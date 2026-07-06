Емрах с нов пътен гаф: Мина през пешеходната зона в Созопол с Порше (ВИДЕО)

Луксозен автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро, син на Тони Стораро, съобщава БНТ.

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.

Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На водача на автомобила - Емрах, ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Междувременно той реши да се оправдае в социалните мрежи, но не и да се извини за деянието си. Според него е имало и други коли, минаващи през пешеходната зона, но хората са забелязали именно неговата заради вида ѝ.