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"Спайдър-мен: Нов ден" с нов рекорд: Натрупа 2 милиарда долара приходи

"Спайдър-мен: Нов ден" с нов рекорд: Натрупа 2 милиарда долара приходи

17 Август, 2026 15:31 595 5

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Рекордните приходи са събрани за едва три седмици от премиерата на филма

"Спайдър-мен: Нов ден" с нов рекорд: Натрупа 2 милиарда долара приходи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новият филм "Спайдър-мен: Нов ден" със звездата Том Холанд премина границата от 2 млрд. долара приходи в световния боксофис само три уикенда след премиерата си. Така продукцията на Sony Pictures и Marvel Studios се превърна едва в осмия филм в историята, достигнал този резултат.

Към 17 август 2026 г. "Спайдър-мен: Нов ден" е събрал около 785,8 млн. долара в САЩ и Канада и още 1,236 млрд. долара на международните пазари, което формира общ резултат от приблизително 2,022 млрд. долара.

Филмът е четвъртото самостоятелно приключение на Том Холанд като Питър Паркър/Спайдър-мен и още с премиерата си показа, че интересът към героя остава изключително силен. През първия уикенд продукцията реализира около 932 млн. долара глобални приходи, включително 360 млн. долара в Северна Америка, което постави нов рекорд за най-силен вътрешен дебют.

Само шест дни след излизането си "Спайдър-мен: Нов ден" премина границата от 1 млрд. долара, а достигането на 2 млрд. долара след три уикенда го превърна във втория най-бърз филм в историята с подобно постижение. По-бързо до този резултат е стигал единствено „Отмъстителите: Краят“.

С новия си резултат филмът вече изпреварва предишния голям успех на героя – „"Спайдър-мен: Няма път към дома“ от 2021 г., който приключи киноразпространението си с около 1,92 млрд. долара. Последният филм нямаше премиера в Китай, докато „Нов ден“ се представя силно и на този пазар.

Клубът на филмите с приходи над 2 млрд. долара остава изключително тесен. В него влизат още „Аватар“, „Отмъстителите: Краят“, „Аватар: Природата на водата“, китайската анимация „Ne Zha 2“, „Титаник“, „Междузвездни войни: Силата се пробужда“ и „Отмъстителите: Война безкрай“. „Ne Zha 2“ премина границата през 2025 г. и стана първата анимация и първият неамерикански филм с подобно постижение.

"Спайдър-мен: Нов ден" вече е и най-касовият филм на 2026 г., с голяма преднина пред „Одисея“ на Кристофър Нолан, който към момента е събрал около 1,29 млрд. долара. Епосът пък се превърна в най-касовия филм на режисьора.

Предстои да се види докъде може да стигне продукцията. При настоящия темп тя има реална възможност да се изкачи още по-нагоре в класацията на най-касовите филми в историята, макар прогнозите за достигане на 3 млрд. долара засега да остават спекулативни.

Особено внимание привлича и представянето в Северна Америка. С приблизително 785,8 млн. долара „Нов ден“ вече е сред най-големите вътрешни хитове и се доближава до историческия рекорд на „Междузвездни войни: Силата се пробужда“​, който остава най-касовият филм в САЩ и Канада с над 936 млн. долара.

Успехът на новия „Спайдър-мен“ е важен и за по-широката киноиндустрия. Летният боксофис в Северна Америка през 2026 г. вече е над нивата от 2019 г., а "Спайдър-мен: Нов ден" е основният двигател на този ръст.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 етикет

    0 1 Отговор
    ....само три седмици след премиерата си. СЪБОТИТЕ И НЕДЕЛИТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛИТЕ СЕДМИЦИ.

    15:44 17.08.2026

  • 2 Лего

    1 1 Отговор
    Тия 2 милиарда с лопата да ги ринеш!

    Коментиран от #3

    15:48 17.08.2026

  • 3 българин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лего":

    само на картинка ще ги гледаш.

    16:07 17.08.2026

  • 4 Радио Ереван

    0 0 Отговор
    Спайдър мен - най-истинския герой на САЩ !

    16:11 17.08.2026

  • 5 Режисьор

    0 0 Отговор
    Гледах го от някакъв пиратски сайт, в деня на премиерата. Нямам и най-бегъл спомен за какво идеше реч.

    16:32 17.08.2026