-
  • саня армутлиева-
  • вирджиния рекърдс

Хитовата певица вече ще бъде продуцирана от чужда компания

DARA зарязва Саня Армутлиева? - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

DARA прекратява отношенията си с „Вирджиния рекърдс”, мълви се усилено в светските среди, пише hotarena.net.

Хитовата певица вече ще бъде продуцирана от чужда компания. В момента изпълнителката на „Bangaranga” довършва последните си ангажименти към „Вирджиния рекърдс”, които бяха плътно до нея в последните 5 години.

Според запознати договора на първата българка, спечелила „Евровизия”, така или иначе изтичал, а след световния ѝ триумф вече я поемат чужди продуценти.

В момента DARA усилено работи и върху нов репертоар, който ще е изцяло англоезичен. Тя записва 2 парчета, които ще бъдат смесени в звукозаписно студио в Гърция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Правата и ги държи гръцка фирма.

    12:45 06.07.2026

  • 2 Тц тц

    10 8 Отговор
    Продаде родино.

    12:47 06.07.2026

  • 3 Виржалчност

    7 4 Отговор
    И в "Тиранозавър Рекърдс" да се влее, пак ще е по-добре от тази.

    12:48 06.07.2026

  • 4 Веселин

    16 6 Отговор
    На снимката виждам две проститутки - дърта и млада.

    12:51 06.07.2026

  • 5 Казуар

    15 8 Отговор
    Дара няма гласови данни за стилна певица, а създава ефект с кълчене и чепене.

    Коментиран от #10

    12:52 06.07.2026

  • 6 честен ционист

    3 2 Отговор
    Филипп ще продузира Дара за необятния руски пазар. Там я знаят като Даша.

    12:53 06.07.2026

  • 7 цербер

    2 2 Отговор
    Зарязва ли DARA Саня Армутлиева? НЕ СЛАГАЙТЕ ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК НА РАЗКАЗНО ИЗРЕЧЕНИЕ!

    12:54 06.07.2026

  • 8 Без име

    6 5 Отговор
    Оказа се много неблагодарно същество, едва ли ще чуем повече за нея.

    12:54 06.07.2026

  • 9 препис

    4 3 Отговор
    Там я знаят , като Даша-Пабеда наша.

    12:55 06.07.2026

  • 10 Глупости

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Казуар":

    Я си пусни "Притури се планината" изпълнена от нея и после коментирай какво има и няма.

    12:55 06.07.2026

  • 11 хехе

    6 4 Отговор
    Като гледам на ход са адвокатите на Армутлиева делата може да се проточат години да не се окаже накрая, че бездара е останала без работа и дължи едни пари на "Вирджиния рекордс"

    12:55 06.07.2026

  • 12 ТИР

    2 2 Отговор
    ДAРА а не DARA...още малко ще е качите в космоса, идеална песен за да представи земляните...

    Коментиран от #20

    12:57 06.07.2026

  • 13 глоги

    2 1 Отговор
    Според запознати договорЪТ на първата българка, спечелила „Евровизия” така или иначе изтичал,

    12:58 06.07.2026

  • 14 Изтъка платвото

    2 1 Отговор
    Ритна кросното

    Лошо

    12:58 06.07.2026

  • 15 хихи

    9 4 Отговор
    Само двойката Христо Стоичков-Дара може да победи кандидатската двойка на десните Емили Тротинетката - Леля Асеня на президентските избори..ако КАуфланд спонсорира кампанията.

    Коментиран от #24

    12:58 06.07.2026

  • 16 Настопроценти

    3 1 Отговор
    Договорът изтичал по пистата около 200 метра.

    12:59 06.07.2026

  • 17 От трън та на глог

    4 2 Отговор
    със спонсорство от ЛГБТКуP НПО-тата тука няма да я бъде

    13:00 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Обикн. читателка

    4 0 Отговор
    Маймуната в джунглата,колкото по на високо се качва на дървото,толкова повече й лъсва червения задник.

    13:07 06.07.2026

  • 20 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТИР":

    Добре че в космоса не са чували за рептилиите.😏
    "Land of Confusion" на Genesis е идеалната песен!

    13:09 06.07.2026

  • 21 Зеления

    1 0 Отговор
    Докога мисирки - журналистки ще пишат ДАРА на латиница !!!!
    Съсипахте я тази държава бе ненормалници !!!

    Дара не е марка, а е име на човек - Дарина, родена в България, живееща в България и в тази държава се пише на български !!!

    Ако Бангаранга е заведена в патентно ведомство като марка и изписана на латиница нямам нищо против, но ДАРА не е марка която да се патентова малоумници !

    Коментиран от #22

    13:11 06.07.2026

  • 22 Докато DARA е регистриана корпорация

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления":

    Както и твоите имена на личната карта ги пише като регистрирана корпорация на латински - примерно ZELENIYA ZELENKOV ZELENKOVSKI. Корпорациите сте мъртва материя.

    13:16 06.07.2026

  • 23 И ДВЕТИ ЩЕ ГИ

    0 0 Отговор
    УПУКАМ ОТ РАЗ ПЪРВО ДЪРТАТА ПОСЛИ МЛАДОТО.

    13:19 06.07.2026

  • 24 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Още преди много години нане Стоичков каза, че колко му е да бъде премиер.

    13:22 06.07.2026