DARA зарязва Саня Армутлиева?

DARA прекратява отношенията си с „Вирджиния рекърдс”, мълви се усилено в светските среди, пише hotarena.net.
Хитовата певица вече ще бъде продуцирана от чужда компания. В момента изпълнителката на „Bangaranga” довършва последните си ангажименти към „Вирджиния рекърдс”, които бяха плътно до нея в последните 5 години.
Според запознати договора на първата българка, спечелила „Евровизия”, така или иначе изтичал, а след световния ѝ триумф вече я поемат чужди продуценти.
В момента DARA усилено работи и върху нов репертоар, който ще е изцяло англоезичен. Тя записва 2 парчета, които ще бъдат смесени в звукозаписно студио в Гърция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:45 06.07.2026
2 Тц тц
12:47 06.07.2026
3 Виржалчност
12:48 06.07.2026
4 Веселин
12:51 06.07.2026
5 Казуар
Коментиран от #10
12:52 06.07.2026
6 честен ционист
12:53 06.07.2026
7 цербер
12:54 06.07.2026
8 Без име
12:54 06.07.2026
9 препис
12:55 06.07.2026
10 Глупости
До коментар #5 от "Казуар":Я си пусни "Притури се планината" изпълнена от нея и после коментирай какво има и няма.
12:55 06.07.2026
11 хехе
12:55 06.07.2026
12 ТИР
Коментиран от #20
12:57 06.07.2026
13 глоги
12:58 06.07.2026
14 Изтъка платвото
Лошо
12:58 06.07.2026
15 хихи
Коментиран от #24
12:58 06.07.2026
16 Настопроценти
12:59 06.07.2026
17 От трън та на глог
13:00 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Обикн. читателка
13:07 06.07.2026
20 хе хе
До коментар #12 от "ТИР":Добре че в космоса не са чували за рептилиите.😏
"Land of Confusion" на Genesis е идеалната песен!
13:09 06.07.2026
21 Зеления
Съсипахте я тази държава бе ненормалници !!!
Дара не е марка, а е име на човек - Дарина, родена в България, живееща в България и в тази държава се пише на български !!!
Ако Бангаранга е заведена в патентно ведомство като марка и изписана на латиница нямам нищо против, но ДАРА не е марка която да се патентова малоумници !
Коментиран от #22
13:11 06.07.2026
22 Докато DARA е регистриана корпорация
До коментар #21 от "Зеления":Както и твоите имена на личната карта ги пише като регистрирана корпорация на латински - примерно ZELENIYA ZELENKOV ZELENKOVSKI. Корпорациите сте мъртва материя.
13:16 06.07.2026
23 И ДВЕТИ ЩЕ ГИ
13:19 06.07.2026
24 Казуар
До коментар #15 от "хихи":Още преди много години нане Стоичков каза, че колко му е да бъде премиер.
13:22 06.07.2026