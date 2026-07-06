Емрах след случката в Созопол: Глобата ми е 20 евро

Попфолк певецът Емрах Стораро отново се забърка в скандал, след като луксозният му автомобил "Порше" беше заснет да преминава директно през пешеходната зона на Созопол.

"По пешеходна зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази", заяви Стораро във видеообръщение снощи.

В друга публикация той показва мускули полуразсъблечен в колата си, а в описанието на видеото се хвали, че глобата му е едва 20 евро.

По-късно в друг клип Емрах критикува факта, че е "кацнал" на първа страница в новините, въпреки "лошите работи, които се случват в нашата държава".

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера. Той е привикан на разпит.

Това не е първата изцепка на младия чалга певец. През есента на 2025 г. Емрах беше заснет с колегата си Константин в гонка на столичен булевард. Тогава от МВР поискаха свидетелството му за управление, което постановление той обжалва.