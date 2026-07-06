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Емрах след случката в Созопол: Глобата ми е 20 евро

Емрах след случката в Созопол: Глобата ми е 20 евро

6 Юли, 2026 14:54 2 812 87

  • емрах-
  • порше-
  • созопол

"По пешеходна зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

Емрах след случката в Созопол: Глобата ми е 20 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Попфолк певецът Емрах Стораро отново се забърка в скандал, след като луксозният му автомобил "Порше" беше заснет да преминава директно през пешеходната зона на Созопол.

"По пешеходна зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази", заяви Стораро във видеообръщение снощи.

В друга публикация той показва мускули полуразсъблечен в колата си, а в описанието на видеото се хвали, че глобата му е едва 20 евро.

По-късно в друг клип Емрах критикува факта, че е "кацнал" на първа страница в новините, въпреки "лошите работи, които се случват в нашата държава".

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера. Той е привикан на разпит.

Това не е първата изцепка на младия чалга певец. През есента на 2025 г. Емрах беше заснет с колегата си Константин в гонка на столичен булевард. Тогава от МВР поискаха свидетелството му за управление, което постановление той обжалва.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Смър на сингяните

    110 1 Отговор
    20 тояги в празната ромлянска кратуна ще е по-добре

    15:00 06.07.2026

  • 3 честен ционист

    32 46 Отговор
    Минал е тънко, защото е от гласоподавателите на Радрвисти.

    15:02 06.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    24 22 Отговор
    Не желая да съм му адвокат, но МВР като е преглеждало камерите дали не е видяло и други коли, коли на местни велможи за които си е замълчало? Къ ше каете ;)

    Коментиран от #15, #69

    15:02 06.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 майстор-готвач

    72 0 Отговор
    на дръвника деа мааама ти сигньорска деа, надраскайте му колата или напишете уюва глъвъ на вратите му, само своеволия от тоя никаквец....

    15:04 06.07.2026

  • 7 Без име

    65 0 Отговор
    Тоеа не променя жалките му гени.

    15:04 06.07.2026

  • 8 Цвете

    71 1 Отговор
    ЧЕТЕТЕ ЛИ ВИЕ МЕНТОРИТЕ ИРОНИЯТА НА НАГЛЕЦА ГЛОБЕН САМО 20 ЕВРО В ЦЕНТЪРА НА ИСТОРИЧЕСКИЯТ ГРАД СОЗОПОЛ.? ЧЕТЕТЕ, ЗАЩОТО ТАКИВА ЩЕ ПИШАТ ЗСКОНИТЕ НИ СКОРО. 🤦‍♂️🤔🤷‍♀️🚔🚔

    15:04 06.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    54 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Не искам да ги виждам всичките.

    15:06 06.07.2026

  • 10 Цвете

    35 1 Отговор
    ЧЕТЕТЕ ЛИ ВИЕ МЕНТОРИТЕ ИРОНИЯТА НА НАГЛЕЦА ГЛОБЕН САМО 20 ЕВРО В ЦЕНТЪРА НА ИСТОРИЧЕСКИЯТ ГРАД СОЗОПОЛ.? ЧЕТЕТЕ, ЗАЩОТО ТАКИВА ЩЕ ПИШАТ ЗСКОНИТЕ НИ СКОРО. 🤦‍♂️🤔🤷‍♀️🚔🚔МАЙ ДЪНОТО Е ТРЪГНАЛО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НИ И ЗАТОВА НЯМА ТУРИСТИ ОТ ДАЛЕЧНА ЕВРОПА. БРАВО БЕ, ТАРИКАТ. 🎃🐷🎭

    15:07 06.07.2026

  • 11 Цвете

    19 1 Отговор
    ЧЕТЕТЕ ЛИ ВИЕ МЕНТОРИТЕ ИРОНИЯТА НА НАГЛЕЦА ГЛОБЕН САМО 20 ЕВРО В ЦЕНТЪРА НА ИСТОРИЧЕСКИЯТ ГРАД СОЗОПОЛ.? ЧЕТЕТЕ, ЗАЩОТО ТАКИВА ЩЕ ПИШАТ ЗСКОНИТЕ НИ СКОРО. 🤦‍♂️🤔🤷‍♀️🚔🚔МАЙ ДЪНОТО Е ТРЪГНАЛО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НИ И ЗАТОВА НЯМА ТУРИСТИ ОТ ДАЛЕЧНА ЕВРОПА. БРАВО БЕ, ТАРИКАТ. 🎃🐷🎭

    15:08 06.07.2026

  • 12 Тоя

    44 1 Отговор
    пеша не може ли да ходи , че по пешеходната зона си джитка с кола ? Безсрамие !

