Румънската представителка на Евровизия Александра Капитанеску идва за пръв път в България

Румънската изпълнителка Александра Капитанеску, която представи северната ни съседка на песенния конкурс „Евровизия“ тази година и се класира на трето място с песента „Choke Me“, ще гостува в България.

Това съобщи самата тя на официалния си профил в социалните мрежи, където обяви турнето си.

Рок звездата, която спечели „Гласът на Румъния“ през 2023 г., ще изнесе концерт в София на 24 октомври в столичния клуб „Строежа“. Събитието е част от нейното европейско турне, обявено непосредствено след успеха ѝ на Евровизия. То стартира на 14 октомври в Лондон и е озаглавено „Here to Obey Me“ („Тук сте, за да ми се подчинявате“ – бел. ред.), информира БТА.

Александра Капитанеску ще изнесе концерти в осем европейски града, сред които Манчестър (15 октомври), Амстердам (16 октомври), Берлин (17 октомври), Варшава (19 октомври), Стокхолм (20 октомври), Хелзинки (21 октомври).

По време на участието си на Евровизия тя и победителката Дара, предизвикаха фурор, след като публикуваха в ТикТок и Фейсбук видео, пародиращо стереотипите за момичетата от Балканите. Клипът събра милиони гледания.