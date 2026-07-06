Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Емрах с нов пътен гаф: Мина през пешеходната зона в Созопол с Порше (ВИДЕО)

Емрах с нов пътен гаф: Мина през пешеходната зона в Созопол с Порше (ВИДЕО)

6 Юли, 2026 13:31 1 396 42

  • емрах стораро-
  • порше-
  • пешеходна зона-
  • созопол

Лъскав автомобил бе заснет да се движи в пешеходната зона в морския град, оказа се на Емрах Стораро

Емрах с нов пътен гаф: Мина през пешеходната зона в Созопол с Порше (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Луксозен автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро, син на Тони Стораро, съобщава БНТ.

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.

Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На водача на автомобила - Емрах, ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Междувременно той реши да се оправдае в социалните мрежи, но не и да се извини за деянието си. Според него е имало и други коли, минаващи през пешеходната зона, но хората са забелязали именно неговата заради вида ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тоя ромлянин

    62 0 Отговор
    трябва да му минат през главата с валяк. Все пак майка му и баща му са братовчеди.

    13:33 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мръсен, долен, гнасен сингянен

    49 0 Отговор
    Смър за тва гнасно племе

    13:36 06.07.2026

  • 6 Мунгал

    38 0 Отговор
    Сапунена любов

    13:37 06.07.2026

  • 7 Шенко

    10 3 Отговор
    Имам Трабант 601 Спутник, с него съм неуловима нинджа! 26 коня и никакви проблеми! Чудя се, дали и не може да лети,
    малко ама над Рундьо да е?
    Държава, че дрънка, ама на фалит!

    13:37 06.07.2026

  • 8 Сила

    40 0 Отговор
    Пак да попитам ....
    ВЗЕХА ЛИ МУ КНИЖКАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА КАКТО Е ПО ЗАКОН ?!?
    КОГАТО УБИЕ НЯКОГО (или група хора , защото се хващам на бас , че до година , две това ще се случи !)
    КОЙ ЩЕ БЪДЕ ВИНОВЕН ( изненадан пак !)

    Коментиран от #13

    13:37 06.07.2026

  • 9 Защо

    40 0 Отговор
    Тия роми не знаят ли правилника? Как вземат книжки? Всички престъпления са от тях - сгазиха момче и момиче на Сливница, заби се в автобус в Красна поляна, други две го..да обърнаха автобус . Докога ще ги търпят и защитават

    13:38 06.07.2026

  • 10 Хахахаха

    24 1 Отговор
    Еееее айде бе сега. Инвалид е човека, не може да върви.

    13:39 06.07.2026

  • 11 Гост

    17 0 Отговор
    Аз не знам какво става, някаква паралелна реалност! Тоя няма никакво Порше, работи в Чистотата, камион 27, даже вчера го видях като фрълях боклука, дообираше с една лопата квот беше паднало от гюма!!! Сак е стигнал до там? Не ми изглежда да може да чете, как е излязъл от София? Как е познал табелите? Освен да е карал само по осева линия...
    Или пък е командирован от София на морето, щото там много боклук, Бате...?!?

    Коментиран от #12

    13:39 06.07.2026

  • 12 Хахахаха

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Е па как как? Като такива като вас, които са още по-зле, го правят богат. Ей така, на.

    13:43 06.07.2026

  • 13 Хахахаха

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Е, този път няма да му я вземат книжката, защото я няма. Този път е на далавера.

    Коментиран от #16

    13:44 06.07.2026

  • 14 Моля,Ви...!

    8 7 Отговор
    Не ми разваляйте настроението от поредните успехи на Зеленски,с некъФ си...Емрах(за малко да кажа...Ермак)...😆🤣😆!

    13:46 06.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ще го привикат в районното...!

    18 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Ще го почерпят кафе,ще го потупат по рамото,да обещае,че друг път няма да прави така...той ще обещае и по-живо,по здраво ще си пожрлаят приятен ден...

