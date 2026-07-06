Емрах след случката в Созопол: Глобата ми е 20 евро

Попфолк певецът Емрах Стораро отново се забърка в скандал, след като луксозният му автомобил "Порше" беше заснет да преминава директно през пешеходната зона на Созопол.
"По пешеходна зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази", заяви Стораро във видеообръщение снощи.
В друга публикация той показва мускули полуразсъблечен в колата си, а в описанието на видеото се хвали, че глобата му е едва 20 евро.
По-късно в друг клип Емрах критикува факта, че е "кацнал" на първа страница в новините, въпреки "лошите работи, които се случват в нашата държава".
Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера. Той е привикан на разпит.
Това не е първата изцепка на младия чалга певец. През есента на 2025 г. Емрах беше заснет с колегата си Константин в гонка на столичен булевард. Тогава от МВР поискаха свидетелството му за управление, което постановление той обжалва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Смър на сингяните
15:00 06.07.2026
3 честен ционист
15:02 06.07.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #15, #69
15:02 06.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 майстор-готвач
15:04 06.07.2026
7 Без име
15:04 06.07.2026
8 Цвете
15:04 06.07.2026
9 Последния Софиянец
15:06 06.07.2026
10 Цвете
15:07 06.07.2026
11 Цвете
15:08 06.07.2026
12 Тоя
Коментиран от #26
15:08 06.07.2026
13 Теслатъ
15:09 06.07.2026
14 Тодор
15:09 06.07.2026
15 И да е видял,
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Това променя ли ситуацията - един мургав се прави на мъж, демонстрирайки грубо незачитане на закона и Правилника за неговото приложение... Комплексарщина от типа " Пази, боже, сляпо да прогледа" или "Когато унтермешът си въобрази, че е човек, става точно това". Но и в този случай мургавелякът няма да стане по- малко сигaнин...
Коментиран от #36
15:09 06.07.2026
16 Докога
15:09 06.07.2026
17 Реалист
15:10 06.07.2026
18 БРАВО на ангала
15:10 06.07.2026
19 И с тоя
15:11 06.07.2026
20 Лост
15:11 06.07.2026
21 Даааааааа
15:11 06.07.2026
22 тиририрам
15:11 06.07.2026
23 Факти
15:12 06.07.2026
24 ВИС-3
15:12 06.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Диди
До коментар #12 от "Тоя":Си ди ром сър, какво да го правиш
15:12 06.07.2026
27 Простотията
15:13 06.07.2026
28 ЦК на БКП
Откривам дарителска слетка !
По-голям българин от чалга циганина в България няма
Държава от нещаст НИЦИ .
15:13 06.07.2026
29 Баце ЕООД
Коментиран от #56
15:13 06.07.2026
30 Някой
Скапана държава, скапан народ!
15:14 06.07.2026
31 123
15:14 06.07.2026
32 Браво, Факти
15:16 06.07.2026
33 ммммм
15:16 06.07.2026
34 Реалист
15:17 06.07.2026
35 Мнение
15:17 06.07.2026
36 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "И да е видял,":Нищо не променя ситуацията, че стадото е идиотско!
Той си е получил заслуженото - " поради висок обществен интерес" Милиционерите са го санкционирали и по медиите всички кудкуякаТЕ как му се падало, а междувременно има десетки като него "мургави комплексари", които нарушават всеки ден. За тях сте мълчаливи нещо?!
Б@хти и държавата от моралисти дето всички били с ангелски крила
15:18 06.07.2026
37 Асен
15:18 06.07.2026
38 Абсурдистан
15:19 06.07.2026
39 Забелязвате ли че
15:20 06.07.2026
40 Срещу
15:21 06.07.2026
41 Тома
Коментиран от #57
15:22 06.07.2026
42 Нагли цигани
15:30 06.07.2026
43 А точно на такива
15:30 06.07.2026
44 Исторически парк
Коментиран от #68
15:31 06.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Майка
15:32 06.07.2026
47 Коментар
15:34 06.07.2026
48 Там по този
15:35 06.07.2026
49 Е ГАТИ
СМЕШНИЦИ.
15:35 06.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Циганин да си
15:39 06.07.2026
54 Бай Амет чобанина
15:41 06.07.2026
55 Гумен Радев
15:41 06.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Балчиклия
До коментар #41 от "Тома":Аз само за да вляза в к.к.,,Албена" трябва да платя...15 евро...
Паркинга...отделно...
15:46 06.07.2026
58 Нексус
15:47 06.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 пак не ми вярвайте
Коментиран от #67
15:48 06.07.2026
61 Драгой
Коментиран от #71
15:48 06.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Какъв
15:49 06.07.2026
64 Баба Гошка
15:49 06.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Жевоточевчи
15:50 06.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Нали
До коментар #44 от "Исторически парк":постоянно се оплаквате че глобите били високи, катаджиите само ви помпали с глоби. Сега пък са ви ниски, не били актуализирани от Бай Тошо насам. Няма угодия
15:51 06.07.2026
69 Ко шъ кажими ли?!
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Еми ши кажими,че ти...сигаанин-виновен- видял ли си...?!
От 9 кладенеца вода ще ти докарат,за да докажат,че са невинни и,че са- ,,светая-светих"...!
15:52 06.07.2026
70 Хан Крум
Ах,мамин хубав сладък....ид.от
15:52 06.07.2026
71 Някой
До коментар #61 от "Драгой":В Гърция, първия път като мине глобата е 200 евро, втория път като мине, глобата става 2000 евро.
А у нас 1000 пъти да мине глобата все е 20 евро.
Причината е, че у нас депутатите са лакеи на Пеевски, Бойко и Румен зеления чорап. Вместо да са слуги на народа.
15:53 06.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Моля Ви...!
15:58 06.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ермах:
За случката в Созопол глобата ми от МВР-то е
Само 20 евро, които тати не ги брои за пари!
Коментиран от #82
15:59 06.07.2026
78 Айше
16:00 06.07.2026
79 Драгунович
Коментиран от #87
16:02 06.07.2026
80 Баш Хайдутин и действащ комунист
16:02 06.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 БГ-ПенЦионерин!
До коментар #77 от "Ермах:":Че то аз 20 евро,не ги броя за пари,Ко стаа за тва сигаане, с ,,Пруше"-ту...!
Ту...тууу...!
16:05 06.07.2026
83 Ето Защо !
Няма Да Просперира !
16:07 06.07.2026
84 само питам
Коментиран от #86
16:11 06.07.2026
85 Много кофти
16:21 06.07.2026
86 БХК каза...-
До коментар #84 от "само питам":Одрали са му кожата на наштУ мУмче,щото е от малцинственият етнос и тук има лично отношение...!
Пледираме в съдебната зала,глобата да стане реална!
От 20 евро,на 20 цента...!
16:22 06.07.2026
87 Питай
До коментар #79 от "Драгунович":Дерменджиев.
16:27 06.07.2026