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Шарлиз Терон сподели дръзка гола СНИМКА след премиерата на „Одисея“ в Лондон

Шарлиз Терон сподели дръзка гола СНИМКА след премиерата на „Одисея“ в Лондон

7 Юли, 2026 16:31 887 3

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Актрисата позира само по червило и диамантени обеци

Шарлиз Терон сподели дръзка гола СНИМКА след премиерата на „Одисея“ в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шарлиз Терон публикува в Instagram провокативен кадър от подготовката си за партито след световната премиера на „Одисея“ на Кристофър Нолан в Лондон. 50-годишната актриса позира топлес, прикривайки тялото си с ръце, като визията ѝ беше допълнена единствено с диамантени обеци Desert на Glenn Spiro и червено червило.

По-късно същата вечер тя присъства на червения килим за премиерата на „Одисея“ в черна кадифена рокля с бели ръкавици. Във филма Терон изпълнява ролята на Калипсо.

На премиерата присъстваха и останалите водещи имена от актьорския състав, сред които Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Лупита Нионго, Робърт Патинсън, Бени Сафди, Джон Легуизамо и Химеш Пател. На събитието бяха още режисьорът Кристофър Нолан и продуцентката Ема Томас.

„Одисея“ е адаптация по древногръцкия епос на Омир и проследява пътуването на Одисей към дома след Троянската война. Мат Деймън е в главната роля, а Ан Хатауей играе Пенелопа, която трябва да устои на натиска на множество ухажори по време на отсъствието му.

Продукцията е определяна като един от най-амбициозните проекти в кариерата на Нолан. Бюджетът ѝ се оценява на около 250 млн. долара, а филмът е първият му проект, заснет изцяло с IMAX 70mm камери.


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