    13:48 06.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Обикновен ром

    16 4 Отговор
    с кола заработена от концертите на които ходят малоумните избиратели на чорапа

    13:49 06.07.2026

  • 22 Летец Пешеходец

    22 0 Отговор
    Полицията, НАП, Прокуратурата да се поразмърдат и поинтересуват от тези м-а-н-г-а-л-и. Винаги има за какво да се хванат. Наркотици, укриване на данъци, разни други по-дребни нарушения, но които също могат да доведат до ефективна присъда.

    13:50 06.07.2026

  • 23 Коко

    18 1 Отговор
    На сиганетата не трябва да се дават книжки.И да не излизат от гетото.

    13:50 06.07.2026

  • 24 Тъмнозелен

    17 0 Отговор
    индианец пак се прави на велик.

    13:50 06.07.2026

  • 25 Индийски произход

    19 0 Отговор
    Ма.нга.ла си е ма.нга.л .

    13:52 06.07.2026

  • 26 де си Тошо

    16 0 Отговор
    То може и този да е взел книжка в Чехия. Няма оправия с това племе!

    13:52 06.07.2026

  • 27 Циганизация БГ

    16 0 Отговор
    Нали са защитен вид!

    13:56 06.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 така така

    9 0 Отговор
    така се получава като дадеш на турчин много пари

    14:00 06.07.2026

  • 30 Теслатъ

    10 0 Отговор
    То да е само той...!!! Въобще, ако бяхме нормална държава, трябваше да му свалят номерата на автото, да му друснат глоба от 3,000 до 5,000 евро глоба (щом може да си позволи да притежава такова авто значи има пари) и да му анулират шофьорската книжка.Но, ние всички знаем къде "обитаваме"....

    14:01 06.07.2026

  • 31 СЕЛЯНИН БЕЗ ПУШКА

    6 0 Отговор
    СГАНТА СГИНИ МИ ОБРАХА ОРЕХА НА ЗЕЛЕНО ОТКРАДНАХА МИ КАМЪНИТЕ ПРЕД ДВОРА ПРИГОТВЕНИ ЗА ЗИД...

    14:01 06.07.2026

  • 32 Факти трият коментарите, но

    8 0 Отговор
    истината е, че цялото турско-мингянско племе трябва да бъде уМито с камъние

    14:07 06.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да му се конфискува колата

    4 0 Отговор
    До доказване произход на средствата, с които е закупена+ всичкото злато по него, недвижимите му имоти. Един профил на соционалния му живот на него и семейството му!
    Защо на Лили Иванова не е публикувана декларацията за имотно състояние? Нали я водят като ремарке към всяко правителство.

    14:15 06.07.2026

  • 35 Циганин да си

    3 0 Отговор
    в Мунчоландия

    14:17 06.07.2026

  • 36 БАХ

    0 1 Отговор
    На падналите за Родината…

    14:17 06.07.2026

  • 37 понякога циганията трябва да се показва

    3 1 Отговор
    за да се знае , ако някой не я е забелязал

    14:20 06.07.2026

  • 38 Атина Палада оригинал

    5 0 Отговор
    Мръсен цигански циганин

    14:34 06.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    На колко "дребни и безобидни "
    нарушения има право
    този индивид ?
    Много яка глоба а книжката и колата
    на "трупчета" за години !

    14:52 06.07.2026

  • 41 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ИЗТРИХТЕ ОТНОВО. АМИ АКО ВИ ПРЕГАЗИ, ТОЧНО ТОЗИ ИЛИ ТАЗИ, КОЯТО МИ ИЗТРИ МНЕНИЕТО? ЕТО, КОЙ ЗАЩИТАВАТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ .

    14:52 06.07.2026

  • 42 Мамчо

    0 0 Отговор
    Глупав,фалшив чалгаджия ,любовта на българите.

    14:53 06.07.2026