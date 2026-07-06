Емрах с нов пътен гаф: Мина през пешеходната зона в Созопол с Порше (ВИДЕО)

Луксозен автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро, син на Тони Стораро, съобщава БНТ.
Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.
Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.
На водача на автомобила - Емрах, ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.
Междувременно той реши да се оправдае в социалните мрежи, но не и да се извини за деянието си. Според него е имало и други коли, минаващи през пешеходната зона, но хората са забелязали именно неговата заради вида ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На тоя ромлянин
13:33 06.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мръсен, долен, гнасен сингянен
13:36 06.07.2026
6 Мунгал
13:37 06.07.2026
7 Шенко
малко ама над Рундьо да е?
Държава, че дрънка, ама на фалит!
13:37 06.07.2026
8 Сила
ВЗЕХА ЛИ МУ КНИЖКАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА КАКТО Е ПО ЗАКОН ?!?
КОГАТО УБИЕ НЯКОГО (или група хора , защото се хващам на бас , че до година , две това ще се случи !)
КОЙ ЩЕ БЪДЕ ВИНОВЕН ( изненадан пак !)
Коментиран от #13
13:37 06.07.2026
9 Защо
13:38 06.07.2026
10 Хахахаха
13:39 06.07.2026
11 Гост
Или пък е командирован от София на морето, щото там много боклук, Бате...?!?
Коментиран от #12
13:39 06.07.2026
12 Хахахаха
До коментар #11 от "Гост":Е па как как? Като такива като вас, които са още по-зле, го правят богат. Ей така, на.
13:43 06.07.2026
13 Хахахаха
До коментар #8 от "Сила":Е, този път няма да му я вземат книжката, защото я няма. Този път е на далавера.
Коментиран от #16
13:44 06.07.2026
14 Моля,Ви...!
13:46 06.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ще го привикат в районното...!
До коментар #13 от "Хахахаха":Ще го почерпят кафе,ще го потупат по рамото,да обещае,че друг път няма да прави така...той ще обещае и по-живо,по здраво ще си пожрлаят приятен ден...
13:48 06.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Обикновен ром
13:49 06.07.2026
22 Летец Пешеходец
13:50 06.07.2026
23 Коко
13:50 06.07.2026
24 Тъмнозелен
13:50 06.07.2026
25 Индийски произход
13:52 06.07.2026
26 де си Тошо
13:52 06.07.2026
27 Циганизация БГ
13:56 06.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 така така
14:00 06.07.2026
30 Теслатъ
14:01 06.07.2026
31 СЕЛЯНИН БЕЗ ПУШКА
14:01 06.07.2026
32 Факти трият коментарите, но
14:07 06.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да му се конфискува колата
Защо на Лили Иванова не е публикувана декларацията за имотно състояние? Нали я водят като ремарке към всяко правителство.
14:15 06.07.2026
35 Циганин да си
14:17 06.07.2026
36 БАХ
14:17 06.07.2026
37 понякога циганията трябва да се показва
14:20 06.07.2026
38 Атина Палада оригинал
14:34 06.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ОБЕКТИВНИЯ
нарушения има право
този индивид ?
Много яка глоба а книжката и колата
на "трупчета" за години !
14:52 06.07.2026
41 Цвете
14:52 06.07.2026
42 Мамчо
14:53 06.07.2026