    Коментиран от #26

    15:08 06.07.2026

  • 13 Теслатъ

    59 0 Отговор
    Да го направи туй у съседна Гърция, пък после да му видим "усмивката"!

    15:09 06.07.2026

  • 14 Тодор

    47 0 Отговор
    Евнух Стораро, мангалсмангалски номера.

    15:09 06.07.2026

  • 15 И да е видял,

    48 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Това променя ли ситуацията - един мургав се прави на мъж, демонстрирайки грубо незачитане на закона и Правилника за неговото приложение... Комплексарщина от типа " Пази, боже, сляпо да прогледа" или "Когато унтермешът си въобрази, че е човек, става точно това". Но и в този случай мургавелякът няма да стане по- малко сигaнин...

    Коментиран от #36

    15:09 06.07.2026

  • 16 Докога

    46 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с тези примати???!!!

    15:09 06.07.2026

  • 17 Реалист

    4 16 Отговор
    Цяла българия не струва колкото един сиган:)

    15:10 06.07.2026

  • 18 БРАВО на ангала

    5 21 Отговор
    Плаща си и си кара с кеф!

    15:10 06.07.2026

  • 19 И с тоя

    36 0 Отговор
    потник да натрапва гнусното си телесище....

    15:11 06.07.2026

  • 20 Лост

    27 0 Отговор
    Ами минаваш с една спринцовка лакочистител близо до колата .Даже е по добре да има и други хора около теб.Само срещу 0.76 евро.

    15:11 06.07.2026

  • 21 Даааааааа

    35 0 Отговор
    Ба мазнио циган.

    15:11 06.07.2026

  • 22 тиририрам

    32 0 Отговор
    Този какво се е накичил с дрънкулки като звезда от Боливуд?

    15:11 06.07.2026

  • 23 Факти

    38 0 Отговор
    Сеганин и политик, да си в колониална България! Никакви закони, не те ловят и правиш, каквото си искаш!!!

    15:12 06.07.2026

  • 24 ВИС-3

    28 1 Отговор
    Ще те оправим само за един ден манггалл гнуссенн !

    15:12 06.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Диди

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя":

    Си ди ром сър, какво да го правиш

    15:12 06.07.2026

  • 27 Простотията

    20 0 Отговор
    Е безплатна

    15:13 06.07.2026

  • 28 ЦК на БКП

    21 0 Отговор
    Тази сума е непосилна за индианеца.
    Откривам дарителска слетка !
    По-голям българин от чалга циганина в България няма

    Държава от нещаст НИЦИ .

    15:13 06.07.2026

  • 29 Баце ЕООД

    27 0 Отговор
    Не знам защо го рекламирате тоз туземец..

    Коментиран от #56

    15:13 06.07.2026

  • 30 Някой

    23 0 Отговор
    Е, докато глобата е 20 евро, така ще е.
    Скапана държава, скапан народ!

    15:14 06.07.2026

  • 31 123

    16 0 Отговор
    При катаджийте можи и да минеш с 20евро, при други твой простотий и с 2000000 може да не минеш, така че си опичай пилешкия мозък.

    15:14 06.07.2026

  • 32 Браво, Факти

    15 1 Отговор
    Страхотна новина за вашите читатели.

    15:16 06.07.2026

  • 33 ммммм

    15 0 Отговор
    Пълен абсурд -20 евро !

    15:16 06.07.2026

  • 34 Реалист

    28 0 Отговор
    едно време ромите имаха страх от милиционерите. Сега се подиграват с полицаите и с обществото, защото се чувстват недосегаеми и "Патрони". Защипете му главата с предното стъкло и нека побяга за здраве с тузарската си кола до управлението на МВР, после малко кьотек там с пясъчни торби, като през комунизма, да му дойде акъла. Пък вий само 20 евро глоба! Ще се гаври с вас и нас.

