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Ариана Гранде се върна при бившия си след раздялата? (СНИМКИ)

Ариана Гранде се върна при бившия си след раздялата? (СНИМКИ)

7 Юли, 2026 14:31 606 2

  • ариана гранде-
  • бивше гадже-
  • рики алварес-
  • итън слейтър-
  • певица

Поп звездата прекарва все повече време с гаджето си отпреди поне 10 години Рики

Ариана Гранде се върна при бившия си след раздялата? (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ариана Гранде прекара част от празничния уикенд за Деня на независимостта в САЩ в компанията на бившия си приятел Рики Алварес. Двамата бяха заснети в събота пред магазин Whole Foods в Бока Ратон, Флорида, където напуснаха обекта с пазарски чанти.

33-годишната певица беше облечена небрежно с дънки и суитшърт, а косата ѝ беше прибрана в кок. Алварес, също на 33 години, носеше тъмни дънки, бяла риза с яка, маратонки и черна бейзболна шапка, докато помагаше на Ариана Гранде да пренесе покупките и да ги постави в автомобил.

Публикация, споделена от New York Post (@nypost)

Представител на изпълнителката не е коментирал публично появата им заедно. Двамата привлякоха внимание и през юни, когато бяха забелязани на вечеря в Тексас. Тогава източник заяви пред TMZ, че между Гранде и Алварес няма романтична връзка.

Ариана Гранде и Рики Алварес имаха кратка връзка между 2015 и 2016 г., когато той работеше като неин танцьор. Въпреки раздялата те запазиха добри отношения през годините и бяха виждани заедно и през 2019 г.

Името на Алварес присъства и в един от най-известните текстове на Гранде. В песента „thank u, next“ тя пее: „Написах няколко песни за Рики, сега ги слушам и се смея.“ При скорошно изпълнение в Остин обаче певицата промени текста и вместо това заяви, че той „все още я подкрепя“. Реакцията на Алварес, който е бил в публиката, беше заснета от фенове.

Появата им заедно идва малко след информацията, че Ариана се е разделила с актьора Итън Слейтър. По данни на Page Six двамата са прекратили връзката си няколко месеца преди новината да стане публична. Източник на изданието твърди, че те са останали приятели и изпитват уважение един към друг, след като са решили, че е по-добре да не продължават като двойка.

След раздялата си с Алварес поп звездата имаше връзки с Мак Милър, Пийт Дейвидсън, за когото беше сгодена, и Далтън Гомес, с когото беше омъжена от 2021 до 2024 г. По-късно тя започна връзка със Слейтър, с когото работи по филмовата адаптация на „Злосторница“.

В момента певицата е сама, но пък преди близо месец започна турнето ѝ "Eternal Sunshine", за което тя обяви, че ще бъде последното ѝ за дълго време.


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  • 1 мдаа

    2 1 Отговор
    Направил и е магия.

    14:40 07.07.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Гранде целувки за тази красавица!

    15:28 07.07.2026