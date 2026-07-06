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Румънската представителка на Евровизия Александра Капитанеску идва за пръв път в България

Румънската представителка на Евровизия Александра Капитанеску идва за пръв път в България

6 Юли, 2026 14:31 436 7

  • александра капитанеску-
  • румъния-
  • рок-
  • концерт-
  • евровизия

Рок звездата тръгва на европейско турне, а София е последната ѝ спирка

Румънската представителка на Евровизия Александра Капитанеску идва за пръв път в България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Румънската изпълнителка Александра Капитанеску, която представи северната ни съседка на песенния конкурс „Евровизия“ тази година и се класира на трето място с песента „Choke Me“, ще гостува в България.

Това съобщи самата тя на официалния си профил в социалните мрежи, където обяви турнето си.

Рок звездата, която спечели „Гласът на Румъния“ през 2023 г., ще изнесе концерт в София на 24 октомври в столичния клуб „Строежа“. Събитието е част от нейното европейско турне, обявено непосредствено след успеха ѝ на Евровизия. То стартира на 14 октомври в Лондон и е озаглавено „Here to Obey Me“ („Тук сте, за да ми се подчинявате“ – бел. ред.), информира БТА.

Александра Капитанеску ще изнесе концерти в осем европейски града, сред които Манчестър (15 октомври), Амстердам (16 октомври), Берлин (17 октомври), Варшава (19 октомври), Стокхолм (20 октомври), Хелзинки (21 октомври).

По време на участието си на Евровизия тя и победителката Дара, предизвикаха фурор, след като публикуваха в ТикТок и Фейсбук видео, пародиращо стереотипите за момичетата от Балканите. Клипът събра милиони гледания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Тя пък намерила, де да иде - Строежа..

    14:34 06.07.2026

  • 2 Тя мъж ли е?

    3 1 Отговор
    Щото безДара има член

    14:42 06.07.2026

  • 3 Цвете

    1 4 Отговор
    ВСИЧКИ ПЕВЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ СА ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ. 🌹🌹🌹

    Коментиран от #6

    14:43 06.07.2026

  • 4 Събке, глиганче мое ненагледно,

    3 0 Отговор
    искам те с такива чорапки като на Александра довечера, да се зароявя в тялото ти като малко прасенце в тиква

    14:43 06.07.2026

  • 5 Ей твa е клacна €мoрва

    4 0 Отговор
    не кат нащо изпъдянoЛГБТцигaне

    14:44 06.07.2026

  • 6 искаш ли да ми ядеш

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    микрофоня

    14:45 06.07.2026

  • 7 и там си имат такова нещо

    3 0 Отговор
    Нашия травестит по разчупен

    14:46 06.07.2026