    15:17 06.07.2026

  • 35 Мнение

    22 0 Отговор
    Провокаторът млъква само когато му разбиеш устата - германска поговорка. Божинов и Джизъса ако отидат и дадат показания от къде купуват кокаин, от Стораровци ще станат Решетникови

    15:17 06.07.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "И да е видял,":

    Нищо не променя ситуацията, че стадото е идиотско!
    Той си е получил заслуженото - " поради висок обществен интерес" Милиционерите са го санкционирали и по медиите всички кудкуякаТЕ как му се падало, а междувременно има десетки като него "мургави комплексари", които нарушават всеки ден. За тях сте мълчаливи нещо?!

    Б@хти и държавата от моралисти дето всички били с ангелски крила

    15:18 06.07.2026

  • 37 Асен

    20 0 Отговор
    Боклуци колкото си щеш!!!

    15:18 06.07.2026

  • 38 Абсурдистан

    16 1 Отговор
    Ето така се оправдават истинските примати: "И другите..." Не гледа себе си. Колко зле трябва да си, за да му харесваш музиката на този!

    15:19 06.07.2026

  • 39 Забелязвате ли че

    24 0 Отговор
    Забелязвате ли, че циганора става все по нагъл, то не бяха калашници, емрахи, брадати от пазаржик,гласуващи биячи от габрово...

    15:20 06.07.2026

  • 40 Срещу

    18 0 Отговор
    20 € тоя ще си кара и паркира , където му дойде на акъла ! Ни съвест , ни морал !

    15:21 06.07.2026

  • 41 Тома

    27 0 Отговор
    Едно време циганина Ермах щеше да работи 15 дена в тухларницата а не да плаща 20 евро глоба.

    Коментиран от #57

    15:22 06.07.2026

  • 42 Нагли цигани

    14 0 Отговор
    НАП да си свърши работата!

    15:30 06.07.2026

  • 43 А точно на такива

    14 0 Отговор
    наглеци като теб, глобата трябва да е 10 процента от стойността на колата...

    15:30 06.07.2026

  • 44 Исторически парк

    9 1 Отговор
    ТИЯ ГЛОБИ НЕ СА ПИПАНИ ОТ БАЙ ТОШЕВО ВРЕМЕ НАСАМ!

    Коментиран от #68

    15:31 06.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Майка

    3 1 Отговор
    Как не се засрами

    15:32 06.07.2026

  • 47 Коментар

    5 0 Отговор
    Фикрет ще удари такъв бой сега, че пак поне три месеца няма да се появи този сополанко. Той и без това е от друг баща

    15:34 06.07.2026

  • 48 Там по този

    3 0 Отговор
    край не беше ли се родила артинслацията или автотунинга с кирките 🤔

    15:35 06.07.2026

  • 49 Е ГАТИ

    5 0 Отговор
    ГЛОБАТА...20 €..
    СМЕШНИЦИ.

    15:35 06.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Циганин да си

    8 1 Отговор
    в "държавата" на муньовците!

    15:39 06.07.2026

  • 54 Бай Амет чобанина

    7 1 Отговор
    Виж го грозния циган...

    15:41 06.07.2026

  • 55 Гумен Радев

    8 0 Отговор
    Ей това е мангало-туркопитек. Пред винкело всички са равни.....пернишка поговорка

    15:41 06.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Балчиклия

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тома":

    Аз само за да вляза в к.к.,,Албена" трябва да платя...15 евро...
    Паркинга...отделно...

    15:46 06.07.2026

  • 58 Нексус

    4 2 Отговор
    Няма ли кой да му каже на този търтей, че е просто един никому ненужен на обществото отпадък?

    15:47 06.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 пак не ми вярвайте

    5 1 Отговор
    абе аз като ви казвам че трябва да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    Коментиран от #67

    15:48 06.07.2026

  • 61 Драгой

    6 0 Отговор
    20 евро, егати държавата. Ми той другия път пак ще мине.

    Коментиран от #71

    15:48 06.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Какъв

    3 0 Отговор
    е тоя джуревец ?

    15:49 06.07.2026

  • 64 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Превърнаха държавата ни в развъдник на при ммати. Ха честитУ. Ще ви се хили татууирания майй муняк, вместо да си събира зъббите от земята

    15:49 06.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Жевоточевчи

    5 1 Отговор
    Тихо са.пун пр.ост. До жи.вот на кариерите на всички са.пуни. Този още не е так.ован както трябва.но и това ше стане.

    15:50 06.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Нали

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Исторически парк":

    постоянно се оплаквате че глобите били високи, катаджиите само ви помпали с глоби. Сега пък са ви ниски, не били актуализирани от Бай Тошо насам. Няма угодия

    15:51 06.07.2026

  • 69 Ко шъ кажими ли?!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Еми ши кажими,че ти...сигаанин-виновен- видял ли си...?!
    От 9 кладенеца вода ще ти докарат,за да докажат,че са невинни и,че са- ,,светая-светих"...!

    15:52 06.07.2026

  • 70 Хан Крум

    6 0 Отговор
    Дайте ми на мен власт,кола за 200к директно му давам 20к глоба,колата и шофьорската книжка на трупчета и 20 работни дни в кариерата в Горно Езерово,без да работи,само да им пее на момчетата от 7 до15 часа.
    Ах,мамин хубав сладък....ид.от

    15:52 06.07.2026

  • 71 Някой

    8 0 Отговор

    До коментар #61 от "Драгой":

    В Гърция, първия път като мине глобата е 200 евро, втория път като мине, глобата става 2000 евро.

    А у нас 1000 пъти да мине глобата все е 20 евро.

    Причината е, че у нас депутатите са лакеи на Пеевски, Бойко и Румен зеления чорап. Вместо да са слуги на народа.

    15:53 06.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Моля Ви...!

    3 1 Отговор
    Не ми разваляйте настроението от поредните успехи на Зеленски,с некъФ си...Емрах(за малко да кажа...Ермак)...😆🤣😆!

    15:58 06.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ермах:

    5 0 Отговор
    Дебили, пишете каквото иЗкате за мен!
    За случката в Созопол глобата ми от МВР-то е
    Само 20 евро, които тати не ги брои за пари!

    Коментиран от #82

    15:59 06.07.2026

  • 78 Айше

    2 1 Отговор
    Браво! И благодаря! Изкефи ме!

    16:00 06.07.2026

  • 79 Драгунович

    7 0 Отговор
    Това ли ви е демокрацията бе безгръбначни ? Един ром дето няма и един ден трудов стаж и платени каквито и да са осигировки да се гаври открито с Българският данъкоплатец ! Долни еничари сте всички медии !

    Коментиран от #87

    16:02 06.07.2026

  • 80 Баш Хайдутин и действащ комунист

    6 1 Отговор
    През Османско е нямало такова унижение към българите.

    16:02 06.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 БГ-ПенЦионерин!

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ермах:":

    Че то аз 20 евро,не ги броя за пари,Ко стаа за тва сигаане, с ,,Пруше"-ту...!
    Ту...тууу...!

    16:05 06.07.2026

  • 83 Ето Защо !

    4 0 Отговор
    Тази Държава !

    Няма Да Просперира !

    16:07 06.07.2026

  • 84 само питам

    3 0 Отговор
    бхк хелзинския комитетк какво каза по въпроса с мангаала? може ли така

    Коментиран от #86

    16:11 06.07.2026

  • 85 Много кофти

    1 0 Отговор
    Вари го, печи го... циганина си остава циганин... В нормалия свят никой не парадира с парите си, напротив, тези с милиардите и яхтите са най-тихи и не би разбрал по нищо че седиш до милиардер... ето това е класа... а такива утрепки с два лева в джоба и се накичил с 3 килограма злато по врата си и си мисли че е хванал Господ за шлифера. Най-богатите са най-тихи, те са се доказали пред себе си колко струват и нямат никакво желание за показност... циганите ги приравнявам с негрите и те така обичат да показват колко имат в джоба колко злато по себе си.

    16:21 06.07.2026

  • 86 БХК каза...-

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "само питам":

    Одрали са му кожата на наштУ мУмче,щото е от малцинственият етнос и тук има лично отношение...!
    Пледираме в съдебната зала,глобата да стане реална!
    От 20 евро,на 20 цента...!

    16:22 06.07.2026

  • 87 Питай

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Драгунович":

    Дерменджиев.

    16:27 06.07.2026

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